Roban tres obras de arte de 9 millones de euros en el Museo Renoir de Cagnes-Sur-Mer de Francia

Dos individuos asaltaron a primera hora de la mañana de este martes el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer (Francia) y sustrajeron tres obras de arte con un valor estimado de 9 millones de euros, tras verse obligados a abandonar una cuarta durante la huida, según ha informado Le Monde.

Según ha comunicado el alcalde de la localidad, Bryan Masson (Rassemblement National), y recoge el periódico francés, los sospechosos fueron detectados por las cámaras de videovigilancia de la ciudad y se dieron a la fuga perdiendo en su carrera uno de los cuatro cuadros sustraídos inicialmente.

Masson ha precisado que la alarma del recinto saltó a las 5:48 horas y la policía municipal llegó al lugar a las 5:53 horas, cinco minutos después. El regidor ha calificado los hechos de "especialmente graves" y ha afirmado que "atacar el Museo Renoir es atacar una parte de la historia y del patrimonio de Cagnes-sur-Mer".

De acuerdo con Le Monde, el suceso se produce casi un año después del robo registrado en la galería de Apolo del Museo del Louvre en París, el más frecuentado del mundo, donde se sustrajeron ocho joyas de la Corona de Francia que todavía no han sido localizadas. A raíz de aquel incidente, el Ministerio de Cultura francés fijó como prioridad la seguridad en los museos.

El diario señala que este caso se suma a otros asaltos recientes a pinacotecas galas. A finales de julio fue robado a plena luz del día un collar de oro del tesoro de Vix, de época celta y enterrado hace 2500 años, en un museo de Châtillon-sur-Seine (Borgoña), recinto que ya había sufrido dos intentos previos de robo.



Asimismo, a principios de julio fueron sustraídas piezas de joyería en el museo Lalique de Wingen-sur-Moder, al norte de Estrasburgo, con un perjuicio económico evaluado en más de 4,5 millones de euros.

Como respuesta a esta ola de robos, el Ministerio de Cultura presentó en julio un plan de seguridad de 33 puntos. Entre las medidas contempladas destaca la recomendación de retirar temporalmente las piezas más vulnerables de las vitrinas para ponerlas a buen recaudo en espacios adecuados asignados en cada departamento, a la espera de reforzar sus medidas de protección.

El Museo Renoir, situado cerca de Niza, se creó en 1960 en la finca que sirvió de última residencia a Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). El recinto expone mobiliario original, objetos personales del pintor, entre ellos su caballete y su silla de ruedas, y una colección de retratos, paisajes y desnudos realizados por el artista.