El escritor portugués Gonçalo M. Tavares, Premio Formentor de las Letras 2026

El Premio Formentor de las Letras, uno de los más prestigiosos galardones literarios españoles, se concederá este año al escritor portugués Gonçalo M. Tavares, según la decisión adoptada hoy por el jurado.

Según el acta, se le otorga "por desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma, por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo, por la osadía con que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad".

Tavares, uno de los más firmes candidatos portugueses al Nobel (Saramago dejó dicho que algún día lo ganará) además de António Lobo Antunes, ha sido el elegido por unanimidad del jurado del Formentor, formado por Elide Pittarello, Gerald Martin, Sonia Hernández, Pilar del Río y Basilio Baltasar.

"Diluyendo las estrictas lindes que separan los tradicionales géneros literarios, Tavares ha sostenido a lo largo de los últimos veinticinco años una obra literaria de poderosa personalidad, deslumbrante originalidad y vigorosa imaginación", continúa el acta del Premio Formentor 2026.

Gonçalo M. Tavares nació en Luanda (Angola) en 1970, y pasó su infancia en el norte de Portugal. Escritor, dramaturgo y poeta, es considerado por la crítica como una de las voces más originales, ambiciosas y deslumbrantes de la narrativa europea contemporánea.

De formación multidisciplinar, estudió Física, Deportes y Arte antes de dedicarse a la docencia. Actualmente, es profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa, una faceta académica que permea su obra a través de una precisión quirúrgica en el lenguaje y una constante exploración de los límites de la lógica y la razón.

Desde su debut en 2001 con Livro da dança, Tavares ha construido una obra vasta y potente que ha sido traducida a más de cincuenta idiomas y publicada en cerca de 70 países. Es el tercer autor portugués más traducido, después de Fernando Pessoa y Eça de Queiroz, con 226 publicaciones en todo el mundo.

Entre su extensa producción destacan proyectos de largo aliento como el ciclo de novelas conocido como El Reino —que incluye títulos fundamentales como Jerusalén y Aprender a rezar en la era de la técnica—, la serie de ficciones breves El barrio y la monumental epopeya Un viaje a la India.

Su más reciente libro publicado es una obra satírica y distópica titulada O Fim dos Estados Unidos da América (Relogio D’Agua, Lisboa, 2025). Otros títulos suyos publicados en España son Enciclopedia y Una niña está perdida en el siglo XX.

"Escribo una frase solo cuando tengo algo que decir", declaró en una entrevista con El Cultural. También abogaba en aquella conversación por la claridad en el lenguaje. "Yo dedico mucho más tiempo a simplificar que a escribir. Si puedo decir algo en cinco palabras en vez de en quince lo digo en cinco".

Según los expertos del jurado que han elegido al autor portugués, "su obra novelesca acoge a unos personajes cuya extravagancia puede imputarse a las más insólitas, extrañas e inesperadas dimensiones de la condición humana. Uno de los méritos atribuidos a la obra de Tavares ha sido dar forma, presencia y voz a lo que la cultura preferiría omitir. De este modo ha permitido la lucidez de un decisivo exorcismo liberador".

El jurado del Formentor señala también que "los escenarios narrativos de Tavares evocan la penumbra que ensombrece el alma de los seres humanos y al mismo tiempo el agotamiento de una historia que busca en sus textos la posibilidad de la redención. El misterio del dolor y el fulgor de los deseos colisionan en sus ficciones como el estallido de un arcano anunciado y nunca consumado".

Tavares ha sido elogiado en numerosas ocasiones por otros grandes escritores contemporáneos. J. M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura, declaró su profunda admiración por su libro Aprender a rezar en la era de la técnica.

Otra ganadora del Nobel, Olga Tokarczuk, opina: "Gonçalo M. Tavares es un gran escritor que continúa los mejores modelos de la tradición literaria europea. Es a la vez magistral y original. Su perspectiva y estilo únicos se reconocen desde la primera página de cada novela. Es uno de los pocos escritores del mundo capaces de construir una historia parabólica".

Para Enrique Vila-Matas, el autor portugués "es un genio"; y para su compatriota António Lobo Antunes, Tavares es "el más respetado" de los grandes escritores.

Como otros intelectuales del país vecino, considera que "el intercambio cultural entre España y Portugal tendría que fluir con más naturalidad. Somos más que vecinos, somos hermanos", afirmó en otra entrevista en El Cultural.

Además de este galardón, Tavares ha sido reconocido a lo largo de su trayectoria literaria con el Premio José Saramago (Portugal, 2005); Premio Camilo Castelo Branco (Portugal, 2006); Premio Internacional de Trieste (Italia, 2008); Premio de Poesía de Belgrado (Serbia, 2009); Premio al Mejor Libro Extranjero (Francia, 2010) por Aprender a rezar en la era de la técnica; Premio Oceanos (Brasil, 2007 y 2011); Premio Literario Europeo (2011); Grande Prémio de Romance e Novela (APE, 2011); Premio Literario Vergílio Ferreira (Portugal, 2017); Premio Bellas Artes Margarita Michelena (México, 2019); Premio Universidad de Lisboa (Portugal, 2019); y el Prix Laure-Bataillon (Francia, 2021).

En ediciones anteriores del Premio Formentor han sido galardonados, por orden cronológico inverso, Hélène Cixous, László Krasznahorkai (en 2024, galardonado un año después con el Nobel), Pascal Quignard, Liudmila Ulítskaya, César Aira, el recién fallecido Cees Nooteboom, Annie Ernaux, Mircea Cărtărescu, Alberto Manguel, Roberto Calasso, Ricardo Piglia, Enrique Vila-Matas, Javier Marías, Juan Goytisolo y Carlos Fuentes.

El Premio Formentor de las Letras nació en 1961 impulsado por un grupo de editores europeos ligados a Seix Barral, como Carlos Barral, con el objetivo de promover la literatura de vanguardia y dar proyección internacional a autores poco conocidos más allá de sus fronteras.

Se concedió hasta 1967, y en 2011 fue recuperado bajo el paraguas de la Fundación Formentor y el mecenazgo de las familias Barceló y Buadas, consolidándose desde entonces como uno de los galardones literarios más prestigiosos del ámbito hispánico.