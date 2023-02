Rolling Stones con los Beatles: el supergrupo más esperado de la historia se hará realidad

El mundo de la música popular ha fantaseado durante décadas con la fusión de las dos bandas más importantes del siglo XX, los Beatles y los Rolling Stones. Un sueño que ahora podría hacerse realidad, aunque algunos de sus miembros ya no estén.

Según la revista Variety, varias fuentes han confirmado que Paul McCartney ha grabado partes de bajo para el próximo álbum de los Rolling Stones, un proyecto aún no anunciado oficialmente y capitaneado por Andrew Watt, ganador del Grammy al productor del año en 2021. Según esas mismas fuentes, asegura la revista, Ringo Starr también va a participar tocando la batería.

Las sesiones de grabación han tenido lugar en Los Ángeles en las últimas semanas, aunque no se sabe en qué canciones participarán los dos ex-Beatles ni si ambos participaran juntos o por separado en el disco.

Según recuerda la revista, Mick Jagger dijo en 2021 que la banda tenía "muchas canciones hechas", y el guitarrista Keith Richards dijo este Año Nuevo a través de Instagram que "hay música nueva de camino". Además, lo más seguro es que ese nuevo disco incluya partes de batería grabadas por Charlie Watts, el baterista fundador de la banda, antes de morir en 2021 a los 80 años después de seis décadas al pie del cañón. En una entrevista de aquel año en Los Angeles Times, Richards dijo: "Aún no habéis escuchado lo último de Charlie Watts".

La histórica competencia entre los Beatles y los Rolling Stones ha dejado pocas colaboraciones entre ellos a lo largo de 60 años de carrera, y nunca con las dos bandas al completo. Como recuerda Variety, los Rolling Stones grabaron en 1963 una versión de "I Wanna Be Your Man", compuesta por Lennon y McCartney, que cuatro años después hicieron los coros de "We Love You", de los Stones. Ese mismo año, Brian Jones —el primer y prematuramente desaparecido líder de los Rolling Stones— tocó el saxofón en una cara B de un sencillo de los Beatles, "You Know My Name", que se publicó en 1970. En 1968, Lennon y Yoko Ono participaron en el concierto televisivo "The Rolling Stones' Rock and Roll Circus", pero no se publicó hasta 1996.

La rivalidad entre las dos bandas, a veces amistosa y a veces feroz, se ha mantenido hasta hoy. En 2021, McCartney dijo que los Rolling Stones eran básicamente "una banda de versiones de blues", a lo que contestó pocas semanas después Mick Jagger en un concierto, diciendo que McCartney estaba en el backstage y que iba a salir al escenario a tocar una versión de blues con ellos.

Después de tanto tiempo, la esperada colaboración entre los miembros supervivientes de ambos grupos parece que va a hacerse realidad (al menos en un disco) y probablemente ha sido Watt quien lo ha facilitado, ya que ha trabajado anteriormente con McCartney y tiene una relación cercana con él. El músico dijo en una entrevista en su página web que Watt "es muy interesante" y que "se han divertido" grabando juntos.

Con solo 32 años, Watt es ya uno de los productores más reputados de la industria de la música. Está especializado en la producción de pop, con proyectos para estrellas del género como Justin Bieber o Dua Lipa, pero también ha trabajado con pesos pesados del rock como Iggy Pop, Pearl Jam y Ozzy Osbourne. Precisamente su última colaboración con el exlíder de Black Sabbath le granjeó dos premios Grammy este mismo mes. También ha trabajado con Elton John en sus Lockdown Sessions de 2020, un proyecto en el que la veterana estrella hizo duetos con Dua Lipa y Britney Spears.

