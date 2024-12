Ana Peleteiro denuncia abusos por parte de su expareja: "Me despertaba teniendo relaciones sexuales sin consentimiento"

Ana Peleteiro, la reconocida atleta española, ha alzado la voz en redes sociales para denunciar los abusos y maltratos sufridos por parte de una expareja. En un impactante vídeo publicado en TikTok, la campeona de triple salto narró un calvario de violaciones, manipulación y maltrato psicológico, con la intención de ayudar a otras mujeres que puedan estar atravesando experiencias similares.

En el video, Peleteiro se suma a la tendencia viral en TikTok conocida como "y aún así me quedé", en la que mujeres comparten episodios de abuso en sus relaciones. Desde el inicio, la gallega deja claro su propósito: "Ojalá esto sirva para que muchas niñas no se queden, al menos tantas veces".

Estas palabras son el preludio de un desgarrador testimonio sobre su relación, que duró varios años y estuvo marcada por episodios de violencia sexual y manipulación emocional.

Peleteiro confesó que su expareja mantenía relaciones sexuales con ella mientras dormía, un acto que define como una violación. "Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento, y aun así me quedé", relata con crudeza.

También menciona cómo esta persona cambió aspectos fundamentales de su vida: "Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta al pelo, la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente".

Manipulación y amenazas

Además de las agresiones sexuales, Peleteiro denunció una constante manipulación por parte de su expareja. Según cuenta, esta persona la presionaba para mantener relaciones sexuales bajo amenazas de infidelidad.

"Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa comía fuera. Y que si luego me era infiel, que tampoco me sorprendiese. Y aun así me quedé".

El control se extendía incluso a sus interacciones con otras personas. Durante los fines de semana, él desaparecía y justificaba su comportamiento diciendo que necesitaba espacio, lo que Peleteiro llegó a aceptar como "normal en una relación".

Las pruebas de infidelidad eran constantes, pero su expareja siempre encontraba excusas: "Volvía de esos viajes como con chupones en el cuerpo y me decía que eran picaduras de bichos en su colchón. Y aun así me quedé".

Una relación tóxica y llena de mentiras

La atleta relata que su expareja mantenía una doble vida, con constantes infidelidades que justificaba haciéndola sentir culpable o "loca". "Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra chica, me decía que eran invenciones de mi cabeza. Que estaba completamente loca y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza".

Incluso llegó a recibir cartas de las amantes de esta persona, las cuales él describía como de "fanáticas obsesionadas". Otro episodio que destaca es cómo, al vivir juntos, él impuso un machismo absoluto al negarse a colaborar con las tareas domésticas.

"Me dijo que la cocina iba a ser solo para mí, que él no se iba a ocupar absolutamente de nada que tuviese que ver con los quehaceres de la casa. Y aun así me quedé", lamenta.

Ana Peleteiro confiesa que la relación redujo su autoestima "a menos veinte", dificultando aún más el proceso de salir de ese círculo de violencia. Sin embargo, su experiencia también le ha permitido lanzar un mensaje de esperanza para quienes puedan estar viviendo situaciones similares: "Intentad ir a terapia porque salir de una relación con un narcisista es muy complicado. Con ayuda y personas que te quieren, puedes empezar de cero y vivir un amor real, bueno y bonito".

Este relato es especialmente valioso al provenir de una figura pública que, en apariencia, lo tenía todo: éxito, fama y un futuro prometedor en el deporte. Su valentía al compartir este testimonio en un espacio público como TikTok busca romper el estigma que muchas veces rodea a las víctimas de abuso, alentándolas a buscar apoyo y alejarse de relaciones destructivas.