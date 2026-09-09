Los mejores libros del año hasta la fecha: de Pynchon a Luis Landero o Siri Hustvedt, y dos debuts interesantes

Algunos de los autores de los libros más importantes publicados en 2026 seleccionados por El Cultural. Diseño: Rubén Vique

Es momento de hacer un alto en el camino, ahora que hemos rebasado el ecuador del año y, sin darnos cuenta, la rentrée nos ha sorprendido con la última avalancha de libros.

Cuatro meses antes de que los críticos de El Cultural seleccionen las mejores obras literarias de 2026, El Cultural propone un adelanto de obras que, publicadas desde el 1 de enero, han tenido una reseñable repercusión de crítica y/o público.

Entre los seleccionados predomina la novela, con autores de la talla de Thomas Pynchon o el nobel húngaro László Krasznahorkai, pero también destaca la presencia de textos de No ficción. En cada ficha el lector podrá acceder a la reseña completa del libro o a la entrevista con el autor.

Cubierta de 'A oscuras'. Tusquets

A oscuras

Thomas Pynchon

Tusquets

Una obra maestra en el ocaso

Seguimos sin conocer al escritor vivo más enigmático del mundo, pero por suerte sigue brindándonos sus novelas a sus 89 años. A oscuras evoca el origen de los movimientos fascistas en Europa, luego podríamos detectar alguna resonancia con la actualidad.

"Bajo su apariencia de obra menor, y dando por hecho que no hay Pynchon malo, late sin embargo una de las novelas más redondas y equilibradas de su autor, [...] brillante en todas sus páginas", asegura el crítico Fran G. Matute en El Cultural. Y la califica de obra maestra, "algo más que un orgásmico festín lector". Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'Herscht 07769'. Acantilado

Herscht 07769

László Krasznahorkai

Acantilado

¡Que viene el lobo!

Es la primera novela del autor húngaro después de recibir el Nobel de Literatura. Krasznahorkai (Gyula, 1954) también alerta de la amenaza ultraderechista a partir de la historia de un tipo gigante que envía cartas a Angela Merkel. El crítico Ernesto Calabuig celebra "una gran caricatura y una sátira social" en una novela que "denuncia el posible regreso de estos 'patriotas' tatuados en el pecho con águilas y cruces de hierro".

Además, destaca "un gran manejo del ritmo narrativo, un oído afinado para el lenguaje coloquial". Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'Historias de fantasmas'. Seix Barral

Historias de fantasmas

Siri Hustvedt

Seix Barral

Fundirse con el esposo muerto

Antes de morir, Paul Auster dijo a su esposa, la escritora Siri Hustvedt (Minnesota, 1955), que, tras su desaparición, le gustaría volver como un fantasma. Ahora ella, después de cuarenta y tres años de matrimonio, le dedica este libro hondo y conmovedor, "un documento impagable, lleno de verdad", según escribió Alberto Gordo en El Cultural.

Trenzado como un diálogo basado en la complicidad entre ambos, destaca "la minuciosidad con que desgrana la enfermedad", además de otros temas de gran calado. Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'Koljós' Anagrama

Koljós

Emmanuel Carrère

Anagrama

Carta de amor a una madre odiosa

Carrère (París, 1957) tenía una relación mucho más conflictiva con su madre. El escritor francés esboza un retrato íntimo, político y feroz de la historiadora Hélène Carrère d’Encausse, a caballo entre las memorias familiares y el ensayo político. Sin embargo, es "uno de los relatos más hermosos sobre una madre que se hayan escrito en los últimos años", según Gordo.

El autor de El adversario nunca negocia ese "impulso sincero de alcanzar la verdad", sea cual sea el género que afronte, aunque en su obra casi todos los géneros se mezclan. Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'Despedidas' Anagrama

Despedidas

Julian Barnes

Anagrama

El último baile del maestro británico

Cuando a Barnes (Leicester, 1946) le diagnosticaron cáncer, escribió una nota en su libreta: "Este es el principio del final". Ahora sí, parece que estamos ante el último libro del autor, que recibirá en octubre el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

La trama se centra en la historia de dos compañeros de universidad que comenzaron su relación gracias a él, aunque el propio autor se abre en canal hasta lograr, según escribió Gordo en su crítica, "una aceptación sobria, a veces irónica, del deterioro y la muerte". Además, el texto "arroja valiosas lecciones sobre escritura" y "aúna profundidad y forma". Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'Oxígeno'. Alfaguara

Oxígeno

Marta Jiménez Serrano

Alfaguara

La certeza de estar casi muerta

La segunda novela de Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) generó muchas expectativas, sobre todo por su fichaje por Alfaguara, y no defraudó. Oxígeno es el viaje introspectivo de la autora a partir de un episodio que casi le cuesta la vida: una intoxicación por monóxido de carbono debido a una fuga de gas en la caldera de su piso alquilado.

Jiménez Serrano reviste de interés dramático un hecho puramente autobiográfico porque lo cuenta, tal y como aseguró el crítico Santos Sanz Villanueva en nuestra revista, "de forma sencilla, sin falsas pretensiones filosóficas o doctrinales, con vivencias íntimas bien aquilatadas". Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'El cielo y las ruinas'. Akal

El cielo y las ruinas

Juan Andrade

Akal

Panorámica de la Europa de entreguerras

Un libro monumental que sostiene que la Guerra Civil Española se cocinó a fuego lento en la Europa de entreguerras. En su nuevo ensayo, el historiador recorre la historia de nuestro continente desde 1914 al alzamiento militar del 36 en suelo español. Para contarlo, se apoya en treinta figuras clave de todo el espectro ideológico, un recurso que "aporta una perspectiva original al ensayo", señala Adolfo Carrasco en su crítica.

"Acierta Andrade cuando identifica la República española con el precipitado donde desemboca, porque no termina, el triángulo guerra, fascismo y revolución", apunta Carrasco al respecto. Esta fue, por cierto, la última reseña de la que se ocupó el crítico en nuestra revista. Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'La Guerra Civil Española'. Galaxia Gutenberg

La guerra civil española. Una historia global

Varios Autores

Galaxia Gutenberg

No es un libro más sobre la guerra civil

Los historiadores Javier Rodrigo, Miguel Alonso y David Alegre coordinan una publicación que pretende marcar la pauta historiográfica de las próximas décadas. Los distintos autores que participan en la edición no solo cuestionan las fechas fijadas interesadamente por el franquismo, sugiriendo que el conflicto habría terminado mucho después de 1939, sino que desmontan mitos como el de que la guerra era inevitable o que Franco quería alargarla para matar más. El libro propone "una mirada alternativa y desacomplejada", según Rodrigo, uno de los coordinadores.

Cubierta de 'Un poeta en la historia'. Akal

Un poeta en la historia

Mario Amorós

Akal

Nuevas revelaciones del caso Miguel Hernández

Se trata de la primera biografía del poeta escrita por un historiador. Mario Amorós (Alicante, 1973) desvela documentos inéditos y archivos hasta el momento desconocidos del proceso judicial contra Miguel Hernández. La historia fascinante y trágica del pastor que quería ser poeta está contada "con estupendo pulso, con abundante sustento documental", tal y como apunta Alfredo Asensi en la reseña para El Cultural. Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'La respuesta'. Destino

La respuesta

Juan Luis Arsuaga

Destino

El libro que explica qué somos y de dónde venimos

El exdirector del yacimiento de Atapuerca explora e interpreta con mimbres personalísimos el origen de la vida en este ensayo, donde el peso recae en el rigor científico y, sin embargo, predomina el tono desenfadado. Con vocación panorámica, el paleoantropólogo y escritor Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954) realiza una meritoria aproximación divulgativa a la evolución humana que trata de responder a las grandes preguntas que nos hacemos desde el principio de los tiempos. Lee la entrevista con el escritor aquí.

Cubierta de 'Coloquio de invierno'. Tusquets

Coloquio de invierno

Luis Landero

Tusquets

Cuéntame tu historia y yo hago una novela

Landero (Alburquerque, Badajoz, 1948) vuelve sobre los fueros de la oralidad, una de sus especialidades, en una novela que resalta su indiscutible capacidad fabuladora. El escritor pone a dialogar y a contarse historias a siete viajeros retenidos e incomunicados en un hotelito de montaña por la borrasca Filomena.

"Su alcance antropológico no quita ni una sustantiva amenidad ni un cálido fondo emocional", escribe en su reseña Sanz Villanueva, que celebra una obra en la que se amalgaman "el gusto por contar y la destreza formal". Coloquio de invierno es, además, "reconocimiento y homenaje a las formas clásicas del relato". Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'La soledad fue el precio'. Tusquets

La soledad fue el precio

Carmen Domingo

Tusquets

Carmen Díez de Rivera, mucho más que la secretaria de Suárez

Reconocida con el último Premio Comillas, la biografía de Carmen Díez de Rivera pondera la importancia del papel político que tuvo esta en la Transición como secretaria de Suárez, aunque también destaca su labor como eurodiputada ecosocialista y como pionera del feminismo.

Carmen Domingo (Barcelona, 1970) reivindica el talento y la influencia de una mujer audaz –fue incluso acusada de comunista infiltrada– en una época no precisamente propicia para reconocer las capacidades de las mujeres. Una necesaria labor reparadora que no ha pasado desapercibida. Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'Punto de araña'. Libros del Asteroide

Punto de araña

Nerea Pallarés

Libros del Asteroide

Narcotráfico y mitos en la Costa da Morte

La autora gallega retrata la sororidad de las trabajadoras del mar que, ante un crimen del narcotráfico en la Costa da Morte, invocan a las deidades ancestrales para vengar a una joven. A caballo entre el realismo social y la mitología, Nerea Pallarés (Lugo, 1983) debuta en la novela con un libro "sorprendente y conmovedor, con un estilo brillante y vibrante de imágenes plenas de mar, furia y dolor", asegura Elena Costa. Y apostilla: "Un espléndido debut". Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'Mirar el mar'. Acantilado

Mirar el mar

Pablo Echart

Acantilado

La grandeza de lo mínimo

Un debut narrativo tardío que, sin embargo, ha dejado poso. Pablo Echart (Irún, 1973), catedrático de Humanidades en la Universidad de Navarra, explora en estos cincuenta y seis microrrelatos –un libro de menos de 100 páginas, cuánto se agradecen– la poética del instante. La carrera de una niña hacia los brazos de su padre o la respiración de un cuerpo próximo son pretextos narrativos para hablar de los afectos. Cuando el detalle anodino se ensancha... ahí está la literatura.

Cubierta de 'Abril o nunca'. Seix Barral

Abril o nunca

Juan Gómez Bárcena

Seix Barral

Para amantes de la literatura del duelo

Gómez Bárcena (Santander, 1984) nos tiene acostumbrados a novelas de largo aliento y esta vez no iba a ser menos. Sin embargo, siempre encuentra un ángulo singular en sus historias. La de Abril o nunca se detiene en el duelo de un padre, que le sirve como motor para reflexionar sobre la muerte, la vejez, la familia, la locura, el olvido y, sobre todo, el tiempo. "Con intensos pasajes visionarios, confiere hondura y genuino dramatismo a la vivencia del dolor y la soledad", explica Sanz Villanueva. Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'Instrucción de novicias'. Blackie Books

Instrucción de novicias

Ana Garriga y Carmen Urbita

Blackie Books

Un fenómeno a merced de la fe cristiana

Instrucción de novicias es la crónica de un éxito anunciado. Sus autoras, Ana Garriga (Salamanca, 1989) y Carmen Urbita (Madrid, 1989), que conducen el pódcast Las hijas de Felipe, presentaron en la Feria de Fráncfort el proyecto y recibieron 25 ofertas de 8 países diferentes.

El libro disecciona figuras religiosas femeninas como Teresa de Jesús, Catalina de Siena, Verónica Giuliani y Juana Inés de la Cruz, entre otras. Todas son monjas barrocas cuyas vidas y obras pueden servir de lecciones en nuestro presente. El interés actual por la fe y la espiritualidad ha apuntalado el fenómeno.

Cubierta de 'Guerra total'. Renacimiento

Guerra total

Manuel Chaves Nogales

Renacimiento

La segunda parte de A sangre y fuego

Es uno de los libros del año y, a la vez, uno de los más polémicos. El editor de Renacimiento, Abelardo Linares, asegura que la recopilación de estos cuentos rescatados constituyen lo que sería la segunda parte del libro A sangre y fuego, de Chaves Nogales.

La mayoría de ellos aparecen firmados por otros autores, algunos de ellos reales, pero Linares no tiene duda que todos son, en verdad, seudónimos, y que el autor que se esconde tras ellos es siempre el célebre periodista sevillano. Además del editor, lo cree Andrés Trapiello e Ignacio Martínez de Pisón, entre otros. Y también Stylo, una potente herramienta informática utilizada en estilometría para investigar autorías que cuenta con un amplio respaldo académico.

'Melancolía de los confines. Norte'. Random House

Melancolía de los confines. Norte

Mathias Enard

Random House

Berlín, una historia al descubierto

Este es el primer volumen del proyecto Melancolía de los confines, que consta de cuatro libros, uno por cada punto cardinal. La enfermedad de una amiga es lo que motiva al ganador del Goncourt a hacer una reflexión histórica y literaria sobre Berlín. La narración, marcada por los resortes de la memoria, el arraigo o la soledad, avanza al tiempo que el autor camina por "una ciudad donde es imposible escapar de la ruina". Lee la entrevista al autor aquí.

Cubierta de 'Física de la tristeza'. Impedimenta

Física de la tristeza

Gueorgui Gospodínov

Impedimenta

Una obra maestra contemporánea

La editorial Impedimenta no es ajena al éxito de este libro, catalogado ya como obra maestra, y se ha volcado en su reedición. Gospodínov (Yambol, 1968) hace recuento de su vida, a modo de psicoanálisis propio, desde una infancia ya lejana en Bulgaria y atravesada por la política.

Si bien predominan los hechos dramáticos –siempre la guerra–, este libro está cargado de humor e ironía. Para el crítico Calabuig, se trata de "una hermosa reconstrucción vital y un gran ejercicio de catarsis". Lee la crítica completa aquí.

Cubierta de 'Después de eternidad'. Libros del Asteroide

Después de Eternidad

Maxim Ósipov

Libros del Asteroide

Para Rusia, con dolor

Exiliado en Frankfurt desde la invasión rusa en Ucrania, Ósipov (Moscú, 1963) rememora su experiencia en un teatro remoto para atacar la reciente y vergonzosa historia de su país. El médico y escritor regresa a la Rusia postsoviética para retratarla a través de la pura experiencia cotidiana.

"La indiferencia ante el horror queda bien formulada", juzga Calabuig, en un libro que "nos habla del destierro, pero también de la sabiduría que dan los años". Lee la crítica completa aquí.