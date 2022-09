Muere el director de cine Jean-Luc Godard a los 91 años

El director Jean-Luc Godard, uno de los gigantes del cine y figura clave de la Nouvelle Vague, ha fallecido este lunes a los 91 años, según ha adelantado el periódico francés Libération. El cineasta francosuizo, que revolucionó la industria en los años sesenta con nuevas técnicas, dirigió películas tan icónicas como Al fin de la escapada o Pierrot el loco.

Hijo de un médico y de una hija de banqueros suizos, Godard (1930) vivió sus primeros años en este país, para trasladarse a París durante su adolescencia, donde estudió etnología en la Sorbona. Fue en esa época cuando empezó a descubrir su gran pasión por el cine y a frecuentar la Cinemateca Francesa y los cineclub parisinos. En la década de los cincuenta empezó a trabajar como crítico cinematográfico en varias revistas, entre ellas Cahiers du Cinéma, en las que utilizaba el seudónimo de Hans Lucas. En esta publicación coincidiría con la plana mayor de la Nouvelle Vague: con François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol y Jacques Rivette. Era el último de esta generación que seguía con vida.

En el verano de 1959 comenzó el rodaje de su primer largometraje, Al final de la escapada, sobre un guión de Truffaut y con la colaboración de Claude Chabrol. La película, protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg supuso una revolución en la manera de filmar al utilizar técnicas hasta entonces poco ortodoxas, como rodar cámara en mano, utilizar el documental o saltar de un plano a otro. A pesar de no lograr ningún premio en el Festival de Cannes, ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Es el film fundacional de la Nouvelle Vague y erosionó por completo los códigos narrativos imperantes en el cine hasta entonces.

Su segundo largometraje, El soldadito (1960), estuvo prohibido en Francia durante tres años. Lo protagonizó Anna Karina, actriz con quien se casó un año más tarde y que también sería clave en varios de sus proyectos posteriores. Godard colaboró con otros integrantes de la Nouvelle Vague como actor, codirector o productor, a la vez que dirigió películas enormemente influyentes que fueron aclamadas por la crítica cinematográfica como Banda aparte o Pierrot el loco, también protagonizada por Belmondo, un galán que hechizó al cineasta.

Algunos de los reconocimientos que cosechó en esta época fueron el premio especial del jurado y el de la crítica de la Mostra de Venecia por Vivir su vida, su segundo Oso de Oro por Alphaville y un nuevo premio especial del jurado en la Mostra por La Chinoise (1967), donde ya incorporó el radicalismo político que había aparecido en otras cintas como El desprecio (1963).

Tras el estreno de Weekend en 1967, y después de divorciarse de Anna Karina y casarse con la entonces estudiante anarquista Anne Wiazemsky, Godard decidió poner su cine al servicio del movimiento revolucionario que eclosionaba con el Mayo francés y, adherido a la ideología maoísta, abandonó sus métodos de trabajo anteriores. En ese año también dirigió One plus One, un documental que no sólo muestra cómo los Rolling Stones van dando forma a esta canción paso a paso, sino que también es un relato simultáneo de 2 ó 3 discursos políticos y estéticos revolucionarios.

Godard creó el Grupo Dziga-Vertov, como homenaje al cineasta soviético Dziga Vertov junto al estudiante de Filosofía Jean-Pierre Gorin, la actriz Juliet Berto y la la entonces estudiante anarquista Anne Wiazemsky, que sería su segunda esposa, entre otros. Muchos de sus filmes, que comenzaría a rodar en 16 mm, se nutrirían de influencias del cine de propaganda soviético. Según él mismo, eran "películas revolucionarias para audiencias revolucionarias" y se caracterizaron por una gran desconfianza en las imágenes "bellas", en beneficio de un sonido por veces hipertrofiado, y por un discurso netamente marxista, abandonando las historias de ficción para mostrar ensayos fílmicos de gran radicalidad.

