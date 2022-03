Así es Rafael Dos Anjos: una infancia conflictiva, una mandíbula de titanio y su desafío a McGregor

La cuenta atrás para volver a ver a Conor McGregor en un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) ha comenzado. Varios son los luchadores que han elevado sus voces para pedir ser el primer rival del irlandés en su regreso al octágono. El último, Rafael Dos Anjos.

El de Río de Janeiro es un viejo conocido de McGregor. En el año 2016, a punto estuvieron de verse las caras en la jaula. Después, en 2021, volvió a pedir enfrentarse a 'The Notorius'. Y puede que ese momento haya llegado. Nuevamente, en este mismo mes de marzo de 2022, el brasileño ha vuelto a retar al luchador más mediático de las artes marciales mixtas (MMA).

En su día ya dijo que era un rival "fácil", pero ahora parece que le seduce la idea de enfrentarse a un McGregor que convierte en oro prácticamente todo lo que toca. Dos Anjos piensa ya en su próxima pelea después de ganar a Renato Moicano en la UFC 272. En el T-Mobile Arena, Rafael prácticamente desfiguró el rostro de su compatriota, en la que ha sido, para muchos, una de las mejores peleas en lo que va de año.

Imagen de la pelea entre Rafael Dos Anjos y Renato Moicano en la UFC 272 Reuters / USA Today Sports

A sus 37 años, Rafael Dos Anjos ha pasado por mucho. Incluido una lesión que le mantuvo alejado del octágono durante 16 largos meses. Pero 'RDA' quiere seguir viviendo su sueño en la UFC. Para él, las artes marciales ya fueron un pequeño salvavidas desde que era tan solo un niño. Criado en las calles de Brasil, era frecuente que se metiese en líos. Y con líos se habla de peleas continuas tanto en el colegio como fuera de él.

Entonces le enfocaron su camino hacia las artes marciales. Así se apuntó a un gimnasio para dominar la técnica del Jiu Jutsu. De ahí a seguir peleándose, pero esta vez de manera profesional. Empezó en campeonatos regionales de MMA en su país y fue haciéndose un nombre en el 'mundillo' hasta que le llegó la esperada llamada de la UFC. En 2008, le llegó su gran oportunidad en la compañía.

Victorias y derrotas, como contra Khabib Nurmagomédov, le han acompañado a lo largo de su carrera. Pero si algo le ha definido es su ferocidad en la jaula. Llegando a ganar un título de campeón en tan solo 66 segundos de pelea. Y es que destaca por su fuerza, alto volumen de golpes, capacidad de derribo y, por supuesto, por su agresividad cuando compite.

Aunque también ha sufrido golpes muy duros. Uno del que se acordará para siempre lo sufrió el 7 de agosto de 2010 en el UFC 117. En la pelea contra Clay Guida, un golpe en la mandíbula dejó a 'RDA' muy tocado. Tanto es así que por la fractura que sufrió, el brasileño tiene una mandíbula de titanio fundido. Según ha declarado en alguna ocasión, esta ha roto alguna que otra mano de sus rivales desde entonces.

Pelea mediática

Después de ganar a Renato Moicano, Rafael Dos Anjos pasó a hablar de Conor McGregor. Ha llegado su momento y no quiere perder la oportunidad: "Parece que Islam (Makhachev) va a luchar contra Beneil Dariush. Tuvo la oportunidad de pelear conmigo el pasado sábado en la noche y no lo hizo. En 170 libras, yo tomé esa pelea".

Fue así como salió a relucir el nombre de 'The Notorius'. "Parece que Conor (McGregor) va a volver en el verano. Esa podría ser una buena pelea. Ya está programada una pelea por el título. Ya veremos, hombre. Pueden pasar muchas cosas", apuntó en declaraciones para MMA Junkie.

Conor McGregor, luchador irlandés de la UFC. Foto: Instagram (@thenotoriousmma)

El irlandés no se sube a la jaula desde el pasado mes de julio. Entonces, cayó ante Dustin Poirier. Un desenlace muy polémico. El motivo no es otro que la derrota después de lesionarse para el irlandés. Esta decisión de los jueces no gustó nada a un Conor McGregor que todavía con la pierna fracturada pidió venganza.

Parece que Dana White está por la labor de organizar el cuarto combate entre el de Dublín y 'The Diamond'. Pero todo está en el aire. Al menos todo lo que rodea a la figura de Conor McGregor. Si no renueva con la UFC, tan solo le quedan dos peleas por delante con la compañía. Y si hay algo que tiene claro el luchador irlandés es que quiere pelear por el título.

Para Dos Anjos, el duelo tiene todo el sentido. Sobre todo porque necesita desafíos: "Solo quiero estar activo. Quiero estar entrenando. Necesito buenos nombres. He estado en este juego durante muchos años y he luchado con todo el mundo en dos divisiones. Necesito nombres que me hagan querer ir al gimnasio y entrenar duro para ello. Eso es lo que quiero".

"Creo que en el momento que vivimos ahora, esa pelea tendría mucho sentido. Yo estuve 16 meses de baja. Conor se rompió la pierna y va a volver en el verano, creo. Eso tendría sentido. La división es una especie de locura ahora mismo y creo que esa pelea tendría mucho sentido. Eso sería una gran pelea de dinero, por supuesto", continuó el brasileño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Dos Anjos (@rdosanjosmma)

"También tenemos una historia. Como he dicho, busco nombres que me den ganas de ir al gimnasio y entrenar. Han pasado muchos años en este juego. No quiero pelear con nombres que no me interesen, que no me empujen a ir al gimnasio. Tengo 37 años. He peleado con casi todo el mundo en dos divisiones", afirmó a continuación el veterano luchador.

"No tengo problemas para intercambiar golpes con Conor. Creo que tengo todo lo que se necesita. Me siento bastante cómodo en el standup. Sé que él tiene un juego peligroso, pero yo haré mi juego. No tengo ningún problema para intercambiar", sentenció un Rafael Dos Anjos que se llena de razones para que Conor McGregor y Dana White den el visto bueno a la pelea.

