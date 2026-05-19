Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta estrenan 'Ravalear': David contra Goliat en la Barcelona de los fondos buitre

Un restaurante situado en el corazón del Raval barcelonés. Una familia, tres generaciones, que lo regenta desde que abrió sus puertas. Y un fondo de inversión que adquiere el edificio con el firme propósito de desalojar a los inquilinos para levantar un lucrativo negocio.

Esa es la premisa de Ravalear. Y emana de la realidad misma. El director Pol Rodríguez (Barcelona, 1977) bucea en su propia experiencia y pasa por el tamiz de la ficción este enfrentamiento a cara de perro entre la avaricia especuladora de los fondos buitre y el movimiento de resistencia activa impulsado por los desvalidos propietarios del Can Mosques.

La idea original, embastada por el realizador junto a un zahorí de lo real como Justin Webster (Muerte en León), terminó de perfilarla Isa Campo (Maixabel) junto a un curtido equipo de guionistas entre los que figuran el ganador de un Goya Eduard Sola (Casa en llamas) e Isaki Lacuesta, a su vez codirector de la primera serie española en presentarse en la sección oficial del Festival de Berlín.

Rodríguez captura las dinámicas de ese avispero multiétnico, con su trajín incesante y su mezcla idiomática, y lo hace valiéndose de un montaje sincopado, de un zoom nervioso que hermana al vértigo con la observación, y del vibrante zumbido electrónico de la música diseñada por Eloi Caballé.

En sus dos primeros episodios, el agitado ojo de la cámara no deja de registrar cuanto acontece a su alrededor, desde el bullicio que invade las calles a las tensiones portuarias pasando por el caos febril que enciende una cocina diminuta desde la que, cada día, se da de comer a decenas de clientes.

Fotograma de 'Ravalear'. Foto: Lucia Faraig.

La mirada es parcial y militante, pero jamás se olvida del rigor contextual. Que el arco dramático de la serie responda a las estrategias urdidas para evitar la pérdida de un negocio centenario no anula la reflexión sobre los achaques de anemia arquitectónica que padecen los descuidados edificios de la zona, la pérdida de derechos ciudadanos frente a la dictadura del mercado o el mantenimiento de una idea de comunidad forjada a través de la solidaridad vecinal.

El principal escollo que debe superar Ravalear pasa por la caricaturización de determinados personajes. Tal es el caso de Cristóbal (Sergi López), el oscuro gestor inmobiliario que romperá el acuerdo fijado con la familia con tal de aumentar el precio del edificio y, con ello, el de su comisión. Un tipo a mitad de camino entre Gru y el Rod Steiger de Las manos sobre la ciudad (Francesco Rosi, 1963), siempre de negro, siempre maquinando, los escrúpulos enterrados bajo los cimientos de la codicia.

Si el perfil de los villanos de la función se ha labrado sobre el granito del cliché, mayor interés reviste el movedizo retablo familiar, en especial la figura de Àlex (Enric Auquer), que a su trabajo en el puerto le suma horas en el restaurante, un tipo volcánico cuyo plan de rescate pasa por okupar las viviendas vacías y realojar a personas en situación vulnerable para frenar los desahucios. Una lucha de David contra Goliat en la que el imperio de las transacciones arrasa con cualquier atisbo de humanidad.