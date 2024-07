Karol G: la estrella que revolucionó el reguetón de las mujeres 'se instala' en el Santiago Bernabéu

Se ha teñido el pelo de muchos colores, cada uno en una etapa diferente de su vida. Rosa, rojo, gris, blanco, rubio. Le gustan los colores brillantes, las fiestas y el reggaeton. Ha ganado 5 Grammy Latinos, dos Billboard Music Awards y es la única mujer latina haciendo una gira mundial en estadios.

Su nombre está en boca de todos y sus canciones dan la vuelta al mundo. Acaba de aterrizar en Madrid porque miles de personas la están esperando. El estadio del Santiago Bernabéu está ya lleno. Con sus propias reglas, Karol G se está comiendo el mundo entero.

La estrella colombiana de reggaeton está finalizando ahora la gira de su último álbum aquí, en Madrid. Las cuatro fechas están apuntadas en la agenda de más de 260.000 personas desde hace meses. Todos estaban esperando este momento. Mañana será bonito World Tour finalizará con la voz de más de 65.000 españoles cantando juntos a Karol. El gran concierto del martes será retransmitido en directo en sus plataformas para despedir al mundo entero.

Todos los colombianos que viven en España se han organizado para ir a la capital y recibir a su reina. Desde toda Europa, el furor es total. Durante el concierto de Lisboa (Portugal) la semana pasada, la cantante se sorprendió de las banderas de España que portaba el público. Ahora ha llegado, es su momento y nadie la va a quitar el escenario.

Mujer Bichota

Carolina Giraldo Navarro (Medellín, 1991) ha revolucionado el mundo reggaetonero de las mujeres con sus éxitos mundiales. Es cantante y compositora colombiana. Provenza, Si Antes Te Hubiera Conocido, TQG, Qlona y El Makinon suenan por todos lados. Se la llama Bichota, un término puertorriqueño que se usa para dominar una mujer jefa, empoderada. En Colombia la palabra se utilizaba negativamente para definir a una "mujer puta". Karol G empleó el término a su favor. Ella se define como una tía dura y quiere dar voz a las mujeres independientes. Desde los bajos fondos de Colombia, Karol G ha llegado a la cima del mundo de la industria musical.

Karol G en Santo Domingo (Republica Dominicana) en la gira de 'Mañana será bonito'. Foto: Orlando Barría

Crecer en Medellín en los años 90 bajo las sombras del narcotráfico no conducía a una vida fácil. Suponía peligro y alerta constante. Sobre todo si eras mujer. Antes de nacer Karol, su madre trabajaba como camarera. En muchas entrevistas cuenta que una noche Pablo Escobar fue a cenar a su restaurante y le dejó una propina que le cambió la vida y ayudó a la familia a recuperarse económicamente.

De pequeña era revolucionaria y rebelde. Estudió en un colegio de monjas muy estricto, el Calasanz Femenino, que la empujaba a ir en contra del sistema. Como todas las niñas rebeldes, se desahogaba con la música, su gran pasión. Su interés por la música creció con ella gracias también a la ayuda del padre.

Guillermo Giraldo, su padre, luchó a su lado hasta conseguir todo el éxito que hoy en día tiene. Él trabajaba en la industria de la música y por esto fue un gran apoyo para Karol. La ponía a cantar por todas partes y promovió así su carrera de forma independiente. La seguía en todas las entrevistas, en las firmas de contratos y luchaba duramente para mostrar al mundo su valor.

Cuando era pequeña tocaba la guitarra, el violín y los tambores, pero su voz era la única en la que confiaba. Fue por esto que en 2006 participó en el reality show Factor X donde empezó a abrirse una posibilidad en el mundo de la música, firmando su primer contrato discográfico. Su famillia apoyó su carrera: dejaron de trabajar y vendieron el coche, su madre llamaba a los ayuntamientos para organizar funciones de todo tipo. Repartía cedés por las calles e interpretaba himnos de reguetón. Pero la verdad es que no había hueco para las mujeres en el reggaeton.

Escalar la cumbre

El reguetón se originó en Panamá, en los años 80, cuando músicos negros reinterpretaron en español el dancehall jamaicano y las canciones de reggae. Lo que caracteriza al reggaeton colombiano es la simplicidad de sus instrumentos. La cantante logra conquistar a su público a través de la sencillez. Un bajo, algunos tambores, una campana...

Lanzó su primer sencillo, En la playa, en 2007. Abrió conciertos de Daddy Yankee en su gira por Colombia, publicó temas con Reykon y no paró de sacar canciones. En Miami la discográfica Universal Récords se negó a trabajar con ella por miedo a que una mujer no tuviera éxito en el mundo del reggaeton. Su padre la defendió con uñas y dientes. Fue en 2013 cuando todo cambió. Nicky Jam iba a actuar en Medellín y Karol le convenció para colaborar en la canción Amor de dos y subirla al escenario. Fue allí cuando el productor Ovy On the Drums la escuchó cantar y la propuso trabajar con él.

Desde entonces, todo fue un ascenso. Ozuna, Bad Bunny, Marty Preciado, J Balvin y, por fin, Unstoppable. Su primer álbum de debut es una mezcla de reguetón y trap con melodías pop. Allí conoció a Anuel AA, su expareja. En enero de 2019 hicieron pública la relación lanzando el sencillo Secreto. Desde entonces, creció también en torno a Karol G la imagen de la pareja poderosa que la acompaña por todos lados.

Ocean fue su segundo álbum y, sin detenerse, siguió colaborando con los grandes de la música y su nombre empezó a dar vueltas por todo el mundo. Pero fue con el álbum KG0516 y con el sencillo Tusa, en colaboración con Nicky Minaj, cuando llegó a todos los rincones. Se viralizó con los sencillos Bichota, Location, Sejodioto y Provenza.

Como Catwoman

Gatúbela en colaboración con Maldy de Plan B es un tema de reguetón a la vieja escuela. Alude a una catwoman y representa la imagen de una mujer hermosa y poderosa. Todos se enamoran de ella, pero ella no deja espacio a nadie. Karol quería volver al reguetón antiguo y buscaba una voz que le recordase a Tego Calderón, un pope del género, pero más fresca. Por esto eligió a Maldy.

MAÑANA SERÁ BONITO FOREVER ❤️ pic.twitter.com/htHT7Vfvcy — Karol G Records (@KarolGRecords) July 13, 2024

Lanzó Cairo y luego se decidió a publicar Mañana será bonito el 24 de febrero de 2023. Con su último disco está tocando por todo el mundo. 17 canciones con numerosas colaboraciones. Romeo Santos, Quevedo, Shakira, Bad Gyal, Sean Paul, Maldy, Carla Morrison, Young Miko, Tiesto y Peso Pluma, entre muchos.

Ha resignificado el concepto de la mujer y del querer y con este último álbum acompaña al público durante una ruptura amorosa. De hecho, el álbum es la voz de su separación con el cantante Anuel AA. Karol cuenta todas las etapas y procesos de este doloroso pasaje de su vida. Al lado del álbum principal, la colombiana decidió sacar un segundo mixtape, Bichota Season, donde canta a la vida después de la sanación amorosa.

Es una mujer empoderada que ha sabido salir de una ruptura difícil y muy dolorosa. Ha sanado y ha mostrado el proceso en su álbum. Transmite muchos mensajes de amor propio, de compartir la vida y las emociones, superarse e ir más allá de todo. "En la vida no podemos retroceder y recuperar el tiempo perdido, pero sí podemos volver a empezar", canta en Mañana será bonito.

Con este disco demuestra todo lo que ha logrado en los últimos años y lo que ha evolucionado a nivel musical. Es un cambio radical en su estilo. Con su música, Karol G enseña muchas cosas. Enseña que desde abajo también se puede llegar arriba. Que las mujeres pueden hacer reguetón y conquistar el mundo, que el color del pelo no define quién eres, ni las curvas de tus caderas. Y con esta gira grita al mundo la belleza de ser mujer y de bailar a todas horas.