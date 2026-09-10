Esta semana en tu quiosco: entrevista con los Javis, en El Cultural

Tras el triunfo en Cannes y un verano para recargar pilas, los creadores de Paquita Salas, Veneno y La mesías se disponen a cabalgar la ola de La bola negra, que apunta a que alcanzará la orilla de los Oscar.

El 25 de septiembre llega a las salas españolas, pero su película lorquiana tiene confirmado su estreno en más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, de la mano de Netflix.

En esta entrevista, Javier Calvo y Javier Ambrossi nos hablan de su proceso creativo, de la polarización política y de su ruptura sentimental.

Y además:

LETRAS. Nuestro libro destacado de la semana es Lo que podemos saber, de Ian McEwan, una novela postapocalíptica sobre la importancia de la literatura. También recomendamos tres libros que abordan el atentado terrorista del 11-S en su 25.º aniversario.

ARTE. Entrevistamos a Pedro G. Romero, Niño de Elche y La Chola Poblete con motivo de su exposición continentes como semillas en La Casa Encendida de Madrid. Un proyecto entre el Pacífico y lo indígena, lo trans y lo jondo.

MÚSICA. El maestro Kent Nagano, a sus 74 años, inicia su andadura como director de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Le entrevistamos con motivo de este nuevo reto y de su nuevo libro, 10 lecciones en mi vida. También seleccionamos los mejores conciertos de la nueva temporada sinfónica.

CINE. Entrevista con Lucía Aleñar Iglesias, que encuentra el equilibrio entre el realismo rural y las películas de fantasmas en Frontera, un íntimo retrato del luto que le valió el reconocimiento internacional en el Festival de Toronto y en la Seminci.

CIENCIA. ¿Cómo serían los ojos de los extraterrestres? Sánchez Ron se apoya en el científico Richard Dawkins (y hasta en la Odisea) para explicarlo.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 11 de septiembre en los quioscos por 2,50 euros. Disponible un día antes para los suscriptores de la versión digital en PDF. Suscríbete aquí por 25 euros al año.