Sofía Otero, de ocho años, gana el Oso de Plata a la mejor interpretación por '20.000 especies de abejas'

El cine español ha vuelto a triunfar en la Berlinale. Sofía Otero, con ocho años, ha logrado el premio a la mejor interpretación por su trabajo en 20.000 especies de abejas, el debut en el largometraje de ficción de Estibaliz Urresola.

Un importante reconocimiento que da continuidad al éxito que alcanzó Carla Simón en la edición de 2022 con Alcarràs, filme que se hizo con el Oso de Oro acabando con una sequía para nuestros cineastas de casi 40 años (el anterior lo conquistó Mario Camus por La colmena en 1983). Carla Simón ejercía en la presente edición como miembro del jurado internacional que ha presidido la actriz Kristen Stewart.

Además, el filósofo y escritor burgalés Paul B. Preciado y el cineasta gallego Lois Patiño han recibido ex aequo el Premio Especial del Jurado de la sección Encounters.

Preciado, que además ha recibido una mención especial en la categoría de mejor documental, presentaba su primer largometraje, Orlando, ma biographie politique, de producción francesa, en donde aborda su historia de vida trans a partir de la novela de Virginia Woolf.

"Solo soy un escritor trans y no binario que está muy feliz de estar aquí", ha expresado sobre el escenario. "Agradezco a Virginia Woolf que escribiera mi biografía tanto tiempo antes de que yo naciera".

Lois Patiño competía con Samsara, que se adentra en el tema de la reencarnación budista. "Esta es una película que celebra la diversidad cultural y apuesta por la curiosidad y por el entendimiento", ha expresado Patiño.

Además, el director alemán Christian Petzold, al recibir el Gran Premio del Jurado por Roter Himmel, ha recordado la figura de Carlos Saura, recientemente fallecido: "Es uno de los directores más importantes para mí", ha afirmado.

Sur l’Adamant, del francés Nicolas Philibert, ha recibido el Oso de Oro. La película se ocupa del Adamant, un centro de día para enfermos mentales que flota en mitad del Sena.

"Philibert no se limita a mostrar el día a día de los usuarios, sino que estudia la mecánica del centro, acomoda su cámara en los talleres como si fuese un alumno más, se suma a las asambleas diarias, se acompasa a la rítmica de sus dinámicas (es decir, se insiere en la temporalidad del Adamant), evita las situaciones conflictivas (salvo un apunte final) y busca integrarse antes que imponerse", escribía el crítico Enric Albero en El Cultural.

20.000 especies de abejas es el emotivo retrato de iniciación de una niña de ocho años, Cocó, a la que da vida con tremenda verdad Sofía Otero, que no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás.

Su madre Ane, (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Estás tres generaciones de mujeres se enfrentan a sus dudas y temores durante ese verano.

“Competir en Berlín es como estar frente al abismo, se genera una expectativa que no sabes si vas a poder satisfacer porque cuesta ser objetivo con tu propio trabajo”, nos comentaba en una entrevista Urresola poco antes de viajar a Berlín. “Por eso, intento tener los pies en el suelo y simplemente vivir la experiencia al máximo”.

La película, que aún no tiene fecha de estreno en España, competirá en la sección oficial del Festival de Málaga que arranca el próximo 10 de marzo y poco después clausurará el D’A Film Festival de Barcelona.

Otros premios

El director francés Philippe Garrel ha sido premiado con el Oso de Plata al mejor director por Le grand chariot. El Premio del Jurado se lo ha llevado el portugués Joao Canijo por Mal Viver, mientras que el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto lo ha recibido la actriz alemana Thea Ehre por Till the End of the Night, de Christoph Hochhäusler

Angela Schanelec se llevaba el Oso de Plata al mejor guion por Music, particularísima revisión del mito de Edipo. Disco Boy, filme de debut del italiano Giacomo Abbruzzese, que retrata a la Legión Extranjera con el siempre enigmático Franz Rogowski como protagonista, se ha sido galardonado con el premio a la mejor fotografía para Hélène Louvart.

En la sección Encounters, en la que han sido premiados Preciado y Patiño, la mexicana Tatiana Huezo ha sido destacada como mejor directora por El eco, película galardonada con el premio al mejor documental, y el premio al mejor filme lo ha alzado el belga Bas Devos por Here.

Por su parte, los argentinos Leandro Koch y Paloma Schachman han conquistado el premio a la mejor ópera prima del festival por Adentro mío estoy bailando. El Oso de Plata al mejor cortometraje lo han recibido los australianos Matthew Thorne y Derik Lynch por Dipped in Black y el Oso de Oro en la misma categoría se lo han llevado las libanesas Michelle Keserwany y Noel Keserwany por Les chenilles.

