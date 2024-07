The Prodigy se suma al cartel de Kalorama Madrid

La primera edición del festival Kalorama Madrid añade un nuevo peso pesado a su galáctico cartel. La banda británica The Prodigy se incorpora para encabezarlo en la jornada del viernes 30 de agosto.

La organización del festival ha anunciado su fichaje este martes, el mismo día que actuarán en la Plaza de España de Sevilla, dentro de la programación del Icónica Fest y justo después de que se retransmita en ese mismo espacio, en pantallas gigantes, la semifinal de la Eurocopa de fútbol entre las selecciones de España y Francia.

El dúo de música electrónica formado por el MC y vocalista Maxim Reality y el compositor y tecladista Liam Howlett —con el carismático Keith Flint, fallecido en 2019, en el recuerdo— arrasó con su estilo big beat y breakbeat hardcore en los años 90, especialmente con su disco The Fat of the Land (1997), que contenía cañonazos como "Breathe", "Firestarter" y la polémica "Smack My Bitch Up".

El año pasado pudimos ver a The Prodigy en la capital, con una actuación que subió las revoluciones del Mad Cool en su tercera jornada. Un año después vuelven a Madrid con un concierto en Kalorama que "promete ser un aquelarre de bailes y pogos salvajes", afirma la organización en un comunicado.

Hasta ahora, la jornada del viernes era la que contaba con menos nombres de relieve. Con esta incorporación, el cartel queda equilibrado en sus tres jornadas. Además de The Prodigy, el viernes actuarán Raye, Fever Ray, Gossip, Overmono y Soulwax, entre otros.

El jueves el festival empieza fuerte con LCD Soundsystem, The Smile y la unión de The Postal Service y Death Cab for Cutie, entre otros. Y el sábado, Kalorama culmina nada menos que con Massive Attack, Sam Smith, Jungle y Peggy Gou, además de otros artistas.

Nuevo escenario dedicado al baile

La organización del festival ha anunciado también este martes que suma un nuevo escenario que estará dedicado a la música de baile, "bajo la curaduría de colectivos y plataformas nacionales".

El jueves 29, la programación corre "a cargo de Ego-Trip, con sus componentes Lier, Texture y Yoryo ofreciendo su visión fresca de la electrónica sin complejos que respeta las raíces del house y el techno; y de Zsongo Club con Chris Collins y Afri K apostando por sonoridades del amapiano, el afrobeat y el afro-trap con la esencia de la música de continente negro más actual".

El viernes 30 el escenario llevará la firma de Antídoto Club, "la revolucionaria sesión que ha encontrado el equilibrio entre la cultura urbana y clubbing más irreverente contando con sus primeros espadas Yosef, Diego Armando y Maxvll; y de La Luz, el concepto creado por Gazzi con su electrónica imaginativa al que se le unirá el turco-británico Aleksandir y su sensibilidad melódica en esta fecha tan especial".

Por último, el sábado 31 habrá dos propuestas muy diferentes. "Por un lado Carbs, la sesión con disco, el boogie y house más irresistible y hedonista a manos del polaco Ketiov y la chilena Fernanda Arrau bajo el host de Glenda Galore y sus performers. Por otro, la plataforma Mareo está poniendo en valor las inquietudes sonoras de la nueva ola de artistas españoles y para la ocasión contarán con la experimentación de la gallega Akazie, la festiva y sorprendente LaFrancessa desde Barcelona y los breaks irreverentes del granadino 8kitoo. Una noche para celebrar la diversidad y el amor libre con la música más propicia para ello".