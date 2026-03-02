ARCO cumple 45 años mirando al futuro: la feria como oráculo

Entre los escasos archivos que encontramos en la recién presentada colección del Museo Reina Sofía, aparecen varias vitrinas dedicadas a ARCO’82. Correspondencia de Juana de Aizpuru, fotos y recortes de periódicos de la época narran su rotundo éxito de visitantes: 19.000 personas en un fin de semana. En la foto de una crónica de El País, el pintor Antonio Saura abraza a Rocío Jurado, mientras ella afirma que un lienzo de Gordillo le recuerda a las colchas de su abuela.

En 2025, cuarenta y cuatro años después, la feria rondó los 100.000 visitantes. Y, en esta ocasión, en 2026, acuden 211 galerías, de las que un 34 % son españolas. 175 integran el Programa general, en una edición marcada por unas reivindicaciones sectoriales cada vez más rotundas.

La bajada del IVA cultural para su equiparación con la carga impositiva del resto de Europa, los quince años del programa First Collectors y los fallecimientos de las galeristas históricas Marian Goodman y Magda Bellotti, que acudieron con regularidad a la feria en el pasado, marcan el 2026.

Quizá, en esta edición dedicada al futuro, lo que realmente importe sea el presente; y el Programa general, sin duda, es el termómetro que marca esta temperatura.

Muchas galerías presentan a artistas que, al mismo tiempo, tienen exposiciones en grandes instituciones: José de la Mano trae un solo project de Aurèlia Muñoz –que el 29 de abril inaugurará una gran retrospectiva en el MNCARS y, en noviembre, en el MACBA–, además de otras artistas españolas de los cincuenta a los ochenta.

Katalin Ladik: 'Androgin III', 1978 / 2023 (Galería Levy)

La suiza Blue Velvet, aquí por primera vez tras su paso por Opening, apuesta por la escultora Mónica Mays, que acaba de inaugurar una gran instalación en el programa Abierto x Obras de Matadero, después del éxito de Cristina Mejías. Esta última, a su vez, viene con la sevillana Alarcón Criado, junto a Mercedes Pimiento, José Guerrero, y Belén Rodríguez.

Un proyecto realizado en una de las residencias de Matadero es el que presenta la valenciana Tania Blanco: una síntesis, en clave pop, de las moléculas del trigo, que acompaña a Nacho Criado, Victoria Gil y Ana Roldán en el heterogéneo stand de FormatoCómodo.

La catalana Prats Nogueras Blanchard acierta el tiro con Ester Partegàs y Lucía C. Pino, ambas con sendas exposiciones en el CA2M, y su José María Sicilia en el Palacio de Liria; además de Uslé, Tàpies, Ana Mendieta, Helena Almeida, Lola Lasurt –con un trabajo de dibujo expandido en CondeDuque– y Christo & Jeanne-Claude. T20, recién aterrizada en Doctor Fourquet desde Murcia, apuesta por un FOD que declina el espacio de CentroCentro hasta el 15 de marzo; trae, además, una pieza histórica de Francesc Torres sobre la embajada española en Berlín.

Y, como es habitual, nada más entrar en el pabellón 9 nos encontramos con el stand de Elvira González, que ofrece la posibilidad de adquirir un Alfredo Alcaín, reciente morador de la Sala Alcalá 31, un Elena Asins (con exposiciones en el Museo Picasso de Málaga y en la Sala Kubo de San Sebastián), un Miquel Barceló o un Juan Uslé (con retrospectiva en el Reina). Presenta también junto a Neugerriemschneider, un proyecto del reconocido artista de la naturaleza Olafur Eliasson. La feria, además, premia su trayectoria concediéndole el II Premio Juana de Aizpuru.

La valenciana Rosa Santos, trae a una María Ruido que trabaja en vídeo el controvertido tema de lo pornográfico a lo Chiara Fumai, además del proyecto individual de Marina González Guerreiro y los treinta lienzos que sirvieron de base a Andrea Canepa para construir su gran lona del Palacio de Cristal. Canepa abrirá, el 23 de mayo, en la madrileña Bombón-Crisis, su próxima exposición individual.

Bombón, por su parte, repite con Eva Fàbregas, Ludovica Carbotta, Nora Aurrekoetxea o Pere Llobera; y la valenciana Luis Adelantado, dirigida desde hace diez años por su hija Olga, presenta el minimalismo geométrico de Irma Álvarez-Laviada, que ha inaugurado una importante retrospectiva de media carrera en el Museo Thyssen-Bornemisza, además de incorporar al artista sonoro José Antonio Orts y al pintor andaluz Juan Suárez.

Manuel Barbadillo: 'Neraides', periodo 2000 (galería Rafael Ortiz). Foto: Rafael Ortiz

Nuestra feria sigue siendo un buen lugar en el que descubrir mujeres artistas, en un mercado, el del arte, donde casi un tercio de las ventas mundiales de las galerías se lleva a cabo en estos encuentros. De un volumen total del mercado estimado –en el ejercicio anterior– en 57.500 millones de dólares, según el informe anual de Art Basel y UBS, las obras de artistas mujeres generan el 42 % de las ventas (frente al 39 % en 2023): rozando ya la paridad.

Las fotografías de Ouka Leele protagonizan el solo project de RocioSantaCruz y Guillermo de Osma apuesta también por mujeres artistas y la memoria LGTBQ+ con obras de Pitti Bartolozzi, los dibujos erótico-lésbicos de Victorina Durán, Dehly Tejero y Pepe Caballero.

Travesía Cuatro acaba de fichar a Ángela de la Cruz, que a su vez continúa con Carreras Múgica, y presenta Bulto, su primera individual en la galería madrileña.

La gallega Nordés trae por primera vez al pintor irlandés Patrick Michael Fitzgerald, además de venir acompañada de sus clásicos Miguel Marina y Julia Huete, dibujos de Blanca Gracia, Rosendo Cid y fotos de la fallecida Anna Turbau.

También Elba Benítez presenta de nuevas a Miroslaw Balka (con individual también en la galería), junto a la obra más reciente del catalán residente en Bruselas Oriol Vilanova, quien nos representará en la 61.ª Bienal de Venecia. El stand se completa con Dora García, Isa Melsheimer, Noemí Pérez y Lucía C. Pino.

Max Estrella, por su parte, tras casi tres décadas en la feria, mostrará por primera vez piezas de Ana María Caballero e Isabel Coixet. Su stand incluirá, además, un proyecto especial dedicado a Miler Lagos, con un recorrido por sus trabajos más recientes en torno al origen y el uso del papel, y expondrá las últimas obras de la cubana Glenda León, coincidiendo con su primera exposición individual en la galería.

Tania Blanco: 'MMT (El miserable milagro del trigo), Microtropías', 2025 (Formatocómodo). Foto: Formatocomodo

El modelo dúo también tiene sus adeptos: además del tándem de Elvira González, Moisés Pérez de Albéniz se alía con Jorge López para presentar un solo project de Gema Polanco; Ehrhardt Flórez vuelve a coaligarse con Meyer Riegger, proponiendo un diálogo entre June Crespo y Miriam Cahn. Chiquita Room nos hablará de dualidad, con Pieter Laurens Mol y Teresa Estapé en blanco y negro.

Se estrenan en la feria Río & Meñaka, que acaba de incorporar en su dirección a Gregorio Cámara, exdirector de Helga de Alvear –una galería de la que nos despedimos definitivamente–, con un stand comisariado titulado “La práctica del discurso”, ilustrado con obra de Marlon de Azambuja, Nuria Mora, Ana Barriga y Fernández-Pello. Se incorpora del mismo modo, la madrileña Memoria; Blue Velvet y Fermay entran, sin embargo, tras dos años participando en Opening.

Siguiendo con la tendencia de los stands comisariados, Álvaro Alcázar se inspira en el mar como eje conceptual. Parra & Romero se apoya, como cada año, en un arquitecto para el diseño de su stand; esta vez será Carlo Scarpa y su Complejo Monumental Tumba Brion. Baró Galería presenta “El jardín secreto”, intentando recrear un espacio íntimo y fantástico a partir de la dramaturga Frances Hodgson Burnett.

Un futuro que se despliega en una feria que evoluciona y crece, diversa e internacional, donde pueden encontrar clásicos como Barbadillo en Rafael Ortiz, o de media carrera como Carlos Aires (Sabrina Amrani y Ani Molnàr). Un futuro que ya avistaba la performer y poeta serbia Katalin Ladik: “En mis obras y en mi vida la transformación siempre ha sido uno de los motivos principales”. Pues eso.