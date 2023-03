La Ópera de Nueva York indemniza con 200.000$ a Anna Netrebko, despedida por sus lazos con Putin

Anna Netrebko, la gran diva de la ópera rusa, lleva desde el inicio de la invasión de Ucrania deambulando por aguas pantanosas debido a su posicionamiento político. Si al principio manifestó que el contexto bélico la empujaba a abandonar los escenarios de forma indefinida, poco después la soprano condenó "expresamente" la guerra y salió a desmentir una supuesta amistad con el presidente Vladímir Putin. "No soy miembro de ningún partido político ni estoy afiliada a ningún dirigente de Rusia", sentenció en un comunicado.

Sin embargo, algunas de las principales óperas del mundo, como la Metropolitan de Nueva York, ya habían cancelado las funciones programadas en las que Netrebko, una de las principales estrellas del universo lírico, se anunciaba como uno de los grandes reclamos. En concreto, la institución estadounidense canceló 13 actuaciones que ya estaban firmadas, entre ellas el Don Carlo de esta temporada y La fuerza del destino y Andrea Chénier de la siguiente.

Un proceso de arbitraje celebrado el pasado mes y que ha sido desvelado por The New York Times ha obligado a la Metropolitan Opera a pagar a la soprano rusa más de 200.000 dólares (unos 186.000 euros) por cortar de forma unilateral los contratos profesionales. La Met se había negado a ingresar las cantidades acordadas a Netrebko según la fórmula "pay or play", que obliga a las instituciones a remunerar a los cantantes incluso si finalmente deciden prescindir de sus servicios, justificando su decisión en que la diva había violado la cláusula de conducta de la compañía por no condenar la invasión de Ucrania.

Netrebko apoyó a Putin durante las elecciones presidenciales en 2012 y le había dedicado comentarios favorables en varias ocasiones. Incluso se reunió con el autócrata un par de veces. En 2014, durante una visita a un teatro lírico en Donetsk, una de las ciudades ucranianas controladas por los prorrusos, fue fotografiada con una bandera separatista. En el comunicado que emitió hace ya un año lamentaba que algunas de sus "acciones o declaraciones en el pasado hayan podido ser malinterpretadas".

El árbitro, Howard C. Edelman, ha señalado que "no hay duda de que [Netrebko] era una partidaria de Putin, ya que tenía derecho a serlo". Pero ha agregado que alinearse con el mandatario ruso "ciertamente no era una torpeza moral o digno, en sí mismo, de una mala conducta procesable". La soprano, en lo más alto de las tablas salariales del Met —unos 15.000$ por actuación, según The New York Times—, perseguía una compensación mayor justificando que ha perdido sus papeles en óperas de temporadas que se avecinan, incluyendo el protagonismo en las próximas producciones de Mannon Lescaut y Tosca, de Puccini, o en Mcbeth de Verdi.

Despido de su marido

El proceso de arbitraje, no obstante, ha concluido que la soprano no tenía derecho a indemnización por esas actuaciones cuyos contratos no se habían ejecutado y también se ha saldado con una multa para la cantante de casi 30.000 dólares por declaraciones "muy inapropiadas", como responder en sus redes a sus críticos occidentales calificándolos de "tan malvados como los agresores ciegos".

"Aunque nuestros contratos son de 'pay or play', no pensamos que era moralmente adecuado pagar nada a Netrebko teniendo en cuenta su estrecha relación con Putin", ha valorado Peter Gelb, gerente de la Ópera de Nueva York. "Para la Met es una pérdida artística no poder tenerla cantando aquí. Pero de ninguna manera la institución o la mayoría de su público pueden tolerar su presencia". La compañía, además, anunció el pasado viernes el despido del tenor de Azerbaiyán Yusif Eyvazov, marido de la soprano rusa, que iba a cantar en el papel principal de Tosca, cuyo estreno es el próximo 30 de marzo.

Un representante de Netrebko, que cantará un recital este domingo en La Scala de Milán, ha celebrado la decisión a través de un comunicado: "El 'pay or play' es la base de nuestros convenios colectivos en todo el país y siempre defenderemos sus disposiciones en la medida de lo posible".

