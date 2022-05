Muere la fotógrafa Ouka Leele a los 64 años en Madrid

La fotógrafa Ouka Leele ha fallecido este martes, un mes antes de cumplir 65 años, según han informado fuentes de la familia de la artista.

Bárbara Allende Gil de Biedma, conocida como Ouka Leele, ha muerto esta tarde en un hospital de Madrid, acompañada por su hija y otros familiares y amigos, tras una larga enfermedad. Sus restos mortales van ser trasladados al Tanatorio de San Isidro, según las mismas fuentes.

Premio Nacional de Fotografía 2005, Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, Ouka Leele recibió el pasado 15 de mayo la Medalla de Madrid que concede el Ayuntamiento de la capital, entre otras muchas distinciones.

Apasionada del color, se dio a conocer por sus fotos coloreadas a principios de los años ochenta y se convirtió en un referente y un miembro destacado de la Movida Madrileña.

Desde finales de los 70, ha expuesto en numerosos países y tiene obra en instituciones como el Museo Reina Sofía, la Fundación La Caixa o la Colección ARCO.

"Desde muy pequeña he estado tocando el arte, pintando. La fotografía no la buscaba. De pequeña no me interesaba nada. De hecho, la primera cámara que tuve me la regalaron en la primera comunión, creo, y nunca la usé", afirmaba la artista en una entrevista con Efe en 2019.

En ese encuentro, afirmaba también: "Me siento cómoda en todas las disciplinas artísticas en las que yo pueda dar algo. Creo que no es importante el medio, sino la finalidad".

Un espíritu ecléctico

Nació en Madrid el 29 de junio de 1957, en el seno de una familia de la alta burguesía bilbaína, los Allende de Neguri. Su padre era Gabriel Allende Maíz, un prestigioso arquitecto enamorado de la pintura; su madre, Victoria Gil de Biedma, hermana del poeta Jaime Gil de Biedma. La artista era también prima segunda de la política Esperanza Aguirre.

Ouka Leele irrumpió en la escena madrileña a principios de los ochenta con sus fotos coloreadas a la acuarela. Fue una de las protagonistas de la movida madrileña y se convirtió en un referente del arte contemporáneo.

Ouka Leele era el nombre que El Hortelano eligió para una estrella inventada y que a ella le gustó. Con ese nombre firmó en 1979 por primera vez todas las obras de su primera exposición individual, en la galería Spectrum de Barcelona.

Después de superar problemas de salud por un linfoma a los 22 años, el éxito de Ouka Leele despertó con la llamada "movida" madrileña y fue elegida como fiel representante de lo que se llamó "posmodernidad". Sus obras encajaban perfectamente con el espíritu ecléctico de ese movimiento artístico.

