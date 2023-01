Sorolla, Tápies, Juan Muñoz... los protagonistas de 2023 en el arte (con permiso de Picasso)

Coinciden en el calendario de 2023 las exposiciones, publicaciones y simposios de los dos pintores. En abril celebraremos los 50 años de la muerte de Pablo Picasso y en agosto los 100 de la desaparición de Joaquín Sorolla.

La pugna promete grandes momentos artísticos. Pero hay más. Se avecinan cambios en el Museo Reina Sofía y se mantiene el interés por la recuperación de la obra de mujeres artistas mientras esperamos al Felipe IV de Velázquez.

1. Celebración Picasso

Su nombre será uno de los más repetidos en este 2023. El 8 de abril se cumplen los 50 años de la muerte de Pablo Picasso (Málaga, 1881 - Mougins, 1973) y gracias a un acuerdo España-Francia los dos países se vuelcan en la celebración con exposiciones y congresos.

Aunque los fastos ya han comenzado y hemos asistido a varias inauguraciones en Madrid y Barcelona y a un simposio en el Reina Sofía, el programa no ha hecho más que empezar. Nos esperan 42 exposiciones de Málaga a Coruña, de Basilea a Nueva York.

Cerrará el año el Museo Reina Sofía el próximo mes de noviembre con Picasso 1906, comisariada por Eugenio Carmona. Todo para seguir indagando en las múltiples caras del genio, del joven al último, de la escultura a la cerámica.

Sorolla: 'Grupa valenciana', 1906 (detalle). Museo de Bellas Artes de Valencia

2. 100 de la muerte de Sorolla

No le anda a la zaga el valenciano. De Joaquín Sorolla (1863-1923) se cumplen el 10 de agosto los 100 años de su muerte y los homenajes tampoco se han hecho esperar.

Una exposición sobre los primeros años del pintor en el Museo Sorolla y una biografía que publica Lumen en unos días (Cómo cambiar tu vida con Sorolla, del periodista César Suárez) son solo el principio.

En febrero llega al Palacio Real la inmersiva Sorolla a través de la luz y en abril Sorolla revisitado por Manuel Vicent al museo que lleva su nombre. Serán dos de las citas más mediáticas.

3. Centenario de Antoni Tàpies

Los actos del centenario de Antoni Tàpies (Barcelona, 1923 - 2012) también van tomando forma aunque no empezarán hasta el mes de diciembre (nació el 13 del último mes) y se prolongarán hasta diciembre de 2024.

Manuel Borja-Villel, primer director de la Fundación del artista, será el comisario de la retrospectiva que se podrá ver primero en el Bozar de Bruselas y, en versión ampliada, llegará al Museo Reina Sofía en 2024.

La Fundación nos hará esperar ya que su gran exposición no llegará hasta el año que viene.

4. Cambios en el Reina Sofía

Después de 15 años al frente del Museo Reina Sofía, el contrato de Manuel Borja-Villel (Burriana, 1957) como director de la institución expira este 19 de enero (se han cumplido ya las dos renovaciones posibles) y en febrero se convocará un concurso.

El director, que no confirma ni desmiente si volverá a presentar su candidatura, forma parte, a su vez, de otros dos jurados que elegirán este año a los responsables del Museo Helga de Alvear y de la Fundación Tàpies.

Una de las estancias interiores de las Galerías de las Colecciones Reales

5. Galería de las Colecciones Reales

Mientras, la Galería de las Colecciones Reales (antes museo) que dirige Leticia Ruiz, se prepara por fin (tras varios retrasos desde 2015) para su inminente apertura anunciada para el mes de julio.

La gran exposición inaugural del edificio firmado por los arquitectos Tuñón y Mansilla acogerá 650 piezas y “se convertirá en el principal instrumento de proyección de la actividad cultural de Patrimonio Nacional”, aseguran desde la institución.

También se empieza a materializar el que será el gran centro de la fotografía en España con sede en Soria.

6. Mujeres artistas

La recuperación de mujeres artistas continúa entre los objetivos prioritarios de la mayoría de los museos nacionales e internacionales.

Siguiendo esta tendencia veremos a Leonora Carringtonen la Fundación Mapfre de Madrid, a Juana Francés, único miembro femenino del grupo El Paso, en el IVAM de Valencia, o a Nancy Holt, figura clave en la escena artística neoyorkina, en el MACBA de Barcelona.

7. Felipe IV de Velázquez en Madrid

Nueve obras de The Frick Collection podrán verse en el Museo del Prado en marzo. Y esto es importante no solo porque la norteamericana es una de las mejores colecciones de arte del mundo, sino porque obras de Velázquez, Goya y Murillo que no se han visto en nuestro país desde que salieron de España podrán ser admiradas en Madrid durante 4 meses. Es el caso del Felipe IV de Velázquez.

8. Clima y decolonialismo

El arte continúa su lucha contra el cambio climático de modo más pacífico que los activistas (¿seguirán los ataques este año?) y el Antropoceno y el clima siguen presentes, como ya ha ocurrido estos meses pasados, en muchas exposiciones.

De ello se preocupan la Fundación de Francesca Thyssen (TBA21) y el MadBlue Summit que organizará en el Centro Condeduque Océano Mar.

Del poscolonialismo habla la nueva revisión de la colección del MACBA o los trabajos que veremos de Otobong Nkanga en el IVAM, entre otras.

Sotheby's presentó la mayor subasta NFT del fotógrafo Sebastião Salgado

9. El futuro de los NFT

A pesar de los varios intentos e incluso de la creación de plataformas específicas para ello, el arte de los NFT (Tokens No Fungibles) no acaba de despegar.

La casa de subastas Sotheby’s asegura en su último informe que los NFT abren nuevos caminos y que destacados artistas como Sebastião Salgado los adoptan a medida que el mercado del arte digital madura y la tecnología blockchain ayuda a certificar la procedencia.

Dicen que han venido para quedarse así que es de suponer que veamos avances al respecto en 2023.

10. Juan Muñoz por partida doble

En junio de 2023 se cumplen 70 años del nacimiento de Juan Muñoz (Madrid, 1953 - Ibiza, 2001) y, aunque la fecha no es tan redonda como otras efemérides de este 2023, su ciudad natal se vuelca con el escultor.

Dos exposiciones nos acercan la obra de uno de los artistas más destacados de su generación.

Así, la Sala Alcalá 31 reúne, desde el 14 de febrero, en Todo lo que veo me sobrevivirá muchas de sus piezas más icónicas, realizadas entre los años 90 y 2001. Mientras, en junio, el Centro de Arte Dos de Mayo dedicará otra muestra a su producción de los 80.

