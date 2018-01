Rivera congelará todos los acuerdos con Rajoy si no dimite la senadora Barreiro

Albert Rivera ha advertido este lunes que Ciudadanos congelará todos los acuerdos que tiene con el Gobierno si el PP no aparta de su escaño a la senadora Pilar Barreiro, investigada por la trama Púnica. Rivera ha dicho que este compromiso está en el pacto de investidura que firmó con el presidente Mariano Rajoy. Ciudadanos no apoyará los Presupuestos si Barreiro no deja su acta.

"Esperemos que una senadora no condicione los Presupuestos de una Nación", ha dicho Rivera en rueda de prensa. "No se puede poner la silla de una persona por delante de millones de españoles que por ejemplo quieren que baje el IRPF. La senadora del PP tiene que abandonar su cargo para no poner en jaque los acuerdos económicos y sociales que mejoran la vida de todos los españoles".

Ciudadanos tiene un preacuerdo con el PP que recoge una rebaja del IRPF y un aumento de 8.300 millones en gasto social. Algunas medidas incluyen la ampliación del permiso de paternidad o un cheque guardería. Rivera ha dicho que Ciudadanos apoyará los Presupuestos si se respeta el preacuerdo y Barreiro sale del Senado.

Sin esperanzas en Cataluña

Rivera también ha avanzado que Ciudadanos se reunirá el martes con Podemos para negociar la constitución de la Mesa del Parlament. El partido naranja no tiene demasiadas esperanzas en que los comunes apoyen a su candidato José María Espejo a presidir el Parlament.

"En las próximas horas vamos a saber si Podemos apoya a Espejo o si tiene un pacto con los separatistas", ha señalado. "Lo razonable sería que el bloque separatista permitiera votar a la lista más votada, que es Ciudadanos".

El Parlament se constituye el próximo 17 de enero con la incógnita de si Carles Puigdemont, los huidos en Bruselas y los encarcelados -ocho diputados electos en total- se presentan, renuncian o su acta o simplemente no acuden a la votación. Antes de final de mes tiene que celebrarse una votación de investidura. Rivera ha dicho que existe una "posibilidad remota" para Inés Arrimadas, pero que son conscientes de que la aritmética es la que es y que Catalunya en Comú rechaza apoyarles.

"La remota posibilidad existe, pero sabemos contar... Que Podemos apoye a Ciudadanos y que no vuelvan unos de Bruselas y que otros no puedan salir de prisión para votar", ha explicado.

Objetivos 2018

En la primera rueda de prensa del año, Rivera se ha marcado varios objetivos políticos y económicos para el 2018. El líder de Ciudadanos ha dicho que acepta el reto que supone para su partido responder a las expectativas electorales que ya le reconocen las encuestas. El sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL de este fin de semana augura un triple empate de Ciudadanos con el PSOE y el PP.

"Somos conscientes de que los españoles esperan mucho de nosotros. Asumimos el reto y asumimos la expectativa que ha generado Ciudadanos", ha dicho.

En el plano político, Rivera se ha marcado como objetivo lograr una reforma de la ley electoral y la supresión de los aforamientos y los indultos por corrupción. Además, ha dicho que Ciudadanos propondrá su propia reforma del Consejo General del Poder Judicial si no se desbloquea el Pacto por la Justicia en el Congreso. En ese sentido, ha recordado que está pendiente su propuesta de reforma de la Fiscalía.

En cuánto a los reformas económicas, ha señalado que sus prioridades serán la nueva financiación autonómica y propuestas en materia laboral para acabar con la precariedad. También ha dicho que quiere recuperar la Mesa del Agua para combatir la sequía.