Gustavo Dudamel dirige desde la playa a la orquesta del Liceu con obras de John Williams

El director venezolano Gustavo Dudamel ha dirigido la noche de este viernes desde la playa de Barcelona un concierto sinfónico con un programa dedicado exclusivamente al compositor John Williams.

Dos días después de haber recibido del Ayuntamiento la distinción de 'Amigo de Barcelona', Dudamel ha vuelto a la ciudad condal, donde cuenta con una legión de seguidores melómanos desde hace más de una década, para dirigir esta noche a la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu.

En una breve introducción, Dudamel ha dicho que "tocar la música de John Williams, aparte de un reto, es satisfactorio y divertido, porque no solo hizo música para películas, hizo la banda sonora de nuestras vidas".

Ha recordado que Williams, "un gran amigo y una persona muy generosa", sigue siendo "la persona viva más nominada en los premios de la Academia del Cine de Estados Unidos, 52 veces, de las cuales ha ganado 5 Óscar".

La noche musical ha arrancado con la marcha de la película Superman, rápidamente aplaudida por un público sentado en toallas sobre la arena de la playa de San Sebastián, cerca de la Barceloneta, muy alejados de las rigideces de etiqueta del Liceu o del Palau de la Música.

Han seguido varios fragmentos de la banda de Encuentros en la tercera fase, filme dirigido por Steven Spielberg, y Call of the Champion, el tema oficial de los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 en Pekín, "una fanfarria perfecta para nosotros en este invierno tan delicioso", ha bromeado, teniendo en cuenta que sobre la arena la temperatura era a las 21 horas de unos 25 grados.

Con 'Call of the Champion' ha irrumpido además con fuerza por primera vez en el concierto el coro del Liceu, dirigido por Pablo Asante.

El público con sordera y discapacidad auditiva ha podido probar a través del Sistema Immersive Live 10 mochilas vibratorias y 10 bucles de inducción individual, dispositivos que se colocan en el pecho o en la espalda y convierten las frecuencias del sonido en vibraciones.

Sin que hubiera anunciada una alerta de peligro en el mar, han sonado los primeros acordes de Tiburón que a más de uno ha hecho venir las imágenes del escuálido tragándose literalmente a los bañistas en el filme de Spielberg.

El cineasta norteamericano ha estado presente además en la noche playera a través de temas de algunas de sus películas más celebradas como 'Dry your Tears, Afrika' de la cinta 'Amistad', que ha contado con la participación del Coro Infantil del Orfeó Català del Palau de la Música; 'Adventures on Earth' de la popular ET, el extraterrestre; o La lista de Schindler, en la que se ha incorporado la violinista María Dueñas.

El mismo público que ha disfrutado con estos temas ha recibido con regocijo la interpretación de las dos últimas composiciones del programa: 'Duel of the Fates', de La guerra de las galaxias Episodio I: La amenaza fantasma y 'Throne Room & Finale' de La guerra de las galaxias.

Tras una pequeña concesión al público más joven, con el 'Hedwig's Theme' de la película Harry Potter y la piedra filosofal, Dudamel ha señalado: "Ahora que se ha hecho de noche, y todo se pone más misterioso, vamos a asaltar otra de las grandes bandas sonoras de la historia del cine, 'Sayuri's Theme' del filme Memorias de una geisha, y para eso contamos con un maravilloso violonchelista español que está haciendo una gran carrera internacional, Pablo Ferrández".

El concierto de este viernes ha cerrado la presente edición de 'Clásica en la playa', que en esta ocasión forma parte de los eventos de la Regata Cultural, el programa de actividades culturales que acompaña a la Copa América, y la propia organización, Barcelona Obertura, de la que forman parte el Liceu, el Palau de la Música y L'Auditori, ha anunciado que el año que viene en julio la música sinfónica volverá a la arena de la playa.