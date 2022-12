20 de 33

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió el 8 de agosto a los 73 años en su casa del sur de California. Desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos de la talla de "If Not for You", "Let Me Be There" y "Have You Never Been Mellow", aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical Grease, un clásico del cine de los años 70.