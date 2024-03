Ni bien ni mal. Nunca me habló Pablo Neruda de su enemigo frontal Vicente Huidobro. En su casa de Isla Negra me dijo Alicia Eguren: “Si quieres conservar la amistad de Pablo, no le hables de Huidobro”. Mi inolvidada amiga era la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga.