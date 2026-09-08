Joan Yago, Premio Nacional de Literatura Dramática 2026

El Ministerio de Cultura ha concedido el Premio Nacional de Literatura Dramática correspondiente a 2026 al dramaturgo Joan Yago García. El galardón, dotado con 30.000 euros, le ha sido otorgado por su celebrada obra La brama del cérvol (una experiència única en un marc incomparable), publicada por la Editorial Comanegra.

El jurado ha seleccionado esta pieza destacando de manera unánime "la potencia de un texto sorprendente, arriesgado y deliberadamente delirante que dialoga con nuestro presente desde una profunda crisis existencial y política".

En su valoración, el tribunal ha remarcado la estructura de la obra, señalando que se erige como "una obra coral de historias entrelazadas, marcadas por las contradicciones morales de sus hilarantes personajes".

De acuerdo con la argumentación del jurado, la propuesta de Yago destaca por un estilo que, "con un tono sarcástico que por momentos abraza la metateatralidad, propone una forma arriesgada de gran alcance popular". Así, el jurado reconoce la trayectoria de un autor que utiliza una "mirada lúcida y su pluma afilada" para volver a "hurgar en las fisuras de nuestra sociedad para pasarlas por el tamiz del humor más descarnado".

Nacido en Barcelona en 1987, Joan Yago es una de las voces más destacadas y singulares de la escena actual. Graduado en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona, consolidó su trayectoria teatral al convertirse en miembro fundador de la compañía de teatro independiente La Calòrica.

A lo largo de los años, ha estrenado una notable cantidad de textos de honda huella escénica. Entre sus obras figuran piezas como Els Ocells o Sis Personatges – Homenatge a Tomàs Giner (Premi de La Crítica en 2018). Su consagración llegó con Fairfly, obra que se alzó con el Premi Butaca al mejor texto en 2017 y recibió el codiciado Premio Max a la Autoría Revelación en 2018.

Su particular poética del absurdo y la sátira cotidiana también se refleja en títulos tan aplaudidos como You say tomato (Premi Crítica Serra d’Or a mejor texto teatral en 2016), Un lloc comú (Premi Ciutat d’Alzira 2014) y Bluf (Premi Quim Masó 2014).

Su producción incluye asimismo propuestas como Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda, Aneboda-The Show, La Nau dels Bojos, L’Editto Bulgaro, Martingala, No soy Dean Moriarty o Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I.

En 2021, recibió nuevamente el Premi Butaca al mejor texto por la aplaudida pieza De què parlem mentre no parlem de toda aquesta merda. Fuera de las tablas, Yago imparte docencia como profesor de escritura en la Escuela Eòlia ESAD y en el Obrador de Dramaturgia de la Sala Beckett, además de ser creador y guionista de la conocida serie de televisión Mai neva a Ciutat para IB3tv.

Con este reconocimiento, cuyo jurado estuvo presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, el nombre de Joan Yago se incorpora a la nómina de ganadores de este galardón nacional, en la que figuran firmas imprescindibles de la literatura dramática contemporánea como Paula Carballeira, Pablo Remón, Guillem Clua, Alberto Conejero, Yolanda García Serrano, Alfredo Sanzol, Juan Mayorga, Angélica Liddell o Victoria Szpunberg, premiada en la edición anterior.