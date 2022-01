El PP de Castilla y León reelige a Mañueco como el presidente que sale "de aquí, a la victoria"

El Partido Popular de Castilla y León ponía este mediodía punto final a su 14 Congreso Autonómico con el recién renovado presidente de los Populares en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del partido a nivel nacional Pablo Casado. Mañueco lograba el voto de 98,26% de los compromisarios y aseguraba que "estaré a la altura de la confianza que me habéis dado". De los 1.250 compromisarios convocados presenciales o telemáticamente para este congreso, han votado un total de 1.154 compromisarios de los cuales 5 votos han sido nulos, 20 votos han sido en blanco y 1.129 han votado a la candidatura encabezada por Mañueco.

Casado y Mañueco se daban un baño de abrazos, saludos y felicitaciones a la entrada del Congreso regional para despedir el fin de semana de los Populares en la capital leonesa. Así se ponía punto final a un Congreso del PP de Castilla y León, que una hora antes había celebrado una mesa redonda con el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, los portavoces del PP en el Congreso, Senado y Cortes de Castilla y León, Cuca Gamarra, Javier Maroto y Raúl de la Hoz; y que versaba sobre el Partido Popular en las Instituciones.

Las primeras palabras de Mañueco en esta clausura han ido dedicadas al expresidente de la Junta y su predecesor, Juan Vicente Herrera. "Él impulsó hacer muchos años el Diálogo Social e hizo una apuesta por este y lo convirtió en una seña de identidad, que hoy está en nuestro estatuto de autonomía", comenzaba Mañueco. El renovado presidente del PPCyL hacía levantar a su predecesor mientras le agradecía su trabajo al frente del gobierno autonómico: "Muchas gracias Juanvi".

Tras esto, Mañueco cerraba este congreso asegurando, en referencia a los Populares, "aquí estamos los que vamos a ganar las próximas elecciones autonómicas y las municipales y generales cuando toquen". El líder del PP en la Comunidad se ha referido directamente a Pablo Casado para advertirle que "te necesitamos en la Moncloa". Mañueco ha pedido a Casado que "cuando seas presidente", este otorgue una "financiación justa" para Castilla y León, servicios públicos para todo el territorio y que "se cuide" a Castilla y León como "la superficie más grande, más arbolada y que más patrimonio tiene de toda España". Mañueco ha recordado que Castilla y León "tiene más infraestructuras que nadie" y, por ello, exige "una nueva financiación" para su mantenimiento. Pero "especialmente" ha pedido que "miemos al mundo rural y al campo".

Mañueco ha valorado este congreso como "un éxito", por la participación en las mesas, y donde el Partido Popular "sale más fuerte, unido y reforzado para ir a por todas". En lo personal, el presidente del PPCyL asegura que está "lleno de esperanza, con ganas ilusión, energía y fuerza para seguir mejorando esta tierra". Mañueco ha apelado a la contribución de todos los miembros del Partido Popular para ganar las próximas elecciones autonómicas del 13-F asegurando que, "de aquí, a la victoria".

Y de cara a los comicios, Mañueco se ha mostrado consciente de un escenario "muy convulso" por la pandemia, la economía, las nuevas necesidades sociales, el cambio climático, los desafíos que plantean las nuevas tecnologías; pero sobre todo, preocupado por "un presidente del Gobierno que nos lo pone muy difícil en Castilla y León y a todos los españoles". Y es que el reelegido presidente del PPCyL se ha mostrado especialmente crítico con Pedro Sánchez y le ha acusado reiteradamente de "atacar" con sus políticas a la Comunidad. Algo que, Mañueco ha asegurado, "no voy a permitir". El aún presidente de la Junta de Castilla y León está dispuesto a "parar los pies" a Sánchez el próximo 13 de febrero en Castilla y León y promete que "los chantajes y Juegos de Tronos" del presidente del Gobierno, "conmigo no valen".

Mañueco defiende que su formación es un partido "serio" y aboga por un gobierno "fiable y con liderazgo, que tiene un proyecto de modernidad para esta tierra, donde las personas tengan oportunidades de futuro". Por ello ha apelado a presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes del PP que defiendan los ideales de su formación "en un momento decisivo" y promulguen que el PP es sinónimo de "una gestión eficaz". Todo ahora que se da el pistoletazo de salida para las elecciones autonómicas donde, asegura que, "no podemos permitir que Sánchez se pueda instalar en Castilla y León". Mañueco asegura que son los miembros del partido quienes "tenéis que poneros manos a la obra para movilizar a la gente que quieren que continúe la estabilidad y el crecimiento económico en Castilla y León, evitar que la Comunidad sea "pasto de la incertidumbre y el radicalismo".

Blindar "por ley" todos los servicios públicos

Tras hacer un repaso de todas las políticas llevadas a cabo por su partido al frente del gobierno de la Junta de Castilla y León, donde ensalzó la "excelencia educativa" o que la Comunidad sea "la punta de lanza en España" de los servicios sociales, Mañueco anunciaba que, si gana este 13-F, blindará "por ley" todos los servicios públicos en Castilla y León.

Más allá de su promesa de crear una ley específica que asegure la atención sanitaria en todos los consultorios médicos del medio rural y la desaparición del Plan Aliste, el presidente de los Populares ha asegurado la creación de un cheque bebé de ayuda directa, una nueva bajada del IRPF en el tramo autonómico, y la creación de nuevas deducciones para zonas rurales en riesgo de despoblación y por traslado de residencia a un municipio despoblado. Además, se ha comprometido a crear nuevas ayudas para la compra, alquiler o rehabilitación de viviendas para jóvenes y ayudas directas a las empresas con financiación, "poniendo suelo industrial y con apoyo claro a la internacionalidad".

Pero, sobre todo, ha asegurado que se van a blindar "por ley" las escuelas, consultorios, la atención a los mayores, la vivienda y el transporte en el mundo rural. Mañueco aseguraba que "no voy a permitir más improvisaciones" en estos temas sociales.

"Orgulloso" de las nueve provincias

Finalmente, el presidente del PPCyL ha hecho hincapié en la defensa férrea al campo, a los agricultores y ganaderos, y al sector cárnico, "frente a Sánchez y el desprecio de su gobierno". De igual forma ha defendido la importancia del diálogo social con los representantes sindicales y empresariales para que siga siendo garantía de estabilidad en la Comunidad. Y es que Mañueco ha recordado que el diálogo social es una seña de identidad de Castilla y León y apeló a los doce acuerdos firmados durante la legislatura que acaba de terminar, para apuntar que “no han sido fáciles”. El aún presidente de la Junta se dirigía a los secretarios de CC. OO., Vicente Andrés, y de UGT, Faustino Temprano, presentes en la clausura del congreso, para asegurarles que "no os he fallado y no os voy a fallar".

Mañueco se ha despedido agradeciendo la fortaleza de las personas del Partido Popular y de la tierra que representa, Castilla y León “es ese lugar en el que podemos permanecer y vivir. Soñar y crear. Trabajar y sentir. Es ese lugar donde podemos crecer como personas y compartir como paisanos. Es ese lugar donde podemos reconocernos hacia adentro y engrandecernos hacia afuera. Ahora más que nunca todo y todos por Castilla y León”. Además, ha mostrado su "orgullo" por las nueve provincias de la Comunidad, enumerando algunas de las fortalezas de cada una de ellas y haciendo especial referencia a León, como lugar que ha acogido su Congreso, y de la que aseguró es "cuna del parlamentarismo y ha recordado la importancia de esta provincia, apelando a himno de León que dice “sin León no hubiera España”.

"El PP es el partido que viene del campo"

Por su parte, Pablo Casado ensalzó la labor de Mañueco "desde que empezaste desde abajo", en su época como alcalde o diputado. El líder del PP en España ha definido los castellanos y leoneses como "gentes siempre humildes y sensatas pero que no van a permitir que nadie les degrade", para enlazar con la actitud de Mañueco como un presidente que "donde otros habrían tirado la toalla, ha defendido la salud y el empleo de Castilla y León".

Como palentino de nacimiento y con raíces leonesas, Casado ha dado "las gracias" a Mañueco por su labor y ha asegurado que "la inmensa mayoría" de los ciudadanos de la Comunidad le brindarán su apoyo en próximo 13 de febrero. Casado también ha recordado que el Partido Popular es el partido que viene del campo", para luego criticar el concepto de la España vaciada. El líder de los Populares prefirió definirla como la España "llena de riqueza, oportunidades y de gente que quiere emprender y quedarse en sus pueblos".

Por otro lado, Casado aseguraba que su formación suprimirá el Ministerio de Consumo "en cuanto llegue a la Moncloa, porque no vale para nada más que para insultar a la gente de bien", en referencia a las polémicas declaraciones de Alberto Garzón. Además, el líder del PP nacional volvía a reclamar el cese del ministro de Izquierda Unida de su cargo, "antes" de que el propio Garzón acabe cesando a Sánchez” al ser “rehén de Podemos, Esquerra Republicana y Bildu” y estar a frente de un Gobierno “tan débil que no puede ni cesar a sus ministros”.

Sigue los temas que te interesan