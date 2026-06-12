Muere Duane Michals, pionero de la fotografía y uno de los grandes narradores visuales del siglo XX

Duane Michals (McKeesport, Pensilvania, 18 de febrero de 1932 – Nueva York, 9 de junio de 2026) ha fallecido en su casa de Nueva York a los 94 años.

Se hizo célebre por sus secuencias fotográficas narrativas y por intervenir sus imágenes con textos manuscritos. Sus fotografías, mayoritariamente en blanco y negro, ampliaron los límites del medio al incorporar recursos procedentes de la literatura, el teatro y la filosofía.

También fue uno de los primeros fotógrafos en integrar de forma explícita el deseo homoerótico en su obra, décadas antes de que estas cuestiones ocuparan un lugar central en las instituciones artísticas.

Michals abordó algunos de los grandes temas de la existencia humana: el sueño, la muerte, la memoria, la identidad y el deseo.

A ello sumó inquietudes poco habituales en la fotografía, como la espiritualidad, la metafísica o incluso determinadas reflexiones inspiradas por la física moderna y la teoría de la relatividad.

'El hombre desafortunado', 1976. Foto: Duane Michals Inc. / Cortesía de Admira Milano

Su obra contribuyó decisivamente a consolidar la idea de la fotografía como ficción, un territorio que posteriormente desarrollarían artistas como Sophie Calle, Cindy Sherman, Jeff Wall, Gregory Crewdson o Nan Goldin.

Estudió Bellas Artes en la Universidad de Denver y, tras cumplir dos años de servicio en el ejército estadounidense, continuó su formación en la Parsons School of Design de Nueva York. Sin embargo, su acercamiento a la fotografía fue esencialmente autodidacta.

Descubrió su interés por el medio durante un viaje a la antigua Unión Soviética a finales de los años cincuenta. Las imágenes obtenidas en aquel recorrido dieron lugar a su primera exposición y marcaron el inicio de una trayectoria que transformaría profundamente la historia de la fotografía contemporánea.

Su influencia fue enorme. La secuencia fotográfica, la fotografía escenificada, la mezcla de imagen y texto, el autorretrato performativo o la construcción de relatos visuales son estrategias que ayudó a desarrollar cuando todavía ocupaban un lugar marginal dentro del medio.

'Al final del tiempo, 2023'. Foto: Duane Michals Inc. / Cortesía de Admira Milano

Comenzó trabajando para publicaciones como Vogue, Esquire o Mademoiselle, aunque pronto orientó su carrera hacia proyectos personales de una gran libertad conceptual.

A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Michals nunca creyó en la fotografía como una herramienta objetiva destinada a registrar fielmente la realidad. Consideraba que la cámara era un instrumento para explorar la subjetividad, la imaginación y los territorios invisibles de la experiencia humana.

Una de sus frases más conocidas resume perfectamente su pensamiento: "La fotografía trata sobre apariencias. Lo que me interesa es aquello que no puede verse".

Con su muerte desaparece uno de los grandes renovadores del lenguaje fotográfico. Durante más de seis décadas desafió las fronteras entre imagen y literatura, entre documento y ficción, entre realidad y deseo.

Allí donde otros fotógrafos intentaban mostrar el mundo tal como es, Duane Michals se empeñó en fotografiar aquello que no podía fotografiarse: el paso del tiempo, los recuerdos, los fantasmas, el amor o la muerte.

En una época saturada de imágenes, Michals entendió antes que nadie que el verdadero valor de una fotografía no reside en lo que muestra, sino en las preguntas que deja abiertas. Más que un fotógrafo, fue un escritor visual que convirtió la duda en una forma de arte.