Muere la cantante de ópera Teresa Berganza a los 89 años

Teresa Berganza, la mezzosoprano madrileña de fama internacional, ha fallecido a los 89 años, han confirmado a Efe fuentes familiares.



Nacida en Madrid en 1933, Berganza paseó su voz por la Scala de Milán, la Ópera de Viena, el Covent Garden de Londres o el Metropolitan de Nueva York a lo largo de una carrera de más de 50 años.

Antes de elegir el canto como su principal instrumento, de joven estudió piano, armonía, música de cámara, composición, órgano y violonchelo. En 1955 obtuvo el premio de canto del Conservatorio de Madrid. Su debut en los teatros de ópera tuvo lugar en Aix en Provence en 1957, como Dorabella en Cosí fan tutte, de Mozart, uno de sus compositores de cabecera. También despuntó como el paje Cherubino de Las bodas de Fígaro en 1958 en Glyndebourne, y después interpretaría el mismo papel durante décadas.

En sus años de juventud fue habitual su presencia en los estudios de grabación. Columbia lanzó al mercado una serie de zarzuelas presididas en buena parte de los casos por la batuta de Ataúlfo Argenta y protagonizadas por jóvenes voces. En algún caso, Berganza, a pesar de ser mezzosoprano, desempeñó cometidos propios de una soprano, ya que la gran amplitud de su tesitura se lo permitía.

Con Claudio Abbado como aliado, protagonizó en 1973 en la Scala uno de los hitos más elevados de su carrera, metida en la piel de Isabella, de La italiana en Argel de Rossini, otro de sus compositores predilectos. Un papel concebido en origen para una soprano pero interpretado a menudo por mezzos líricas. También brilló particularmente encarnando a Angelina de La Cenerentola y a Rosina de El Barbero de Sevilla.

Con una importante actividad docente en sus últimos años, Berganza fue profesora titular de la Cátedra de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y dio multitud de clases magistrales También dirigió el primer taller lírico del Teatro de la Zarzuela y era Premio Nacional de Música y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

"He tenido una vida plena. He hecho lo que me he propuesto. Sé que la muerte anda cerca, y lo tengo completamente asumido. No quiero ningún tipo de parafernalia, ni salir en ningún lado. Quiero dejar de ser Teresa Berganza con el mismo comedimiento con que empecé". Es lo que nos decía la mezzosoprano madrileña poco después de retirarse de los escenarios, hace más de una década.

No quiso bajar el listón, que siempre se lo puso muy alto, y, coherente con esa autoexigencia, cuando notó que algunas notas se le resistían, dejó de lucir en público sus dotes canoras. Pero no dejaron de lloverle homenajes y distinciones, como la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes o la gala de homenaje que le dedicó el Teatro Real en 2013 con motivo de su 80.º cumpleaños.

