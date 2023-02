El Festival de Málaga celebra el buen momento del cine español con más de 200 películas

El Teatro Cervantes de Málaga volverá a ser un año más escenario de la gran alfombra roja del cine en español en el 26 Festival de Málaga, que se celebra del 10 al 19 de marzo con una programación que acogerá más de 200 audiovisuales entre todas sus secciones (largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes, series de TV, etc) y una gran variedad de contenidos y actividades paralelas para todos los públicos.

“Nuestra singularidad es la generalidad”, ha afirmado Juan Antonio Vigar, director del festival, en una rueda de prensa en el Teatro Echegaray de Málaga en el que se ha presentado la programación. “Y en ella han de caber todo tipo de miradas, sensibilidades y narrativas. Somos la casa común del cine en español y en ella caben todos porque todos son bien recibidos. Eso nos define y singulariza: la idea de un Festival imagen de lo que hoy es el cine español e iberoamericano en cuanto a creatividad y producción”.

La Sección Oficial incluirá 22 películas, 20 de ellas a concurso (12 españolas y 8 latinoamericanas), ya que las películas de inauguración -Alguien que cuide de mí, debut en la dirección de la escritora Elvira Lindo junto a Daniela Fejerman- y clausura -Como Dios manda de Paz Jiménez- están fuera de concurso. A ellas hay que sumar 17 películas (11 españolas y 6 latinas) en sección Oficial no competitiva bajo el nombre de Málaga Premiere, en un conjunto de trabajos que ha razonado Vigar “merecen ser vistos y ganar el aplauso del público, aunque no puedan competir por las limitaciones en número de la propia Sección Oficial”.

Aura Garrido y Emma Suárez en la película inaugural

Entre las películas españolas de la sección oficial se encuentran tres filmes que compiten estos días en diferentes secciones de la Berlinale: 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola; Matria, de Álvaro Gago, y Sica, de Carla Subirana. También comparecen dos veteranos de nuestro cine como Gerardo Herrero, con la comedia Bajo terapia, y Félix Viscarret, con el drama Una vida no tan simple.

Además, Elena Trapé intentará reeditar el éxito de Las distancias, ganadora de la Espiga de Oro en 2018, con Els encantats, película protagonizada por la ganadora del Goya Laia Costa. Completan la selección de cine español de la sección oficial Tregua(s), de Mario Hernández; Las buenas compañías, de Silvia Munt; El fantástico caso del Golem, de Burnin’ Percebes; Unicorns, de Alex Lora; La desconocida, de Pablo Maqueda y Upon entry (La llegada), de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez.

Respecto a la participación de películas latinoamericanas, el Festival de Málaga ha seleccionado Rebelión de José Luis Rugeles (Colombia y Argentina); Saudade fez morada aquí dentro, de Haroldo Borges (Portugal); Zapatos rojos, de Carlos Eichelmann (México e Italia); Desperté con un sueño, de Pablo Solarz (Uruguay y Argentina); Las hijas, de Katia G. Zuñiga (Panamá y Chile) y La pecera, de Glorimar Marrero (Puerto Rico y España).

El asedio, en Málaga Premiere

En Málaga Premiere veremos la esperada nueva película de Miguel Ángel Vivas, Asedio, un thriller policial marca de la casa protagonizado por Natalia de Molina. Además, aparecen en este apartado comedias como Amigos hasta la muerte, de Javier Veiga; El hotel de los líos. García García 2, de Ana Murugarren o Los buenos modales, de Marta Díaz de Lope y filmes de cineastas con una amplia trayectoria como Chus Gutiérrez (De Caperucita a Loba en solo seis tíos) o Mar Targarona (El cuco).

El jurado de la Sección Oficial a concurso estará formado el director Manuel Gutiérrez Aragón (presidente); el comunicador Gonzalo Miró; la actriz argentina Julieta Zylberberg; la directora del Festival de Cine de Santiago de Chile (Sanfic), Gabriela Sandoval, y el director de cine uruguayo Pablo Stoll.

Además, en Zonazine, apuesta por el nuevo cine que cumple ya 21 años, aparecen ocho películas de acentuado sentido autoral y novedosas narrativas. El festival también contará con una nueva sección, Mosaico, Premières Internacionales, donde se proyectarán películas no latinoamericanas que han cosechado importantes premios en festivales y que aún no han sido estrenadas en España. Asimismo, habrá una importante selección de series en la sección Pantalla TV (no competitiva): Hit, Días mejores, Selftape, Pollos sin cabeza, Las invisibles, Nacho, Las noches de Tefía, Los pacientes del doctor García y La Unidad Kabul.

Homenajes a Blanca Portillo, Carla Simón, Carlos Saura...

En cuanto a los homenajes, el Premio Málaga-Sur será para la actriz Blanca Portillo; el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine será para la script Yuyi Beringola; el Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga, para Carla Simón; el Premio Retrospectiva-Málaga Hoy irá para el director andaluz Alberto Rodríguez y la Biznaga Ciudad de Paraíso, para los imprescindibles del cine español, será para Raphael. El Festival homenajeará a los directores recientemente fallecidos Agustí Villaronga y Carlos Saura y al artista Fernando ‘Estrella’, icono pop y de la escena LGTBIQ+, este último en colaboración con la muestra Torremolinos Cinema.

Además, como cada año, el Festival acogerá la entrega del Premio Talento Andaluz de Canal Sur, que en esta edición será para el actor Manolo Solo. La Película de Oro del 26 Festival de Málaga será Historias de la radio, un clásico del año 1955 dirigido por José Luis Sáenz de Heredia y que servirá como homenaje al gran actor José Luis Ozores en el centenario de su nacimiento.

'Historias de la radio'

Juan Antonio Vigar, en su comparecencia, ha desgranado los contenidos de esta nueva edición del Festival de Málaga, cuya alfombra roja recuperará ya del todo su formato habitual, reuniendo ante la puerta del Teatro Cervantes a medios de comunicación, público y las grandes estrellas del cine en español, así como en la calle Larios, gran seña de identidad del certamen.

Vigar también ha reseñado el posicionamiento del festival, “cada vez más destacado”, en el mundo de la cultura nacional y ha recordado que el Observatorio de la Cultura 2022 de la Fundación Contemporánea sitúa al Festival de Málaga como primer proyecto cultural de Andalucía y noveno de España.

Sólidos mimbres industriales

Sobre el proceso de selección de este año, Vigar ha informado de que el comité de selección ha visto 172 largometrajes españoles, 23 coproducciones y 224 latinoamericanos. “Esta visión nos hace percibir que el talento sigue siendo un motor extraordinario para nuestro sector. Pero nuestra percepción del cine español también nos demuestra que, en lo relativo a la producción, los mimbres industriales parecen ser ahora más sólidos y diversos, favoreciendo un mayor empleo, incrementando la oferta y planteando alianzas más eficientes”, ha declarado.

En cuanto a la participación, este año se han inscrito un total de 2.322 audiovisuales (frente a los 1.949 de la pasada edición, un 20% más), para un total de 232 audiovisuales seleccionados, procedentes de 57 países, lo que demuestra el importante posicionamiento internacional del festival, con un conjunto de títulos que son una radiografía del audiovisual en español de los últimos meses.

Vigar ha destacado que de las 2.322 películas inscritas, 759 han sido dirigidas por mujeres, lo que significa un 32,7% del total; mientras que de las seleccionadas, 75 han sido dirigidas por mujeres, un 32,3%, “lo que supone prácticamente el mismo promedio de películas inscritas dirigidas por mujeres, con lo que mantenemos la proporcionalidad y, con ello, el compromiso ya histórico con el cine hecho por mujeres”. Además, 105 han sido producidas por mujeres (el 45,2% de las seleccionadas).

Juan Antonio Vigar ha resaltado también un proyecto estratégico para el Festival, el área de Industria MAFIZ, constituida por eventos que promueven la financiación, coproducción, distribución y venta del cine en español, todo ello desde el apoyo e impulso al nuevo talento audiovisual iberoamericano en su consideración de objetivo transversal para esta amplia área industrial.

