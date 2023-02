Se filtra parte de la letra de la canción de Shakira y Karol G: esta es la fecha de lanzamiento

Shakira y Carol G tienen preparado un nuevo bombazo. La colaboración entre ambas artistas colombianas promete ser explosiva tanto por los ritmos como por las letras. Ambas han confirmado este martes el lanzamiento de TQG, forma abreviada de Te Quedó Grande, como confirmó hace unos días la autora de Tusa al acudir a un partido de los Lakers con ese lema estampado en el pecho de su camiseta. "Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos", publicaron las dos artistas en sus redes sociales, compartiendo además una imagen promocional del videoclip.

Tras Te felicito, Monotonía y la demoledora colaboración en la sesión número 53 de Bizarrap, Shakira parece que volverá a canalizar su despecho a través de la música. Como pasó con su tema más reciente con el productor argentino, lleno de dardos a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, ya se ha filtrado parte de la letra de la canción que han ingeniado las dos artistas colombianas, estrellas del pop mundial.

Según ha revelado Andrea Meza, presentadora del canal latino Telemundo, Shakira arremete de nuevo contra Piqué con versos como "tú saliendo a buscar comida y yo pensando que era la monotonía", un claro guiño no solo al título de una de sus canciones más recientes, sino también a la relación del excentral del Barça con Clara Chía. El otro dardo que ha hecho público la periodista rima así: "Al menos conmigo, yo te mantenía bonito", aunque este lo cantaría Karol G y haría referencia también a su expareja, el rapero Annuel AA.

TQG formará parte del nuevo disco de Karol G, titulado Mañana será bonito y que saldrá a la venta el 24 de febrero. El álbum, formado por 17 canciones, incluirá colaboraciones con otros artistas destacados del panorama musical actual como Quevedo, Romeo Santos, Bad Gyal o Sean Paul.

Según lo ha confesado ella misma en una entrevista con The New York Times, fue Karol G la que propuso a Shakira hacer un tema juntas después de años compartiendo y enviándose letras. El empujón definitivo se produjo cuando la artista de Medellín escuchó a su compatriota cantando abiertamente sobre su ruptura y le mostró un tema en el que ella estaba "soltando mucha rabia", que ahora han completado. Hasta el momento ha trascendido que se trata de una balada en tono menor, claramente con inclinación al género urbano y con ritmos de reguetón, en la que se aborda el tema de la solidaridad entre las mujeres.

Fecha de estreno de la canción

Los primeros rumores señalaron que la esperada colaboración entre Shakira y Carol G, que tendrá el título de TQG, forma abreviada de Te Quedó Grande, se publicaría el pasado 2 de febrero, fecha del cumpleaños de la artista de Barranquilla y del propio Gerard Piqué. Sin embargo, finalmente se estrenará este viernes 24 de febrero a las 00:00 horas de Colombia. En España podrá escucharse desde las 6:00 de la mañana.

Música contra el despecho

Shakira ha logrado un gran revuelo mediático con su último tema, la BZRP Music Sessions vol. 53 junto al productor argentino Bizarrap. La canción ha escalado hasta el número uno en español más escuchada en Spotify y escondía dardos demoledores contra su ex y su nueva pareja. No obstante, la frase más celebrada ha sido: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Con anterioridad la artista natural de Barranquilla había lanzado las canciones Te felicito y Monotonía, grabadas junto a los puertorriqueños Rauw Alejandro y Ozuna, respectivamente, y que también incluían mensajes interpretados como alusiones directas a su relación con el padre de sus dos hijos.

Karol G lanzó el año pasado su canción Mamii, una colaboración con la californiana Becky G, que fue calificada por los seguidores de la colombiana como un mensaje directo a su expareja, el trapero puertorriqueño Anuel AA. En el nuevo álbum Mañana será bonito", Karol G también trabajó con Finneas (hermano y colaborador de Billie Eilish), el cantante de dancehall jamaicano Sean Paul, el cantante de bachata nacido en el Bronx Romeo Santos y el dominicano Angel Dior, entre otros.

