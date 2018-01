Cs exige al PP la dimisión de la senadora Barreiro para salvar los Presupuestos

Ciudadanos ha exigido al PP la dimisión de la senadora Pilar Barreiro si quiere salvar el pacto de investidura y el acuerdo de Presupuestos para el 2018. El secretario General del partido naranja, José Manuel Villegas, ha dicho este miércoles que el pacto de investidura con el PP recoge la obligación de aparcar a los cargos imputados. El Tribunal Supremo ha citado a declarar a Barreiro como investigada el próximo 15 de enero.

"El incumplimiento del acuerdo tendría consecuencias en futuros acuerdos que podríamos tener", ha dicho Villegas. "No se puede acordar con alguien que no tiene palabra. Los acuerdos pendientes (como el de Presupuestos) podrían verse afectados porque no se han concretado en una votación".

Villegas ha explicado en rueda de prensa que confía en que el PP no monte "un espectáculo" como el ocurrido en Murcia. La imputación del ex presidente de la región Pedro Antonio Sánchez provocó la ruptura del acuerdo de gobierno entre los dos partidos y la dimisión de Sánchez.

"De acuerdo a las exigencias de nuestro acuerdo de investidura, el PP tiene que solicitar que la senadora deje el acta, y si no lo hace que la expulse del partido", ha asegurado.