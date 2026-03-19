Sofía Balbuena, Premio Ribera del Duero: "He proyectado hacia afuera el infierno interior de las mujeres"

Sofía Balbuena (Salto, Argentina, 1984) no se había desempeñado en el cuento hasta hace dos años. Se encontraba en Iowa (Estados Unidos) cursando un máster de escritura creativa y cuando solo le faltaba una entrega, decidió hacer uno. Casi seguidamente, emprendió el segundo y advirtió que ambos conversaban. Ahí había un libro. Era Personaje secundario y acaba de ser reconocido con el Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, dotado con 25.000 euros, en su novena edición.

Organizado por la Denominación de Origen Ribera del Duero y Editorial Páginas de Espuma, que publicará el libro próximamente, el galardón es una referencia del cuento en lengua española. El fallo se ha hecho público este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y ha contado con la presencia de la ganadora, que se ha mostrado "entusiasmada" en una conversación con El Cultural.

"Me da mucho alivio y me voy a aferrar a esto como una alegría que me va a acompañar cuando me falten motivos para estar contenta", ha dicho Balbuena, que antes de llegar a España, hace ahora una década, trabajó durante años como subsecretaria en el Ministerio de Economía de la Nación en Argentina. "Pero en un momento di un volantazo y me empecé a dedicar a la literatura sin ninguna garantía", ha relatado.

El jurado, presidido por Juan Gabriel Vásquez y formado por las escritoras Nuria Barrios y Paulina Flores, ha destacado la "prosa acerada" y "una mirada implacable sobre sus personajes" en los cuentos de Balbuena, que "construyen un universo moralmente complejo y literariamente arriesgado".

Además, "Personaje secundario explora, con ironía y aún con un punto de subversión, las convenciones afectivas –las formas del amor, la amistad y todo lo que hay en medio– del mundo contemporáneo", ha añadido el jurado, que se completa con la participación del presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor.

"Quería plantear una conversación literaria acerca del mundo interior de las mujeres, a las que se nos educa para ciertas cosas, se espera de nosotras ciertas cosas, hay ciertas cosas que son para nosotras y ciertas cosas que no son para nosotras", ha revelado la autora a El Cultural.

La idea parte del prólogo de A propósito de las mujeres, en el que Natalia Ginzburg viene a decir que "las mujeres no hemos sido educadas para ocuparnos de las cuestiones importantes como sí lo han sido los hombres", ha recordado Balbuena, que alude a los pensamientos intrusivos" –"No le debía haber mandado ese mensaje", "¿se habrá enojado conmigo?", "Debe pensar que soy una borde"...– que son "muy comunes en la experiencia femenina".

"He proyectado hacia afuera ese infierno interior con el que a menudo vivimos, es como el hilo conductor del libro", ha añadido la autora. Y no ha dudado en desarrollar el recurso del "personaje secundario", que trasciende el propio título.

"Por un lado, este mundo interior es un personaje secundario, pues lo estamos todo el tiempo ocultando. Por otro lado, los personajes son mujeres normales, a las que no le pasa nada extraordinario; en ese sentido, también son personajes secundarios: gente a la que en principio no le prestarías atención. Y después está el hecho de que a menudo estos personajes orbitan alrededor de un personaje principal que no son ellas", ha explicado.

Cuando Argentina duele

Preguntada por la situación actual en Argentina, no ha tenido reparos en lamentar que su país "está siendo gobernado por un tipo que tiene ideas fascistas". Esto resulta mucho más lamentable "cuando una piensa en el ecosistema literario argentino o en el proyecto de librerías, o sea, en ese capital cultural tan extraordinario que tiene, a pesar de contar con tan pocos recursos".

A propósito, faltan apenas cinco días para que se cumpla medio siglo del golpe de Estado de Videla. Balbuena aún no había nacido, pero es absolutamente consciente de que "en todas las familias argentinas hay un relato sobre el asunto porque el terror fue general". A este respecto, recomienda el libro que acaba de publicar Clara Obligado, escritora argentina exiliada en España cuando en su país se instauró la dictadura. Se trata de Exilio y acaba de ser publicado, precisamente, en Páginas de Espuma con ilustraciones de Agustín Comotto.

Personaje secundario se ha impuesto a las obras Agua la boca, de Rodrigo Fuentes; El fin del mundo (y otras utopías), de Aura García-Junco; La raíz firme de las cosas, de Margarita Leoz; y El miedo terrible de ser un animal, de Claudia Ulloa Donoso.

La convocatoria de esta edición ha batido el récord de participación, con 1.929 manuscritos originales recibidos de 36 países distintos, lo que supone un incremento del 73% respecto a la edición anterior. "Estas cifras consolidan la proyección internacional del galardón y refuerzan su prestigio dentro del panorama literario en español", aseguran desde Páginas de Espuma.

Es autora de los libros Doce pasos hacia mí, Borracha menor (Caballo de Troya) y Gente sin paz (Almadía, con Sabina Urraca y Daniel Saldaña Paris) y la novela Sutura (Seix Barral). Es licenciada en Ciencias Políticas (UBA), Máster en Creación Literaria (UPF), Máster en Literatura Comparada (UAB) y MFA en Escritura Creativa de la Universidad de Iowa, para lo cual recibió la Iowa Arts Fellowship.