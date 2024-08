Libros en la Villa Olímpica: dos serios aspirantes a medalla en taekwondo nos desvelan sus lecturas

Desde los Juegos de Londres 2012, el taekwondo español y las Olimpiadas son un matrimonio bien avenido. Hasta seis medallas ha logrado la delegación española, que buscará seguir sumando triunfos con un equipo muy solvente.

Adriana Cerezo logró la plata en Tokio 2020 con solo 17 años y no parece que, cuatro años después, vaya a conformarse. Tras conseguir el bronce en un mundial y dos oros en sendos europeos, sabe que es su momento.

Cerezo reconoce que la lectura no es una de sus grandes pasiones, pero hay un libro que le ha marcado. "Me ha ayudado a verme reflejada en muchas cosas y otras muchas en las que me gustaría verme, porque concuerda a la perfección con mi forma de entender el deporte y la vida". Se trata de Jugar con el corazón, de Xesco Espar. El ex entrenador profesional de balonmano ofrece su particular visión de cómo gestionar las ambiciones deportivas con la propia vida.

Adrián Vicente también es un serio aspirante a la medalla en taekwondo masculino, después de proclamarse campeón de Europa en mayo. Además, también logró medalla en el último Mundial.

Al deportista, otro de los que ha querido participar en la serie Libros en la Villa Olímpica, le gusta leer en "el último momento del día, ya sea en competiciones o en mi día a día para desconectar", dice a El Cultural. La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joël Dicker, es el libro que ha metido en su maleta, mientras que sus autores preferidos son Arturo Pérez-Reverte y Carmen Mola, el trío de escritores formado por Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.

Son los mismos que los de Javier Pérez Polo, el cuarto del ranking olímpico en su categoría. Por tanto, también se erige en una interesante baza para colgarse una medalla. El taekwondoka lee siempre por la noche antes de dormir, pues le ayuda "a conciliar el sueño y a desconectar", según confiesa a El Cultural, y ha elegido la novela histórica Las legiones malditas, de Santiago Posteguillo, para llevarse a París.

Cecilia Castro, por su parte, comparte con su compañero Pérez Polo el hábito de lectura —por la noche, antes de dormir— y con Vicente el autor de cabecera: Pérez-Reverte. Aunque ha leído todas las novelas de Carlos Ruiz Zafón. "Y he descubierto a Reyes Monforte y Julia Navarro, que me están encantando", apunta.

Aunque competirá en un deporte distinto, Cristina Cabaña también se servirá de las artes marciales de Oriente para tratar de sumar otra presea para España. La suya se sumaría al bronce logrado por el judoca Francisco Garrigós en la prueba de menos de 60 kilos. La judoca se ha llevado a París Colapso, un ensayo sesudo y de vocación trascendental en la que su autor, Jarred Diamond, se pregunta Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, según reza el subtítulo. Y una revista, Muy Historia. Concretamente, el número especial dedicado a "El convulso siglo XX".

George Orwell es otra de sus lecturas recurrentes. Se trata de un hábito que supone "una vía de escape, porque mi cabeza funciona a 10.000 revoluciones por minuto y cuando leo cosas que requieren mucha concentración, entro en otro mundo y consigo evadirme de todo", cuenta Cabaña a El Cultural. "Me reenganché a la lectura en la cuarentena por aburrimiento y ahora necesito leer algo todos los días", concluye.