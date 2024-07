El regreso de Victoria Abril a los teatros españoles en forma de Medusa

Su cabellera de serpientes y su capacidad de convertir en piedra a todo aquel que osaba mirarla a los ojos, la convirtieron en una de las criaturas más temibles y también más representadas desde la Grecia Antigua hasta hoy. ¿Un monstruo?

Es por eso que ahora el director de escena y dramaturgo José María del Castillo nos obliga a mirar por primera vez a los ojos de este ser sin temor a volvernos de piedra. “Mi Medusa es la historia de una mujer callada por la historia. Un personaje fuerte y poderoso que cuenta realidades que no siempre queremos escuchar. Para silenciarla, la historia oficial la etiqueta de ‘monstruo’ para proteger una falsa moral que los ‘poderosos’ establecen como lo socialmente correcto -reivindica en El Cultural-. Esta reformulación del mito da luz a un claro antihéroe que pone de relieve la necesidad de rescatar grandes referentes ya presentes en nuestro imaginario y, a su vez, exponer el valor de lo diferente y de lo auténtico”.

“En tiempos como los que vivimos donde la información está sesgada, muchas veces condicionada y no siempre contrastada, me pareció interesante rescatar este personaje tan maltratado por la historia. Medusa no habla sólo del mito, habla del miedo a lo diferente y del miedo a la verdad”, continúa.

Así, con esta reformulación que protagoniza Victoria Abril en su primera obra en España desde hace 45 años, su particular Medusa llega a Mérida para presentar una obra que podrá verse desde el 31 de julio al 4 de agosto en el hermoso escenario de Mérida.

"¿Quién es el monstruo en esta historia? ¿Medusa por su apariencia de cabellera repleta de serpientes o aquellos que destruyen y condenan desde la cómoda aceptación social?", cuestiona el director. Lo que nos cuentan los antiguos, según la versión de Ovidio, es que, violada por Poseidón, Medusa fue decapitada por Perseo para utilizar su cabeza como arma.

“Elevando este hecho a un simbolismo que pueda acercarse a nuestra realidad, ¿cuántas cabezas cortamos en nuestro día a día para conseguir que otros cumplan nuestras expectativas? El mito de Medusa habla de lo diferente, de nuestra capacidad de actuar sin condicionamientos, sin miedos. Nuestras acciones son las que dictan quienes somos no al contrario”, señala.

Temas como las apariencias, el miedo a lo diferente y el valor de la integridad son algunos de los asuntos que aborda la historia creada por Del Castillo, en un ejercicio multidisciplinar que fusiona interpretación, música y danza, además de “risas y llantos, tragedia y comedia, juegos con el público, ironía y proyecciones audiovisuales ”.

Al frente, un reparto muy ecléctico encabezado por la propia Abril en el que participan Adrián Lastra, Mariola Fuentes, Ruth Lorenzo y la bailarina Elisabet Biosca, entre otros. Cuenta también con el Coro de Cámara de Extremadura. "Creo que tengo el honor de trabajar con un equipo soñado -celebra el director-. No ha sido fácil definir y encontrar cada una de las piezas que este puzzle. Eran muchos los requisitos que necesitaba cubrir con cada rol, además del riesgo que conlleva un tipo de espectáculo multidisciplinar”.

Un elenco, coreografiado por Aleix Mañé con música de Alejandro Cruz Benavides, que sin miedo se atreve “a jugar y defender de manera brillante todas las locuras que les planteaba durante el proceso”.

La puesta en escena “cuestiona la forma frente al contenido”. Monica Boromello es la artífice de la escenografía. “En este caso la complicación radica en cómo adaptarse a un monumento como el teatro romano de Mérida. Ella, como genio que es, ha sabido crear la magia necesaria para que Medusa vibre en toda su expresión. Las serpientes, la sangre, el oro de la divinidad y la piedra son los ejes principales de su trabajo”. Una propuesta sobre la que Felipe Ramos dará "luz y sombras" y que, tras su paso por Mérida, iniciará su gira en los Teatros del Canal.