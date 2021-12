Francisco Igea estalla contra Mañueco: "¿Qué cojones piensas de Castilla y León? Esto es inmoral"

El ya exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha estallado contra el presidente Alfonso Fernández Mañueco tras convocar elecciones anticipadas y el cese inmediato de los cuatro consejeros de Ciudadanos, entre ellos el propio Igea y la consejera de Sanidad, la médica Verónica Casado, en plena sexta ola de la Covid. "¿Qué cojones piensas de tu población? Esto es una desvergüenza", ha dicho Igea, que ha acusado a Mañueco de actuar a sus espaldas y de hacerlo "por interés partidista".

Francisco Igea, que hasta hoy era consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, ha calificado a Mañueco de "inmoral" y de "irresponsable" así como de mentiroso, ya que ha señalado que el presidente de Castilla y León "me ha dado su palabra personalmente de que no convocaría elecciones". "Lo ha dicho en público y en privado", ha señalado este lunes Igea Onda Cero, donde ha confirmado que se ha enterado de las elecciones y de su cese durante la entrevista. "Quien hace esto no es un hombre de bien", ha añadido.

Si bien Mañueco ha asegurado que la convocatoria de elecciones -el 13 de febrero- se ha consensuado con todo el Gobierno, Francisco Igea lo ha negado de forma tajante. "No ha habido reunión del Gobierno, es mentira lo que dice, no nos ha convocado. Nos ha cesado sólo a los de Ciudadanos. Sólo ha tenido una reunión con el 60% del Gobierno", ha apuntado.

"Esto es inmoral y una desvergüenza", ha insistido Igea, que se ha mostrado profundamente enfadado ante los micrófonos de Carlos Alsina en Onda Cero. "¿Pero qué cojones piensas de tu población? Está haciendo saltar por los aires el Gobierno. Es que es lamentable. ¿Qué categoría humana es esta? No doy crédito, es impensable", ha dicho.

"Absolutamente decepcionado", Francisco Igea ha acusado a Mañueco de no interesarle los ciudadanos de Castilla y León y ha cerrado la puerta, portazo incluido, a ir en coalición con el PP en las elecciones del 13 de febrero. "De ninguna manera iré en coalición con este señor. Haré lo posible para que Ciudadanos saque la mejor resultado", ha afirmado, dejando claro que la aprobación de los Presupuestos en Castilla y León estaba casi hecha, "al 99%".

Igea cree que el PP maneja ciertas encuestras que ponen al partido en una situación complicada no sólo por la auge de Vox en las encuestas, también por los casos de corrupción del PP de Salamanca. "El PP vuelve a su peor escenario. Hay casos de corrupción en Salamanca y lo hacen por taparlo. Desde el punto de vista personal es absolutamente decepcionante, hemos dado la cara y trabajado y somos desechados", se ha lamentado.

El cese de Igea y de otros tres consejeros llega en plena sexta ola de la Covid y con la incidencia disparada en Castilla y León. Entre los cesados está la médica Verónica Casado, al frente de Sanidad desde el inicio de la pandemia de Covid y cuya gestión ha sido destacable en estos casi dos años. "Pone a la comunidad en riesgo, es una absoluta irresponsabilidad", ha dicho en Onda Cero.

Minutos después, en RNE, ha seguido esta misma línea. "Es completamente inaudito. Le importa un rábano la salud de los ciudadanos, en mitad de un crecimiento exponencial de la ola" , ha opinado.

