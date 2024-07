Kalorama, el nuevo festival de Madrid con un cartelazo: LCD Soundsystem, Massive Attack, Jungle y The Smile

Madrid tendrá, por sorpresa, un nuevo festival de música de altísimo nivel este verano. Se llama Kalorama, se celebrará en Ifema del 29 al 31 de agosto y se anunció de golpe y porrazo hace unas semanas con un cartel de ensueño encabezado por bandas como LCD Soundsystem, Massive Attack, Jungle y The Smile.

También estarán, entre otros, Sam Smith, Raye, Gossip, The Postal Service, Death Cab For Cutie, The Kills, Ferver Ray, Overmono, Soulwax, y Peggy Gou. Sin duda, este nuevo festival es una buena razón para adelantar un poco la vuelta de los madrileños que huyen de la capital en agosto, y una buena escapada de fin de verano para el público de otros lugares —aunque septiembre aún sea verano, como cantan los malagueños Airbag—.

Precisamente a una localidad malagueña, Mijas, "le debe" Madrid contar, de rebote, con esta nueva cita musical. La promotora Last Tour, motivada por sus desavenencias con su ayuntamiento, decidió cancelar el festival Cala Mijas, que llevaba dos veranos celebrándose con gran éxito en el municipio de la Costa del Sol, y trasladarlo a Madrid. Obviamente necesitaban rebautizarlo, así que optaron por ponerle el nombre del festival que también organizan en Lisboa en esas mismas fechas y con casi idéntico cartel: Kalorama.

Cartel de Kalorama Madrid 2024, del 29 al 31 de agosto en el recinto ferial Ifema.

Conflicto con Mijas

Si uno entra en calamijas.com, se topa con un comunicado de Last Tour explicando por qué decidió cancelar el evento: "Los motivos de dicha decisión son los reiterados y graves incumplimientos en los que ha incurrido el Ayuntamiento ante Last Tour, el más relevante de todos ellos consistente en el impago de las importantes sumas debidas en concepto de patrocinio con relación a la edición del festival de 2023, impago que ha persistido a pesar de los continuos requerimientos de pago formulados".

Además, alega "otros incumplimientos no menos graves, como la falta de acondicionamiento y dotación de instalaciones del recinto". La promotora añade: "Es obvio que la injustificada desatención por el Ayuntamiento de sus compromisos contractuales impide la continuación de la colaboración pactada, pues, entre otras cuestiones, priva a Last Tour de un ingreso esencial para la promoción del festival en su edición de este y sucesivos años y, lo que es aún más lamentable, evidencia la falta de interés del ente municipal en el buen fin de la organización del festival". Por último, "lamenta, sobre todo, verse abocada a cesar en la organización y puesta en marcha de las próximas ediciones del festival Cala Mijas, habida cuenta del éxito de las anteriores ediciones de 2022 y 2023".

El cartel

El jueves 29 de agosto estará protagonizado por LCD Soundsystem, la banda por antonomasia del dance-punk neoyorquino de los 2000, liderada por James Murphy y Tim Goldsworthy. Aunque no sacan música nueva desde 2017 (American Dream), llevan tiempo trabajando en su quinto álbum de estudio, y puede que deleiten al público con algún adelanto.

The Smile, la nueva banda de Thom Yorke y Jonny Greenwood, de Radiohead, junto al baterista de jazz Tom Skinner, estará en Madrid también el jueves, un día después de actuar en Valencia y con su segundo y extraordinario disco bajo el brazo, Wall of Eyes. Un trío que ya actuó en la capital en las Noches del Botánico de 2022 y que consigue que no echemos tanto de menos al legendario grupo matriz.

Ese mismo día actuarán The Postal Service y Death Cab for Cutie, dos bandas emparentadas y emblemáticas del indie de los 2000. Una década después triunfaron las guitarras afiladas del dúo The Kills, que tocará en Kalorama tras haber lanzado en 2023 un nuevo disco, God Games, ilustrado en la portada con una escena taurina.

El viernes 30 de agosto la primera fila del cartel la ocupan las cuatro letras de Raye, mucho más joven que el resto de cabezas de cartel y reclamo para las nuevas generaciones festivaleras. Nacida en 1997, la cantante londinense de pop electrónico con un toque R&B ha colaborado con productores y DJ como David Guetta, Jonas Blue o Jax Jones y ha escrito canciones para Beyoncé, John Legend y Ellie Goulding. En Spotify roza los 32 millones de oyentes mensuales. Casi nada.

El viernes también actuará la cantante y compositora sueca Fever Ray, nombre artístico de Karen Dreijer y mitad del dúo The Knife, con su estética inquietante y su pop electrónico oscuro y experimental, en la línea de la islandesa Björk. En década y media de carrera bajo este alias, Fever Ray ha cultivado perlas como "If I Had a Heart" —tema principal de la serie Vikingos—, "Mustn't Hurry" y las más recientes "What They Call Us" y "Kandy", de su último disco, Radical Romantics (2023).

Quince años después de arrasar con su bombazo dance-rock que llevaba por título "Heavy Cross", y tras doce años sin publicar disco, la banda Gossip, liderada por la cantante Beth Ditto, regresa con Real Power, su último álbum.

Los hermanos Ed y Tom Russell conforman el dúo Overmono. Procedentes de la escena club underground británica, se han convertido en uno de los grandes nombres de la escena electrónica del momento. Sus gustos y sus sets son de lo más ecléctico, combinando techno, R&B, pop, grime, garage o break beat.

Overmono comparte cartel el viernes con otro dúo de hermanos —belgas, en su caso—, David y Stephen Dewaele, alias 2manydjs cuando ejercen de DJ, y alias Soulwax cuando dan rienda suelta a su insuperable originalidad como remezcladores de temas de Tame Impala, Rosalía, Peggy Gou, Arcade Fire, Charlotte Gainsbourg e incluso otros artistas presentes en el festival, como LCD Soundsystem y los recién mencionados Gossip. Pero también son Soulwax en formato banda de rock electrónico, esa misma que ha lanzado desde mediados de los 90 discos como Leave The Story Untold, Much Against Everyone's Advice o Any Minute Now. Esta es la faceta que mostrarán en Madrid, en una actuación que promete ser de las más divertidas del fin de semana.

El sábado estará cargado de grandes nombres. El cantante Sam Smith, a quien pudimos ver en el Mad Cool de 2023, regresará a la capital española con su privilegiada voz y su nuevo estatus de icono queer ataviado con mucha pluma y mucho cuero, un Sam Smith mucho más liberado que el joven baladista con pinta de tímido que saltó a la fama hace algo más de una década. Gloria (2023) es su último y más provocador trabajo discográfico, en el que trata temas como el sexo, la pasión, las mentiras y la autoafirmación. Su single más exitoso, "Unholy", sobre un marido infiel, marcó un cambio en su sonido hacia un territorio más bailable, oscuro y descarado.

Hay muchas ganas de ver sobre el escenario a los británicos Jungle, la banda que ha traído de vuelta a la actualidad la elegancia y el sexy groove del funk y el disco de los setenta, como demuestra su canción titulada precisamente "Back On 74", que ha inundado las redes sociales con su excelsa coreografía. Parece mentira que hayan pasado 12 años desde su primer éxito, "Busy Earnin'".

El sábado también actuará la coreana Peggy Gou, que se ha abierto paso hasta la cima de la electrónica más bailonga en los últimos años con temas como "It Makes You Forget (Itgehane)", "Starry Night" y la más reciente "(It Goes Like) Nanana", que triunfó el verano pasado inundándonos de nostalgia para llevarnos de regreso a la Ibiza de los 90, con su guiño al tema "9PM (Till I Come)" de ATB.

Y qué decir de Massive Attack, los gigantes del trip hop y auténticos cabezas de cartel del sábado. Esta será la primera vez que la banda de Bristol pise Madrid tras su concierto de 2019, un año después de su espantada del Mad Cool (en el último momento se negaron a actuar alegando que les molestaba el sonido procedente de otros escenarios). A la espera de que algún día decidan lanzar nueva música (su último álbum de estudio, Heligoland, es de 2010), el público madrileño espera poder verlos en acción interpretando sus icónicas "Teardrop", "Unfinished Sympathy" o "Paradise Circus".

¿Amanecerá en esos días alguna calle de Madrid con una nueva obra de Banksy? De ser así, esto confirmaría el viejo rumor de que el artista urbano más famoso del mundo y Robert del Naja, miembro de la banda, son la misma persona.

Completan el cartel de Kalorama artistas como Nation of Language, Yves Tumor, Yard Act, Colectivo Da Silva, Ezra Collective y Olivia Dean, entre otros.