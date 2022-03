Muere Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, horas antes de su actuación en Bogotá

El baterista Taylor Hawkins, de Foo Fighters, ha fallecido en la noche de este viernes horas antes de actuar en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá. El músico fue hallado sin vida en la habitación del hotel donde se hospedaba la banda.

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", eha escrito la banda en su cuenta de Twitter.

"Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil", ha añadido.

Foo Fighters era una de las cabezas de cartel del Estéreo Picnic donde su actuación estaba prevista para este viernes por la noche, y la muerte de Hawkins, de 50 años, fue informada una hora antes de que subieran al escenario.

Uno de los artistas de la banda Black Pumas, que acababa de subir a la tarima del Estéreo Picnic fue el encargado de comunicar al púbico el fallecimiento de Hawkins, nacido el 17 de febrero de 1972 en Forth Wort (Texas).

Según medios locales, el artista fue hallado sin vida en la habitación del hotel donde está hospedada la banda en Bogotá.

Tras la cancelación del concierto de esta semana en Paraguay, el músico de los Foo Fighters salió a abrazar a una niña que estaba tocando la batería, una imagen que se hizo viral.

Asistentes al concierto en Bogotá tras conocerse la noticia de la muerte del baterista. Efe

Al conocerse la trágica noticia la organización del festival informó de la cancelación de la presentación de la banda se Seattle. "Con el corazón roto estamos acá para comunicarles una noticia tristísima" anunció la organización del Estéreo Picnic, lo que hizo que mucha gente entre el público rompiera a llorar.

Hawkins creció en Laguna Beach (California), donde comenzó a estudiar música de conservatorio y aunque su especialidad era la batería también tocaba piano y guitarra.

Entre los artistas que inspiraron su carrera estaban Stewart Copeland de The Police, o Roger Taylor de Queen. Y era una de las figuras visibles de la banda junto al ex Nirvana Dave Grohl. En los conciertos solía dejar la batería para cantar clásicos del rock como Under Pressure, de Queen y David Bowie, o Rock n' roll, de Led Zeppelin.

