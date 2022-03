Ilia Topuria se gana a Dana White y a la UFC: el luchador perfecto para ser campeón del mundo

Ilia Topuria, el 'Matador' español de la Ultimate Fighting Championship (UFC), volvió a ganar la semana pasada un nuevo combate. Lo hizo en Europa y ante un Dana White que está entusiasmado con la forma de pelear y de ganar del luchador hispano-georgiano. Se ha convertido en una de sus debilidades. Pero es que, además, lo tiene todo para ser campeón del mundo y ya es todo un fenómeno mediático.

En las artes marciales mixtas (MMA) acumula 12 victorias por ningún empate o derrota. Pleno de triunfos y cuatro de ellos en la UFC, compañía en la que debutó ante Youssef Zalal en octubre de 2020. Antes del final de ese mismo año venció a Damon Jackson y ya en 2021 a Ryan Hall. Su último combate victorioso fue este mismo mes de marzo de 2022 frente a Jai Herbert.

En Londres protagonizó un episodio polémico con Paddy Pimblett. Precisamente, Ilia Topuria pidió al inglés como su próximo rival. Todavía no se ha confirmado a quién se enfrentará en su quinto combate dentro de la UFC. Pero sí que cada vez se habla más de él. El 'Matador' gana seguidores por momentos. Está en un momento dulce. Su fama sube como la espuma y todo gracias a su desempeño dentro del octágono.

El favor de White

Dana White no dudó en ensalzar el evento en Londres de su compañía: "No hay mucho que decir sobre este evento. Fue quizás el mejor evento sin numerar de la historia. Los fanáticos no tenían una edición de UFC desde hace tres años, muchos de estos atletas habían estado peleando en UFC Apex sin público. Y dieron un gran espectáculo frente a un público enloquecido. Fue una noche sensacional".

"Esta noche me revitalizó y me mostró por qué deberíamos traer el UFC al Reino Unido. No íbamos a volver aquí en 2022, pero vamos a mover algunas piezas, quizás trayendo a la mitad de los peleadores que ganaron aquí hoy a un nuevo evento pronto, y la otra mitad a UFC 281 en Abu Dhabi en octubre. Eso es lo que tengo en mente ahora mismo. No había planes para regresar aquí en 2022 hasta esta noche. Ahora veremos una manera de volver", afirmó el presidente.

Dana White, presidente de la UFC Reuters

"El evento fue realmente espectacular. La gente vino a demostrarme que las interacciones televisivas estaban al nivel de un buen evento numerado. El público inglés calentó el ambiente y las peleas fueron absurdas. Si nunca has estado en un evento de UFC en tu vida y has estado aquí hoy, entiendes lo que es MMA. Si alguien aquí no se entusiasmó con la audiencia o las peleas, esa persona probablemente esté muerta", continuó White.

Además, el mandamás de la compañía de MMA dejó claro que los luchadores que estuvieron en la cita tienen mucho futuro dentro de la UFC: "Creo que la generación actual es la más talentosa en la historia de las MMA en el Reino Unido. Tenía muchas ganas de ver lo que harían esta noche, y fueron sensacionales". Entre ellos destaca un Ilia Topuria con el que ya se reunió personalmente en Las Vegas.

En aquella cumbre, después del varapalo para Topuria al no superar el corte médico en enero, el dirigente le dejó clara su confianza al 'Matador'. Tanto es así que le prometió que cuando llegue a estar en el Top 5, la UFC aterrizará en España para celebrar su primer evento aquí. Y este no es otro que uno de los dos grandes objetivos de Ilia. El otro, por supuesto, es ser campeón del mundo, tal y como dijo en EL ESPAÑOL recientemente.

El ascenso de Ilia

Desde que irrumpió en las MMA, su carrera ha sido meteórica. De no ser por la pandemia de la Covid-19, quién puede saber en qué posición del ranking se encontraría. Ahora es un Top-15 del peso pluma. Aunque su última victoria llegó en la división del ligero. Y es que el 'Matador' no descarta nada. Se ve con fuerza, tiene la confianza y el hambre.

"Lo que más deseo es mantenerme activo. Quiero pelear tres o cuatro veces este año en pluma y ligero. Esa es la única meta, quiero seguir avanzando", afirmó el luchador hispano-georgiano después de noquear a Jai Herbert. Le toca escuchar ofertas. La más seductora hará que se decante por el peso pluma o el ligero para su siguiente batalla.

Ilia Topuria, tras noquear a Jai Herbert en el evento de Londres de la UFC Reuters

Uno de los nombres de los que se ha hablado desde su enfrentamiento en Londres es el de Paddy Pimblett. Y el británico se ha convertido también en una de las sensaciones de la compañía, acaparando miradas y ganándose los piropos de Dana White. El morbo entre ellos ha crecido por ese intercambio de golpes antes del evento en territorio inglés, pero Ilia Topuria duda que quiera aceptar enfrentarse contra él

"¿Enfrentar a Paddy? Nunca. Lo tendrían que obligar a meterse a una jaula conmigo. De otra manera no lo creo, no creo que tenga el valor de pelear conmigo. Lo enfrentaría en cualquier división, incluso si no da el peso pelearía con él. Es lo menos importante", afirmó el 'Matador' español de la UFC. Ilia Topuria sigue ganando y enfocado en continuar invicto para llegar a ser el próximo campeón del mundo.

Lo tiene todo para ser el número 1. Trabaja a conciencia. Se fija en lo mejor de los grandes de las MMA para absorber sus virtudes y llevarlas a un estilo propio. Único. A ello se suma un perfil de lo más mediático. Todo un carácter. Todo un huracán que está empeñado en hacer historia. Y complicado será que no acabe convirtiendo el sueño en realidad.

