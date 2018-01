Un 37,5% de españoles pide ya a Rajoy que adelante las elecciones

Un 37,5% de españoles cree que Mariano Rajoy debería adelantar unas elecciones generales frente a un 50,1% que se inclina porque no lo haga, según los datos del último sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL.

Antes de que la legislatura alcance los dos años y en plena crisis de Gobierno en Cataluña, la continuidad del Ejecutivo tiene el respaldo de la mitad de la población, según los datos de esta encuesta, que también muestra que un 12,4% de los españoles no tiene claro si quiere un adelanto de comicios o no, pues han preferido no posicionarse.

El estudio, realizado a partir de las respuestas de 1.000 ciudadanos durante la última semana de diciembre, muestra un dato más llamativo aún: un 85,6% iría a votar si las elecciones se adelantaran finalmente. Tan solo un 7,9% de los encuestados no lo haría un 6,5% no lo sabe o no contesta.

Según los datos de estimación de voto recogidos en el anterior sondeo publicado por EL ESPAÑOL, si esas elecciones tuvieran lugar mañana, la participación sería muy alta (77%) y habría un importante movimiento de base electoral. Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, se dispararía con el 23,9% de los votos, el PP de Rajoy se hundiría con el 24,1%, y Psoe y Podemos descenderían con el 22,5% y el 16,2%, respectivamente, siendo la caída de Unidos Podemos mucho más moderada.

Según la intención de voto

Quienes no pretenden votar al Partido Popular en las próximas elecciones son los que más se inclinan por un adelanto electoral. De entre todos, aquellos que votarán al PSOE y a Unidos Podemos lo tienen más claro: un 54,1% y un 52,1%, respectivamente, está a favor de adelantar los comicios, frente al 40,8% y el 41,6% que no lo está y el 5,2% y el 6,3% que no sabe o no contesta.

Aquellos que se inclinan por votar al Partido Popular son, a su vez, los más partidarios de mantener al Ejecutivo actual (70% frente al 17,9% y un 12,2% que no se manifiesta). En el caso de quienes votarán a Ciudadanos, el porcentaje está más igualado, un 41,7% quiere nuevas elecciones frente al 53,2% que no y un 5,3% que no se inclina por ninguna de las dos opciones.

Recuerdo de voto frente a intención de voto

En el caso de los votantes de Ciudadanos, cabe destacar el salto de 16 puntos entre quienes reclamaban un adelanto en junio de 2016 y quienes lo reclaman ahora. Mientras un 25,4% de sus votantes ya optaban por esta vía en las últimas elecciones generales, ahora hasta un 41,7% ya está a favor de ese adelanto. En el caso del PSOE ese porcentaje sube 4 décimas y en el de Unidos Podemos, baja casi 7 puntos, del 58,9% al 52,1%.

Por edad

Los jóvenes españoles (aquellos que tienen entre 17 y 31 años) son el grupo que más se inclina porque Mariano Rajoy adelante laselecciones (43,6%) o no se pronuncia ante ese adelanto de comicios (12,9%) frente a los que consideran que el Gobierno del Partido Popular debería agotar la legislatura (43,5%), según los datos del sondeo de Sociométrica.

En cambio, de entre los entrevistados de todos los puntos de España, el grupo de edad que más se opone a que vuelva a haber votaciones es el de las edades comprendidas entre los 46 y los 65 años. En este caso, un 56,9% está por el no, frente a un 32% que sí quiere que se celebren ya y un 11,2% que no sabe o no contesta.

Los españoles en edades comprendidas entre los 31 y los 45 años no cree que Rajoy debería adelantar elecciones en un 51,9% frente a un 41,3% que están por el sí y un 6,9% que no sabe o no contesta.

El último grupo de edad, de 66 años en adelante, es el que más dudas tiene acerca de una convocatoria anticipada: un 40,2% cree que Rajoy no debería convocarlas, un 31,7% cree que si y a un 28,2% le resulta indiferente.

Ficha técnica

Se han realizado 1,000 entrevistas a ciudadanos de 16 años o más, con derecho a voto en elecciones generales, entre el 22 y el 29 de diciembre de 2017. La fuente es mixta telefónica y online, proporcional a los censos de las 52 provincias. Las estimaciones de voto se obtienen aplicando a la intención directa coeficientes de ajuste por recuerdo de voto y probabilidad de abstención. La distribución de escaños es la suma de escaños provinciales aplicando d’Hondt al voto proyectado sobre cada provincia. El error teórico resultante es < +/- 3% para datos y +/- 2 diputados. Las encuestas están automatizadas con sistema Gandia Integra © y SPSS © e incluyen controles de calidad internos y normativa CCI/ESOMAR y LOPD.