'Animal colonial', la megacárcel distópica de Rodrigo Rey Rosa donde mueren los sueños de libertad

Rodrigo Rey Rosa (Ciudad de Guatemala, 1958) despliega escatología y feísmo al comienzo de Animal colonial. En solo un par de páginas se habla, con estos mismos términos, de olor a mierda, de hedor y pestilencia, de un río lleno de caca, de un gran cagadal y de un albañal.

Portada 'Animal colonial'. Animal colonial Rodrigo Rey Rosa Alfaguara, 2026 195 páginas. 18,90 €

Este tremendismo algo inocentón viene a propósito de crear la atmósfera oportuna que envuelva El Infiernón, una horripilante megacárcel (de presunta originalidad: se calcan las turbadoras imágenes de las penitenciarías multitudinarias ideadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador). En ese espantable presidio de un imaginario país centroamericano, Nueva Verapaz, pagan condenas de cadena perpetua cincuenta mil reclusos encerrados en jaulas de hierro colectivas y en condiciones materiales tremendas.

Entre los inocentes del lóbrego penal está el joven Esteban, a quien un familiar pretende liberar mediante una rocambolesca fuga. A la vez, un difuso organismo de La Haya encarga a una comisionada, Silencio, que se desplace al centro penitenciario para investigar sospechosas prácticas que abarcan castración y control mental.

Las averiguaciones de Silencio y la evasión se solapan. Silencio descubre una realidad terrible, seres humanos sin personalidad al ser manipulado su cerebro mediante sofisticadas técnicas por el perverso e impostor médico de la cárcel.

La fuga se trama con un aparataje tecnológico de fantaficción. Miles de presos escapan usando sus propios cuerpos para construir un gran arco o puente humano, una mente colectiva dotada de un cuerpo colectivo. Muchos mueren y algunos se salvan, como Esteban, quien, superadas un sinfín de aparatosas peripecias, huye del país en compañía de Silencio. El desenlace se acompaña con la sustitución de la tiranía de los oligarcas locales por una nueva dictadura, el golpe de Estado de un general “progresista” que establece “un triunvirato interino sin periodo de caducidad”.

El popurrí de géneros y otros artificios lastran la verdad moral y la cabal intención de la novela

El ajetreo argumental sirve de soporte a una amplia denuncia de los males que penden sobre la humanidad desde un pasado y presente ciertos y hasta un futuro distópico. La novela recuenta ignominias que pueden padecer los humanos, la violencia que sufren, la perduración de la herencia desventurada de la historia (con alusiones no crípticas al mundo hispanoamericano), el sojuzgamiento por poderosos grupos sociales, la marginación de las clases populares o la tecnología amenazante que cercenará el libre pensamiento. Numerosas pruebas sostienen la conjetura de que nuestra especie se convierta en el “animal colonial” proclamado por el título.

Se dice que con buenos sentimientos no se hacen buenas novelas. Los sentimientos de Rodrigo Rey Rosa son, sin duda, óptimos. Recurre, sin embargo, a una forma desafortunada. En absoluta mezcolanza, encontramos relato de intriga y espionaje, narración fantástica, ciencia ficción de horror, historias de amoríos, novela social, narración indigenista mítico-legendaria y especulación filosófica.



Los personajes carecen de la menor densidad psicológica, son arquetipos maniqueos que encarnan a buenos y malos. Todo ello se ahorma en una novela de aventuras en donde el despliegue imaginativo bordea el disparate, que ni siquiera el trasfondo humorístico justifica. El popurrí de géneros y otros artificios lastran la verdad moral y la cabal intención de la novela.