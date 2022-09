Muere el escritor Javier Marías a los 70 años

El escritor Javier Marías ha fallecido este domingo en Madrid a los 70 años por complicaciones derivadas de una neumonía que le ha tenido ingresado más de un mes, según ha adelantado el periódico ABC.

Marías, miembro de la Real Academia Española y varias veces candidato al Nobel de Literatura, es autor de quince novelas, la última de ellas Tomás Nevinson, publicada en 2021 y elegida por los críticos de El Cultural como la mejor del año. El pasado diciembre fue elegido miembro internacional de la Royal Society of Literature, primer autor español en conseguirlo.

En agosto, y ante las especulaciones sobre la salud del escritor, la editorial Alfaguara emitió un comunicado: "Ante la preocupación suscitada, les comunicamos que padece una afección pulmonar de la que está en proceso de recuperación". No obstante, en las últimas semanas su situación empeoró drásticamente.

Con la muerte de Marías se va uno de los escritores españoles más influyentes y respetados de las últimas décadas, admirado dentro y fuera de nuestras fronteras. Para muchos, el mejor novelista en lengua española de nuestra época. "No pienso que sea el mejor escritor vivo. No estoy muy al tanto de lo que se publica hoy en día, pero quiero pensar que hay autores mejores", declaró en su última entrevista en El Cultural, en enero de 2022. Sobre su fama de altivo, distante y de carácter difícil, respondía: "Sé que tengo fama de altivo y arrogante, pero yo no considero que lo sea. Impertinente siempre he sido un poco. Tanto en artículos de opinión como en declaraciones".

[Javier Marías: "Siempre he sido un poco impertinente"]

Javier Marías era hijo del filósofo Julián Marías y de la profesora y traductora Dolores Franco. Era el cuarto de cinco hermanos, entre los que están el historiador del arte Fernando Marías y el crítico de cine y economista Miguel Marías. Además era sobrino del cineasta Jesús Franco (también conocido como Jess Franco) y primo del director Ricardo Franco.

Marías pasó parte de su infancia en Estados Unidos debido al exilio de su padre durante el franquismo, y era conocida su afición a la cultura y la literatura anglosajonas. De varios versos de Shakespeare tomó el título para varias de sus novelas.

Marías escribió su primera novela, Los dominios del lobo, en 1970, y se publicó al año siguiente. El escritor debutó en el mundo literario con la mentoría de Juan Benet, al que le unió una gran relación de amistad.

Entre sus novelas también figuran Travesía del horizonte, El monarca del tiempo, El hombre sentimental y Todas las almas. Con Corazón tan blanco, publicada en 1992, cosechó un gran éxito editorial y de crítica y supuso su consagración definitiva en el mundo de la literatura. En los años sucesivos llegarían Mañana en la batalla piensa en mí, Negra espalda del tiempo, Tu rostro mañana, Los enamoramientos, Así empieza lo malo, Berta Isla y Tomás Nevinson.

También publicó las colecciones de cuentos Mientras ellas duermen, Cuando fui mortal y Mala índole, así como las antologías de textos Las huellas dispersas y Entre Eternidades. Y otros escritos.

Publicó también varios ensayos, como El hombre que parecía no querer nada, Vidas escritas, Miramientos, Faulkner y Nabokov: dos maestros y El Quijote de Wellesley. Además publicó un libro de literatura infantil titulado Ven a buscarme.

A su faceta como escritor hay que sumar la de traductor, docente y articulista. Con su traducción de Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Stern, logró el Premio de Traducción Fray Luis de León. También tradujo a Stevenson, Conrad, Faulkner, Yeats, Ashbery, Auden o Nabokov. Para él, traducir era "la mejor manera de leer un libro", porque "tienes que estudiar hasta el último detalle y volcar el texto a tu lengua de forma aceptable. La traducción es una excelente escuela para un escritor".

Con una gran erudición, Marías fue profesor de Literatura Española y Teoría de la Traducción en la Universidad de Oxford (1983-1985), en el Wellesley College de Massachusetts (1984) y en la Universidad Complutense de Madrid (1986-1990).

Desde muy joven empezó a colaborar en la prensa y como columnista destiló una fina ironía y una mirada desencantada del mundo moderno, sembrando a menudo la polémica con sus opiniones sobre temas como el feminismo, la creación contemporánea y la clase política. Como señala el crítico Nadal Suau en su reseña de Tomás Nevinson, "por un lado, los servicios artísticos pretéritos convierten al autor en un mariscal de nuestra literatura; por otro, sus artículos airados con cualquier cosa del siglo XXI que no sea anacrónica lo han convertido en guilty pleasure para cierto sector del público que se lo toma a pitorreo o a enfado".

Su obra periodística ha sido recogida en diferentes publicaciones, entre ellas Lección pasada de moda (2012), libro que refleja su «inquietud por el empleo del castellano contemporáneo», Tiempos ridículos (2013) y Juro no decir nunca la verdad (2015). En 2018 apareció Cuando los tontos mandan, volumen que reúne los noventa y cinco artículos publicados por él en El País Semanal entre el 8 de febrero de 2015 y el 29 de enero de 2017. La continuación, Cuando la sociedad es el tirano, con artículos escritos en el mismo suplemento dominical entre el 5 de febrero de 2017 y el 27 de enero de 2019, vio la luz el 16 de mayo de 2019.

Contrario a la idea de que el Estado otorgue premios, rechazó el Nacional de Literatura en 2012. "Aceptar el premio habría sido una sinvergonzonería", afirmó entonces, y reconoció que en parte también lo rechazaba porque nunca se lo dieron a su padre. Del mismo modo, habría rechazado también el Cervantes, el más importante de las letras en español, del que era un serio candidato.

Sí aceptó formar parte de la Real Academia Española, donde ocupaba el sillón R desde 2008. Ingresó con el discurso titulado Sobre la dificultad de contar, y le respondió en nombre de la corporación Francisco Rico.

Entre los galardones que sí aceptó figuran el Premio Ciudad de Barcelona por Todas las almas (1989), el Premio de la Crítica por Corazón tan blanco (1993) —por la que también recibió el IMPAC Dublin Literary Award—, el Premio Rómulo Gallegos por Mañana en la batalla piensa en mí (1995) —por la que también se le otorgó el Premio Fastenrath y el Prix Femina Étranger—, el Premio Nelly Sachs (1997, Dortmund, Alemania), el Premio de la Comunidad de Madrid (1998), el Premio Grinzane Cavour (2000, Turín, Italia), el Premio Alberto Moravia de Italia (2000), el Premio Ennio Flaiano por El hombre sentimental (2000), el Premio Salambó por Tu rostro mañana (2003), el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso (Chile, 2008), el America Award de los Estados Unidos (2010), el Premio Nonino (2011, Udine, Italia), el Premio Austriaco de Literatura Europea (2011), el Premio Terenci Moix (2012) y el Premio Formentor de las Letras (2013).

En octubre de 2015 recibió el Premio Bottari Lattes Grinzane y, en 2016, el Library Lion de la Biblioteca Pública de Nueva York, con lo que se convirtió en el primer escritor español titular de este galardón. También recibió en 2017 el Premio Liber al autor hispanoamericano más destacado, concedido por la Federación de Gremios de Editores de España, y en 2020 fue reconocido con el Premio de Periodismo Diario Madrid.

Marías era además ostentaba el título de rey del ficticio Reino de Redonda, cuya corona ha ido pasando de escritor en escritor. El autor nombró duques de este reino a personalidades de las artes y amigos como Pedro Almodóvar, Eduardo Mendoza, Arturo Pérez-Reverte, Francisco Rico, Juan Villoro, Luis Antonio de Villena, John Elliott, Claudio Magris, Alice Munro, Umberto Eco, John Banville o Mario Vargas Llosa. También fundó la editorial Reino de Redonda para publicar la obra de muchos de ellos.

