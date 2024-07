Pedro Sánchez declara en Moncloa, en directo | Última hora: el juez Peinado llega a Moncloa, mientras las acusaciones populares recurren el interrogatorio

Jorge Buxadé, diputado de Vox en el Parlamento Europeo y coordinador jurídico de la formación, también se encuentra en la entrada del Palacio de la Moncloa. "Sánchez, como Maduro, está muy nervioso porque tiene que declarar ante el juez, por primera vez en la historia, y ahí no podrá hacer lo que hace en el Congreso, callar ante las preguntas", ha dicho ante los medios.

"Solo me queda darle a Marta Castro toda la fuerza y responsabilidad y que sea capaz de dirigir correctamente las preguntas para que Sánchez ya no pueda más seguir mintiendo y callando al pueblo español. No nos merecemos a un Sánchez que miente, engaña y manipula", ha dicho.

El eurodiputado de Vox ha asegurado que preguntarán "con cuántas sociedades cotizadas y reguladas por el Estado, el señor Sánchez llamó para que su mujer tuviese una reunión con ellos, qué se cocía en esas reuniones en Moncloa que sabemos que estuvo Sánchez presente y cómo reaccionaron esas empresas".

Informa Ismael Monzón.