Shakira, Natalia Lafourcade y Karol G, ganadoras en una gala dominada por el talento femenino

El talento femenino ha sido el verdadero protagonista de la 24.ª edición de los premios Grammy Latino, celebrados por primera vez fuera de Estados Unidos. Natalia Lafourcade, Shakira y Karol G se coronan como máximas ganadoras con tres galardones cada una, y se reparten los premios más importantes de la noche: Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

La mexicana Natalia Lafourcade ha arrebatado el premio a Grabación del Año a algunos de los favoritos de la edición: Camilo, Karol G, o el español Pablo Alborán, que esperaba conseguir su primer gramófono.

'Todas las flores' de Lafourcade ha logrado el premio principal, la Grabación del Año, una categoría en la que competían 'Despechá' de Rosalía, la sesión de Shakira y Bizarrap, o 'La Fórmula' de Maluma y Marc Anthony.

Lafourcade llegaba a la gala, celebrada en el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes), tras haber logrado dos premios Grammy Latino en la Premiere, evento previo que ha englobado la alfombra roja, actuaciones de nominados, y la entrega de la mayor parte de premios.

En este segmento, la artista mexicana se ha alzado con los premios a Mejor Álbum Cantautor, por 'Todas las flores', y a Mejor Canción Cantautor, por el tema que da nombre al disco.

Lo cierto es que la gran fiesta de la música latina ha estado dominada por el talento femenino. Karol G ha conquistado con su disco 'Mañana será bonito' la categoría Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana. La colombiana se ha mostrado visiblemente emocionada sobre el escenario, donde reconocido que "no puedo creer" que el gran premio del género urbano "lo tiene una mujer".

También ha sido una gran noche para Shakira y sus colaboraciones. 'TQG', junto a Karol G, ha obtenido el premio a Mejor Fusión/Interpretación Urbana. Por otro lado, su 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' junto al productor argentino Bizarrap ha cosechado dos premios Grammy Latino: Canción del Año y Mejor Canción Pop.

Shakira ha acudido a la gala de la mano de sus hijos, que, además, han participado en una de las actuaciones en vivo de su madre, cantando algunos versos de 'Acróstico' previamente grabados. Del mismo modo, la colombiana no ha dudado en hacer alusiones a su vida personal, afirmando que "en el pasado ya no hay nada", y que promete a sus hijos "ser feliz".

Artista Novel y Persona del Año

También han recaído sobre mujeres dos de los premios más especiales de la gala de entrega. La venezolana Joaquina se ha alzado como Mejor Nuevo Artista, un reconocimiento que ha llevado a las lágrimas a la galardonada.

Por otro lado, Laura Pausini ha sido nombrada como Persona del Año, y agradece al público que le hayan convertido en "¡la italiana más latina del coño mundo!". Añade, además, que este premio demuestra que su "adopción es legal" y que "nuestras almas permanecerán juntas para siempre".

Promoción de Andalucía

La celebración de los Grammy Latino en Sevilla no ha quedado como una mera anécdota, ya que Andalucía ha ocupado un lugar protagonista en la gala. A nivel televisivo, tras cada corte de publicidad se ha mostrado un vídeo en el que un músico tocaba en cada una de las provincias andaluzas.

Del mismo modo, Andrea Bocelli ha homenajeado a la región con una interpretación de 'Granada' junto a bailaores flamencos y una orquesta en directo.

Lista completa de ganadores

Grabación del Año: De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Álbum del Año: Mañana Será Bonito - Karol G

Canción del Año: Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz, Shakira & ZECCA, songwriters (Bizarrap Featuring Shakira)

Mejor Nuevo Artista: Joaquina

Mejor Álbum Vocal Pop: Tu Historia - Julieta Venegas

Mejor Canción Pop: Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Shakira & ZECCA, songwriters (Bizarrap Featuring Shakira)

Mejor Fusión / Interpretación Urbana: Tqg - Karol G Featuring Shakira

Mejor Álbum de Música Urbana: Mañana Será Bonito - Karol G

Mejor Álbum de Música Flamenca: Camino - Niña Pastori

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Décimo Cuarto - Andrés Cepeda

Mejor Interpretación Reggaeton:La Receta - Tego Calderon

Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Coco Chanel - Bad Bunny, Eladio Carrion, Xavier Martinez (Xay) & Bigram Zayas (DVLP), songwriters (Eladio Carrion Featuring Bad Bunny)

Mejor Canción Urbana: Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Santiago Alvarado, Bizarrap, Quevedo & ZECCA, songwriters (Bizarrap Featuring Quevedo)

Mejor Álbum de Rock: Sólo D' Lira - Molotov

Mejor Canción de Rock: Leche De Tigre - Juan Galeano, songwriter (Diamante Eléctrico Featuring Adrián Quesada)

Mejor Álbum de Pop / Rock: Vida Cotidiana - Juanes

Mejor Canción Pop / Rock: Ojos Marrones - Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga, songwriters (Lasso)

Mejor Álbum de Música Alternativa: Bolero Apocalíptico - Monsieur Periné

Mejor Canción Alternativa: El Lado Oscuro Del Corazón - Dante Spinetta, songwriter (Dante Spinetta)

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: 5:10 am - Luis Fernando Borjas

Mejor Álbum Cantautor: De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Mejor Canción Cantautor: De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)

Compositor del año: Edgar Barrera

Productor del Año: Edgar Barrera

Mejor Vídeo Musical (versión corta): Estás Buenísimo - Nathy Peluso

Mejor Vídeo Musical (versión larga): Camilo: El Primer Tour De Mi Vida - Camilo

Mejor arreglo: Songo Bop - Rafael Valencia, arranger (Camilo Valencia, Richard Bravo Featuring Milton Salcedo)

Mejor diseño de empaque: Atipanakuy (Deluxe) - Gustavo Ramirez, art director (Kayfex)

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Canto A La Imaginación - Érico Moreira, engineer; Érico Moreira, mixer; Felipe Tichauer, mastering engineer (Marina Tuset)

Mejor Álbum de Salsa: Niche Sinfónico - Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional De Colombia

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Escalona Nunca Se Había Grabado Así - Carlos Vives

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: Fórmula, Vol. 3 - Romeo Santos y A Mi Manera - Sergio Vargas (empate).

Mejor Álbum Tropical Tradicional: Vida - Omara Portuondo

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: Forajido EP2 - Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Tejana: Para Empezar A Amar - Juan Treviño

Mejor Álbum de Música Norteña: Colmillo De Leche - Carin León

Mejor Canción Regional Mexicana: Un X100to - Bad Bunny, Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Rios & Mag, songwriters (Grupo Frontera Featuring Bad Bunny)

Mejor Álbum Folclórico: Camino Al Sol - Vicente García

Mejor Álbum de Tango: Operation Tango - Quinteto Astor Piazzolla

Mejor Canción en lengua portuguesa: Tudo O Que A Fé Pode Tocar - Tiago Iorc & Duda Rodrigues, songwriters (Tiago Iorc)

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en lengua portuguesa: Em Nome da Estrela - Xênia França

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en lengua portuguesa: Jardineiros - Planet Hemp

Mejor Interpretación Urbana en lengua portuguesa: Distopia - Planet Hemp Featuring Criolo

Mejor Álbum de Samba/Pagode: Negra Ópera - Martinho Da Vila

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña: Serotonina - João Donato

Mejor Álbum de Música Sertaneja: Decretos Reais - Marília Mendonça

Mejor Álbum de Música de Raíces en lengua portuguesa: TecnoShow - Gaby Amarantos

Mejor Álbum Cristiano (en portugués): Nós - Eli Soares

Mejor Álbum de Música Clásica: Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus - Simón Bolívar Symphony Orchestra; Ollantay Velasquez, conductor; Huascar Barradas, Maria Cardemas, Eugenio Carreño & Eduardo Martinez Planas, album producers

Mejor Obra / Composición Clásica Contemporánea: Concerto Venezolano - Paquito D'Rivera, composer (Pacho Flores Featuring Paquito D'Rivera

Mejor Álbum Instrumental: Made In Miami - Camilo Valencia & Richard Bravo

Mejor Álbum de Jazz Latino / Jazz: I Missed You Too! - Chucho Valdés & Paquito D'Rivera (with Reunion Sextet)

Mejor Álbum de Música Banda: De Hoy En Adelante, Que Te Vaya Bien - Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Mejor Álbum Cristiano (en español): Lo Que Vemos - Marcos Vidal

Mejor Álbum de Música Latina para Niños: Vamos Al Zoo - Danilo & Chapis

