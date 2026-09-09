Antonio Soler gana el Premio Espasa con un ensayo que homenajea a los novelistas de la Generación del 50

Antonio Soler (Málaga, 1956) ha sido reconocido con el XLIII Premio Espasa, dotado con 30.000 euros, por el ensayo Ocho del 50, que se abisma en la vida y la obra de ocho novelistas de la Generación del 50.

El jurado, compuesto por Leopoldo Abadía, Emilio del Río, Nativel Preciado, Fernando Rodríguez Lafuente y Pilar Cortés, esta última en representación de la editorial, ha destacado la destreza del autor "para convertir la historia literaria en una obra de creación y, al mismo tiempo, de recuperación de nuestra memoria cultural".

"Ocho del 50 reúne rigor, originalidad y una extraordinaria calidad narrativa en un ensayo que no se limita a estudiar a ocho escritores, sino que propone una nueva manera de acercarse a toda una generación. Consigue algo que está al alcance de muy pocos ensayos literarios: hacer que la literatura del pasado vuelva a sentirse como algo vivo, cercano y necesario", reza el acta del jurado.

Los autores perfilados son Antonio Rabinad, Juan Marsé, Concha Alós, Carmen Martín Gaite, Alfonso Grosso, José Manuel Caballero Bonald, Ángel Vázquez y Jesús Pardo, ocho novelistas cuya obra está determinada por la memoria, la infancia, la Guerra Civil, la posguerra, la orfandad, el exilio, la represión o el descubrimiento de la vocación literaria.

"Soler insiste en que la memoria constituye ya una forma de invención y en que la novela, paradójicamente, puede acercarse más a la verdad humana que unas memorias estrictamente documentales", explican desde la editorial, donde aseguran que el libro premiado es "un ensayo exquisito, tanto por su calidad literaria como por la inteligencia de su planteamiento".

Soler es autor, entre otras, de las novelas Las bailarinas muertas (Premio Herralde y Premio Nacional de la Crítica), El nombre que ahora digo (Premio Primavera), El camino de los ingleses (Premio Nadal), El sueño del caimán, Sur (recibió los premios Juan Goytisolo, Nacional de la Crítica, Francisco Umbral, Dulce Chacón y Andalucía de la Crítica), Sacramento, Yo que fui un perro y El día del lobo.

Entre la nómina de autores que han sido reconocidos con el Premio Espasa figuran Albert Boadella, Antonio Escohotado, Daniel Innerarity, Jon Juaristi, José María Calleja, Carlos del Amor, Sergio del Molino, María Elvira Roca Barea, Stanley G. Payne, Javier Ruiz o Javier Solana. La obra ganadora de la última edición fue el ensayo Sembrar palabras, de Ana Santos.

Este año el galardón ha superado notablemente el número de participantes de otras convocatorias, con más de un centenar de ensayos presentados y una significativa diversidad temática y geográfica. "La mayoría de los manuscritos proceden de España, donde sobresale el interés por la literatura en todas sus épocas, con trabajos de carácter histórico, filológico y filosófico de gran nivel", aseguran desde el premio.