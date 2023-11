'20.000 especies de abejas', favorita a los Premios Goya con 15 nominaciones

20.000 especies de abejas es la gran favorita a los premios Goya gracias a sus 15 nominaciones. La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, ha logrado 13. Se disputan el premio a la mejor película con Cerrar los ojos, Un amor y Saben aquell. La lista completa de nominados ha sido leída en un acto en la Academia de Cine esta mañana por los intérpretes Anna Castillo y Luis Tosar. Los premios se entregarán el próximo 10 de febrero en la Feria de Valladolid, con Ana Belén, Javier Ambrossi y Javier Calvo como presentadores.

20.000 especies de abejas es la ópera prima de Estibaliz Urresola, que sigue cosechando éxitos tras lograr el Oso de Plata a la mejor interpretación para su joven actriz Sofía Otero. El filme aborda la historia de una joven que no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarla Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. La película se llevó además la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y ahora opta a 15 premios Goya.

La película competirá en las categorías de mejor película, dirección novel, actriz protagonista (Patricia López Arnáiz), actriz de reparto (Ane Gabarain e Itziar Lazcano), guion original, dirección de producción, fotografía, dirección de arte, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y efectos especiales.

Por su parte, J. A. Bayona ha logrado 13 nominaciones con La sociedad de la nieve, película que llega a las salas el 15 de diciembre y que ha sido la elegida por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar. La película tuvo su premier en Toronto y cerró el festival de Venecia. Basado en el libro homónimo de Pablo Vierci, el filme retrata la experiencia real del equipo de rugby uruguayo que se estrelló en avión en un glaciar en el corazón de los Andes, uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, algo que ya abordó Frank Marshall en ¡Viven! (1993).

Una imagen de 'La sociedad de la nieve'

Producida por Netflix, el filme ha sido rodado en español en Madrid y Sierra Nevada (Granada), donde se ha recreado el lugar en el que se estrelló el avión, y cuenta con un reparto de caras desconocidas como Enzo Vogrincic, Agustín Pardella o Matías Recalt. Compite en las categorías de mejor película, dirección, actor revelación (Matías Recalt), guión adaptado, música original, dirección de producción, fotografía, dirección de arte, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y efectos especiales.

Cerrar los ojos, Saben aquell y Un amor, a dar la sorpresa

Cerrar los ojos, Saben aquell y Un amor han entrado también en la pugna por el Goya a la mejor película. Cerrar los ojos, la vuelta a las salas de Víctor Erice tras más de 30 años de El sol del membrillo y 50 de la Concha de Oro a El espíritu de la colmena, ha logrado 11 nominaciones: película, dirección, actor (Manolo Solo), actor de reparto (José Coronado), actriz de reparto (Ana Torrent), guion original, dirección de producción, fotografía, montaje, dirección de arte y sonido.

La película, todo un acontecimiento que presuntamente cierra una filmografía legendaria, tuvo su estreno mundial en Cannes y paso por San Sebastián, donde Erice recibió el premio Donostia. El filme aborda la desaparición del célebre actor español Julio Arenas, que desparece durante el rodaje de una película. Muchos años después, el director Miguel Garay acude un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor. Una impecable reflexión sobre la memoria y la esencia del cine.

Un amor es uno de los proyectos más sugerentes y esperados del año, en donde se han aliado Isabel Coixet, nuestra directora más internacional, y Laia Costa, la intérprete del momento –ganadora del último Goya a la mejor actriz por Cinco lobitos (Alauda Ruiz de Azúa, 2022)–, para adaptar una novela de Sara Mesa, la escritora española más celebrada del último lustro por críticos y lectores, con otros triunfos como Cara de pan (2015) o Familia (2022).

'Un amor'

Presentado en la sección oficial de San Sebastián, el filme de Coixet, que sigue a una joven traductora que abandona la vida en la ciudad para refugiarse en un pueblo de la España rural, ha logrado 8 nominaciones: película, dirección, mejor actriz (Laia Costa), mejor actor (Hovik Keuchkerian), actor secundario (Hugo Silva), guion adaptado, fotografía y montaje.

Sin embargo, la gran sorpresa de las nominaciones ha sido las once menciones de Saben aquell, el biopic sobre el humorista Eugenio que ha dirigido David Trueba. Disputará el Goya en las categorías de mejor película, dirección, actor (David Verdeguer), actriz (Carolina Yuste), guion adaptado, música, dirección de producción, arte, vestuario, maquillaje y peluqueria y sonido.

Encargo de la productora Warner, Trueba ha contado a El Cultural que para aceptar rodar la película puso como condición que le dejaran abordar la figura de Eugenio como “si fuera un personaje de ficción”.

Mejor dirección y categorías interpretativas

En la categoría a mejor dirección se ha colado Elena Martín Gimeno con Creatura, una de las películas españolas más resbaladizas y perturbadoras de los últimos años, que aborda el bloque de una mujer en materia sexual e indaga en sus sueños y recuerdos. En la categoría de dirección novel está Estíbaliz Urresola acompañada por Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vasquez (Upon Entry), Itsaso Arana (Las chicas están bien), Álvaro Gago (Matria) y Alejandro Marín (Te estoy amando locamente).

[Los Javis y Ana Belén, presentadores de los Goya 2024 en Valladolid]

Laia Costa tratará de ganar su segundo Goya consecutivo por Un amor tras triunfar en la pasada edición con Cinco lobitos. Tratarán de impedirlo Patricia López Arnáiz (20.000 especies de abejas), Carolina Yuste (Saben aquell), María Vázquez (Matria) y Malena Alterio (Que nadie duerma). En la categoría de mejor actor, compiten Manolo Solo (Cerrar los ojos), Hovik Keuchkerian (Un amor), Alberto Ammann (Upon Entry), David Verdeguer (Saben aquell) y Enric Auquer (El maestro que prometió el mar).

Todos los nominados a los Goya:

Mejor Película

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Un amor



Mejor Dirección

Víctor Erice por Cerrar los ojos

Elena Martín por Creatura

J.A. Bayona por La sociedad de la nieve

David Trueba por Saben aquell

Isabel Coixet por Un amor



Mejor Dirección Novel

Estibaliz Urresola Solaguren por 20.000 especies de abejas

Itsaso Arana por Las chicas están bien

Álvaro Gago por Matria

Alejandro Marín por Te estoy amando locamente

Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez por Upon Entry



Mejor Guion Adaptado

Albert Val por El maestro que prometió el mar

Bernat Vilaplana J.A. Bayona, Jaime Marques-Olarreaga y Nicolás Casariego, por La sociedad de la nieve

Pablo Berger por Robot Dreams

Albert Espinosa y David Trueba por Saben aquell

Isabel Coixet y Laura Ferrero por Un amor



Mejor Película Europea

Aftersun (Reino Unido)

Anatomía de una caída (Francia)

Las ocho montañas (Italia)

Safe Place (Croacia)

Sala de profesores (Alemania)



Mejor Guion Original

Estibaliz Urresola por 20.000 especies de abejas

Michel Gaztambide y Víctor Erice por Cerrar los ojos

Alejandro Marín y Carmen Garrido por Te estoy amando locamente

Félix Viscarret por Una vida no tan simple

Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez por Upon Entry



Mejor Sonido

20.000 especies de abejas

Campeonex

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Saben aquell



Mejor Dirección de Fotografía

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Un amor

Una noche con Adela



Mejor Efectos Especiales

20.000 especies de abejas

La ermita

La sociedad de la nieve

Tin & Tina

Valle de sombras



Mejor Dirección de Arte

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La contadora de películas

La sociedad de la nieve

Saben aquell



Mejor Actriz Revelación

Xinyi Ye por Chinas

Yeju Ji por Chinas

Clàudia Malagelada por Creatura

Sara Becker por La contadora de películas

Janet Novás por O corno



Mejor Actor Revelación

Brianeitor por Campeonex

Julio Hu Chen por Chinas

Matías Recalt por La sociedad de la nieve

La Dani por Te estoy amando locamente

Omar Banana por Te estoy amando locamente



Mejor Película Iberoamericana

Alma viva (Portugal)

La memoria infinita (Chile)

La pecera (Puerto Rico)

Puan (Argentina)

Simón (Venezuela)



Mejor Cortometraje de Animación

Becarias

To bird or not to bird

Todo bien, Todo está perdido

Txotxongiloa



Mejor Cortometraje Documental

Ava

BLOW!

El bus

Herederas

Una terapia de mierda

Mejor Cortometraje de Ficción

Aunque es de noche

Carta a mi madre para mi hijo

Cuentas divinas

La loca y el feminista

París 70

Mejor Actor de Reparto

Martxelo Rubio por 20.000 especies de abejas

Juan Carlos Vellido por Bajo terapia

Jose Coronado por Cerrar los ojos

Álex Brendemühl por Creatura

Hugo Silva por Un amor

Mejor Actriz de Reparto

Ane Gabarain por 20.000 especies de abejas

Itziar Lazcano por 20.000 especies de abejas

Clara Segura por Creatura

Ana Torrent por Cerrar los ojos

Luisa Gavasa por El maestro que prometió el mar

Mejor Diseño de Vestuario

20.000 especies de abejas

El maestro que prometió el mar

La contadora de películas

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Mejor Canción Original

"Eco", de Xoel López (Amigos hasta la muerte)

"Chinas", de Marina Herlop (Chinas)

"El amor de Andrea", de Álvaro B. Baglietto, David García, Guille Galván, Jorge González, Juan Pedro Martín "Pucho", Juanma Latorre, Valeria Castro (El amor de Andrea)

"La gallinita", de Fernando Moresi Haberman y Sergio Bertran (La imatge permanent)

"Yo solo quiero amor", de Rigoberta Bandini (Te estoy amando locamente)

Mejor Maquillaje y Peluquería

20.000 especies de abejas

La sociedad de la nieve

La ternura

Saben aquell

Valle de sombras

Mejor Dirección de Producción

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Saben aquell

Valle de sombras

Mejor Montaje

20.000 especies de abejas

Cerrar los ojos

La sociedad de la nieve

Mamacruz

Robot Dreams

Mejor Música Original

El maestro que prometió el mar

La paradoja de Antares

La sociedad de la nieve

Robot Dreams

Saben aquell

Mejor Película de Animación

Dispararon al pianista

El sueño de la Sultana

Hanna y los monstruos

Momias

Robot Dreams

Mejor película documental

Caleta Palace

Contigo, contigo y sin mi

Esta ambición desmedida

Iberia, naturaleza infinita

Mientras seas tú, aquí y ahora

Mejor actor protagonista

Manolo Solo por Cerrar los ojos

Enric Auquer por El maestro que prometió el mar

David Verdaguer por Saben Aquell

Hovik Keuchkerian por Un amor

Mejor actriz protagonista

Patricia López por 20.000 especies de abejas

María Vázquez por Matria

Malena Alterio por Que nadie duerma

Carolina Yuste por Saben aquell

Laia Costa por Un amor

