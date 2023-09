Pablo Neruda, sus memorias y otros libros esenciales: de '20 poemas de amor...' a 'Residencia en la tierra'

Publicado por Seix Barral en 1974, Confieso que he vivido son lo más parecido a unas memorias escritas por Pablo Neruda. En realidad, el libro iba a formar parte de la celebración de los 70 años del poeta, pero su muerte, precipitada por el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, ocurrió el 23 de ese mes, así que la obra apareció póstumamente.

Compuestas por escritos de distintas épocas y procedencias, estas memorias no son solo la simple superposición de textos, sino que en ocasiones el poeta recurre a la narración secuencial de hechos; en otras, reúne episodios, descripciones de lugares, retratos, evocaciones, testimonios y reflexiones.

Además, con el tiempo se le han incorporado diversos textos hallados en los archivos de la Fundación Pablo Neruda destinados a formar parte de la obra, de la que el poeta siempre destacó su intención de mantenerla viva, pues no renunciaba “a seguir atesorando todas las cosas que yo haya visto o amado, todo lo que haya sentido, vivido, luchado, para seguir escribiendo el largo poema cíclico que aún no he terminado”.

Veinte poemas de amor y una canción desesperada Alianza, 2023. 13,50 € Publicado en 1924, le dio una inmensa popularidad en todo el continente. De él escribió el propio Neruda que es “un libro doloroso y pastoril que contiene mis más atormentadas pasiones adolescentes, mezcladas con la naturaleza arrolladora del sur de mi patria. Es un libro que amo”.

Residencia en la tierra Lumen, 2022. 17,90 € Escritos entre 1925 y 1931, en estos poemas abandona la sencillez de su obra anterior y se zambulle en el surrealismo a través de un lenguaje “sombrío y esencial”, según el poeta, que reconocía que en España solo fue entendida “cuando surgió la generación de Alberti, Lorca...”.

España en el corazón Tres Puntos Ediciones, 2020. 28 € Pocos libros tienen la historia de este poemario de la guerra de España: para empezar, Manuel Altolaguirre montó la imprenta en pleno frente, en un monasterio de Gerona, y cuando faltó el papel, encontraron un viejo molino y lograron fabricarlo echándole de todo. El resultado es uno de los libros más raros y hermosos jamás editados.

Canto general Cátedra, 2005. 7,40 € Con quince secciones, 231 poemas y más de quince mil versos, es un recorrido torrencial a través de la historia del continente latinoamericano a partir de “las incidencias históricas, las condiciones geográficas, la vida y las luchas de nuestros pueblos”. Monumental, el Nobel chileno lo consideraba su libro más importante.

Estravagario Seix Barral, 2018. 16 € “De todos mis libros, Estravagario no es el que canta más, sino el que salta mejor. Sus versos saltarines pasan por alto la distinción, el respeto, la protección mutua, los establecimientos y las obligaciones, para auspiciar el reverente desacato. Por su irreverencia es mi libro más íntimo”, decía de él Neruda.

Sigue los temas que te interesan