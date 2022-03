Ilia Topuria sigue ganando impacto mediático antes de dar el salto en la UFC

Este sábado 19 de marzo, la Ultimate Fighting Championship (UFC) tiene en Londres a su gran capital. Allí dará el salto a la categoría del peso ligero un Ilia Topuria que este martes ya ha sido protagonista de la previa. Todo por un vídeo que él mismo se encargó de publicar en sus redes sociales.

Los luchadores de la UFC son famosos no solo por su comportamiento en el octágono, sino también por los capítulos polémicos que viven fuera de la jaula. Así, el 'Matador' hispano-georgiano se peleó con Paddy Pimblett, después de que el inglés utilizase las redes para atacar a Ilia Topuria en alguna que otra ocasión.

Un capítulo que parece que no trascenderá a mayores en la UFC. Es decir, que pese a esa trifulca, tanto Ilia Topuria como Paddy Pimblett podrán verse las caras con Jai Herbert y Kazula Vargas, respectivamente. Todos ellos, de la categoría del ligero y con ganas de demostrar que pueden llegar a lo más alto.

Topuria, a lo McGregor

Ilia Topuria se desmarca de cualquier comparación. Tal y como dijo en una entrevista para EL ESPAÑOL a principios de este año 2022, está marcando su propio camino. Para ello estudia a sus rivales y también a las leyendas de siempre de las artes marciales mixtas (MMA).

"Yo soy el más completo sin lugar a dudas. Y no lo digo, de verdad, porque me quiero flipar. Durante todos estos años he observado a los luchadores de los que hemos hablado. Les he intentado como copiar lo mejor que tenían y lo que les faltaba siempre intentaba incrementarlo en mi estilo. Siempre es así. Es ley de vida. La nueva generación siempre lo hace un poco mejor, evoluciona más que los viejos veteranos", aseguró el 'Matador'.

Ilia Topuria Imagen cedida

"Exacto. Yo soy yo. No he hecho lo que han hecho Kamaru Usman o Conor o Khabib, yo estoy en mi camino para hacerlo. Pero, obviamente, he intentado e intento hacerlo mejor para superar a todos ellos. Así que a seguir trabajando y ver lo que el destino tiene preparado", afirmó un Ilia Topuria que tiene claro que va a llegar a ser campeón del mundo.

Como cada gran campeón, siempre hay alguna que otra piedra en el camino. Él vivió uno de sus peores momentos el pasado mes de enero. Entonces se cayó de su siguiente pelea en el corte médico. Un capítulo para aprender y para encauzar el camino. La UFC no dudó en darle la alternativa en el evento de Londres. Eso sí, en la categoría del ligero.

UFC en Londres

En Londres tendrá su estreno, este sábado 19 de marzo, en el ligero. La categoría estrella de la UFC. Una división en la que reinaron desde Khabib Nurmagomédov a Conor McGregor. Ahora él busca su corona. Primero llegará el 'debut' ante Jai Herbert, después ya ha pedido a su siguiente rival: el mismísimo Paddy Pimblett.

Ambos se enzarzaron en una trifulca en la capital inglesa antes del evento de la compañía. Y todo por un mensaje que lanzó Pimblett contra los georgianos a través de las redes sociales: "Muchacho, qué estúpidos son estos hombres georgianos. No es de extrañar que los rusos aterroricen sus vidas". Este aseguró después que no sabía del conflicto antes de escribir el tuit.

I warned you! This is what happens when you disrespect me and my country! You saw me and wanted to greet me because you shit your pants… and you should thank my team because of it wasn’t for them separating me, I would have taken your head off. @theufcbaddy pic.twitter.com/PEdPRNGH5n — Ilia Topuria (@Topuriailia) March 15, 2022

Su bagaje en la UFC, con victorias por KO a su paso; todo lo que pasó en la pelea frustrada ante Movsar Evloev; todo esto ha llevado a Ilia Topuria a un gran impacto mediático dentro de la compañía. Este es solo un fenómeno más que hace que sus fans sigan creciendo por momentos.

En declaraciones para The MMA Hour, explicó el desencuentro: "No sucedió porque me llamó algo ayer. Viene de hace mucho tiempo. Estaba discutiendo con uno de mis amigos cercanos una vez en Twitter y publicó algo como, 'Ahora entiendo por qué Rusia destruyó Georgia, porque eres tonto', y me hierve la sangre. Cuando lo vi, me sorprendió. No lo creí cuando vi ese tuit, porque en 2008 estaba viviendo en Georgia cuando pasó la guerra, y fue un momento muy difícil para mí, para mi familia, para todos mis amigos, para mi país. Mucha gente inocente, niños, morían en esa guerra".

"Y ver cómo alguien bromea sobre eso, me hierve la sangre. Así que le envié un mensaje de texto, no recuerdo lo que tuiteé, y cuando me dieron la pelea en Londres, me envió un mensaje de texto como hace tres semanas, como, 'No puedo esperar a verte en Londres'. Veremos si tienes las pelotas para decirme todo lo que me enviaste por Twitter", continuó explicando el 'Matador'.

Ilia Topuria celebra su victoria en un combate Reuters

"Quería estrecharme la mano. Él no vino hacia mí, pero me miró bien, ¿sabes? Le lancé la botella a la cara, él me la devolvió, pero no sé qué, me deslizo y le doy un buen derechazo, y por eso, el vídeo, lo viste. Todos vieron el vídeo, lo que pasó. Así que es difícil. Tienes la bandera de Ucrania en tu estudio, ¿te imaginas si empezara a hacer algunas bromas sobre la guerra, donde sus hijos están muriendo, donde la gente está sufriendo? No puedes hablar de eso. Así que esta es la razón", sentenció Ilia Topuria.

Ahora Ilia tiene sed de venganza: "Vi esta entrevista hoy que decía, como, 'Él no es nadie. Es pequeño'. Algo así. ¿Quién diablos es él? ¿Quién diablos es él? Este tipo solo tiene una pelea en el UFC. Y sí, tal vez no sea tan alto, pero solo necesito un golpe y puedo poner mis bolas en su frente. Entonces, si obtiene la victoria, realmente quiero pelear con él. Incluso si no obtiene la victoria, quiero pelear con él, por mi gente, por mí. Quiero arrancarle la cabeza".

[Más información: Michael Bisping, mito de la UFC, se quita su ojo de cristal en una entrevista sin saber que era grabada]

Sigue los temas que te interesan