Icónica Sevilla Fest vuelve a la Plaza de España con Aitana, Robbie Williams, Sting y Marilyn Manson

La Plaza de España de Sevilla se despoja de su rutina turística para transformarse, un verano más, en el escenario del Icónica Santalucía Sevilla Fest, que celebra este año su sexta edición. El ciclo andaluz arranca este jueves con Aitana, que hará un doblete los días 4 y 5 de junio, inaugurando una programación que se extenderá durante junio y julio

Bajo el lema "Volvamos a la Plaza", la organización reivindica este espacio emblemático como lugar de encuentro a través de la cultura, respaldado por una previsión de asistencia que este año aspira a superar los 358.000 espectadores.

La cita hispalense distribuye sus actuaciones en jornadas independientes, adecuando toda la producción técnica e infraestructura a las exigencias del monumento diseñado por Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929.

El cartel de esta nueva edición combina el retorno de grandes mitos globales con los trabajos más recientes del panorama nacional. La apertura del festival correrá a cargo de la artista catalana Aitana, que aterriza en Sevilla con el Cuarto Azul World Tour, su gira mundial para presentar su cuarto álbum.

Tras ella, el pop de guitarras tomará el relevo el 7 de junio con los murcianos Viva Suecia, que regresan a la capital hispalense para repasar su discografía, incluyendo temas de su último álbum de estudio, El amor de la clase que sea.

La programación continuará el 11 de junio con la llegada de Lola Índigo y su habitual descarga de energía urbana, a la que seguirá el 18 de junio la veteranía de Raphael, que repasará sus seis décadas de éxitos.

El ecuador del bloque nacional vendrá marcado por la vanguardia de la raíz andaluza. La noche del 21 de junio reunirá en un mismo cartel a La Plazuela y Califato ¾, los granadinos presentarán su personal fusión de flamenco, funk y electrónica, mientras que el colectivo sevillano aportará su habitual revisión del folclore de la tierra a través del breakbeat y la psicodelia.

Este espíritu folclórico seguirá el 24 de junio con un concierto que unirá a Los Delinqüentes y Tomasito. La banda jerezana revivirá su característico "sentimiento garrapatero" compartiendo escenario con Cervatana, el nuevo grupo de los miembros de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que se ha convertido en toda una revelación del rock psicodélico andaluz

El 28 de junio será el turno de Dani Fernández, quien llega a Sevilla para desgranar en directo los temas de La Jauría, su tercer álbum de estudio. Finalmente, los directos de Hombres G (3 de julio) y Antonio Orozco (4 de julio) completarán las citas nacionales del ciclo antes de dar paso al grueso internacional.

Robbie Williams (30 de junio) y Lenny Kravitz (1 de julio) encabezarán el cambio de mes con dos directos enérgicos, seguidos de cerca el 9 de julio por el pop de estadios de Maroon 5 y, el 16 de julio, por el esperado regreso del funk ácido y espacial de Jamiroquai.

El broche de oro internacional lo firmará Sting el 18 de julio con Sting 3.0. Una nueva propuesta, donde el músico británico se desprende de artificios para actuar en trío junto al guitarrista Dominic Miller y el batería Chris Maas, ofreciendo una reinterpretación de su repertorio en solitario y de los himnos de The Police.

El bloque más electrónico del cartel arrancará con las sesiones de Marco Carola y Paco Osuna (6 de junio) o la aclamada DJ belga Charlotte de Witte (20 de junio). Ya en julio, el festival acogerá a Marilyn Manson (6 de julio) en lo que supone su regreso a los escenarios europeos tras años de ausencia y polémicas.

Apenas un día después, el 7 de julio, el productor estadounidense Moby tomará el relevo para desplegar su electrónica humanista, ambiental y de tintes orquestales, una línea de vanguardia que se complementará con los reyes del big beat: Fatboy Slim (14 de julio) y The Prodigy (17 de julio).

La música latinoamericana también estará muy presente en el Icónica Fest con el panameño Rubén Blades (15 de julio), que actuará acompañado por la virtuosa cantante mexicana Silvana Estrada y la Roberto Delgado Big Band, un formato de gran envergadura jazzística ideal para repasar los hitos salseros del artista.

Los ritmos caribeños continuarán con el dominicano Juan Luis Guerra (5 de julio), que desplegará su característico directo centrado en el merengue y el son tradicional, y con la cantautora puertorriqueña Kany García (17 de junio).

El broche a este desembarco transatlántico lo pondrá una jornada conjunta diseñada para los seguidores de la bachata actual, que reunirá en el mismo escenario a dos de sus mayores exponentes: Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio).

Y Mora (12 de julio), Omar Courtz (10 de julio) y Yandel (11 de julio), tres de los referentes actuales del sonido latino, llevarán a la Plaza de España el reguetón y el trap, consolidando la apertura del festival a los ritmos que dominan hoy la industria musical.