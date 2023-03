'20.000 especies de abejas' gana la Biznaga de Oro en Málaga con su retrato de una infancia trans

20.000 especies de abejas, la ópera prima de Estibaliz Urresola, sigue cosechando éxitos para convertirse en una de las grandes películas españolas de 2023. El filme, que ya coronó a la niña Sofía Otero en la Berlinale por su papel como una joven que no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué -todos a su alrededor insisten en llamarla Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás-, ha sido premiada con la Biznaga de Oro del Festival de Málaga. Además, Patricia López Arnaiz, que hace de madre, ha sido reconocida en la categoría de mejor interpretación femenina de reparto.

La coproducción de Panamá y Chile Las hijas, de Kattia G. Zúñiga, ha sido el mejor largometraje iberoamericano. La Biznaga de Plata al mejor director ha sido para el chileno Matías Bize por El castigo, una cinta implacable que indaga en el lado oscuro de la maternidad mediante un plano secuencia de ochenta minutos. El jurado ha concedido su premio especial a Bajo terapia, de Gerardo Herrero, por el trabajo de sus actores y actrices en este largometraje que en el que tres parejas dirimen sus problemas conyugales, como la educación de los hijos, los celos o el inevitable desgaste con los años.

En cuanto a la mejor interpretación femenina, ha sido galardonada la actriz viguesa María Vázquez, por su trabajo en Matria, de Álvaro Gago, y por la mejor interpretación masculina, el actor Alberto Ammann por Upon entry (La llegada), de los venezolanos Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez.

[¿Por qué la niña Sofía Otero triunfa en la Berlinale pero no podrá ganar un Goya?]

El repartido palmarés del Festival de Málaga ha confirmado los pronósticos que apuntaban hacia el triunfo de 20.000 especies de abejas, que se estrenará en cines el próximo 21 de abril. El filme de Estibaliz Urresola, que el viernes ya había recibido el Premio Feroz Puerta Oscura a la mejor película en competición en la sección oficial del Festival de Málaga 2023, galardón entregado por los periodistas miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos (AICE), es un relato del sufrimiento de la infancia trans a través de una historia compleja con una puesta en escena rotunda pero sutil, sin arengas ni subrayados.

El jurado ha reconocido como mejor actor de reparto al argentino Jorge Marrale por su papel en la coproducción hispano-argentina Empieza el baile, dirigida por Marina Seresesky, ganadora además del premio del público con las votaciones de los espectadores. La película Els encantats, de Elena Trapé, ha logrado el premio al mejor guion, escrito por Miguel Ibáñez y la propia Trapé, y la coproducción de Colombia, Argentina y EEUU Rebelión, dirigida por José Luis Rugeles, ha recibido el premio a la mejor música, para Pablo Mondragón.

Lectura del palmarés del Festival de Málaga. Jorge Zapata Efe

El palmarés se completa con las Biznagas de Plata a la mejor fotografía, para Serguei Saldívar Tanaka por la película mexicana Zapatos rojos, de Carlos Eichelmann Kaiser, y al mejor montaje, para Haroldo Borges y Juliano Castro por el largometraje brasileño Saudade fez morada aqui dentro, dirigido por Borges. El premio de la crítica en la sección oficial de este Festival de Málaga ha recaído en la coproducción de Argentina y Uruguay Desperté con un sueño, de Pablo Solarz.

El director del certamen, Juan Antonio Vigar, ha resaltado en el acto de lectura del palmarés que, "superados los problemas sanitarios vividos en ediciones anteriores", este año se ha disfrutado "como una celebración de la vida social y del propio Festival, que ha recuperado sus señas de identidad". Según Vigar, han notado "un apoyo unánime del sector y una alta asistencia de público a las salas", además de "la enorme pujanza y dimensión del área de industria del Festival, que ha consolidado su crecimiento exponencial del año pasado".

Ha apostado por "crear entre todos la 'talentria', la unión entre el talento y la industria", y ha insistido en que en este festival "su singularidad es la generalidad, para ser útil al sector y mostrar lo mejor que se hace". El de Málaga es "un festival de cine de autor aun sin serlo del todo, de comedia pero no únicamente, de indagación pero sin serlo del todo, de directores noveles pero no solo eso, y de directores consagrados pero no del todo", ha añadido Vigar.

