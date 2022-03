Sergi Roberto, el capitán díscolo del Barça: pitadas en el Camp Nou y otro estilo al de Piqué o Alba

La esperada renovación de Sergi Roberto con el Barça no termina de concretarse. Y no es por falta de tiempo, pues los rumores sobre esa ampliación de contrato se produjeron ya el año pasado. El acuerdo no llega y las versiones difieren. En el club reconocen que ya le han hecho una propuesta. El jugador dice que aceptó la que recibió. Pero la firma, el comunicado, sigue sin existir. Una situación muy diferente a la tomada por los otros dos capitanes mientras el jugador se recupera.

Según apuntan medios catalanes como Mundo Deportivo o Sport, el futuro de Sergi Roberto en el Barça es ahora complicado. En el caso de cumplirse el peor pronóstico, el canterano abandonaría el club a final de esta temporada de forma gratuita y contra los deseos de Xavi Hernández. También supondría un duro revés para los pesos pesados de la plantilla que le quieren en el equipo. Y, por si fuera poco, supondría el adiós de un canterano convertido en capitán con el perfil de díscolo.

El jugador continúa recuperándose de esa "rotura en el recto femoral del muslo derecho" de la que fue intervenido el pasado mes de diciembre. Una vez se recupere, pasará a formar parte del equipo de Xavi Hernández. Si se cumplen las previsiones, Sergi Roberto será un refuerzo de lujo para el tramo final de la temporada. Una aportación clave para un Barça que está en plena remontada. Sin embargo, todo podría quedarse en un acto eterno de despedida del Barça.

Negociación diferente

Gerard Piqué fue el primer capitán en llegar a un acuerdo de renovación con el Barça con el único objetivo de adecuar su salario y dar margen al club para fichar. Él fue el encargado de anunciar que el resto de capitanes, en un gesto de dar ejemplo, seguirían sus pasos.

"Ellos van a dar el paso en breves, pero por un tema de timings fui el primero. Todos los capitanes teníamos la intención de ajustarnos a lo que el club requería desde un primer momento. Es la decisión que hemos tomado, estamos orgullosos de eso y con ganas de seguir rindiendo y haciendo buen fútbol", expresó el pasado mes de agosto.

Jordi Alba y Busquets eran los más importantes. Sergi Roberto, otro de los capitanes, también. Pero el tiempo ha pasado y los anuncios oficiales no llegan. La gran preocupación está en Sergi Roberto, que se enfrenta a esa diferencia de versiones donde puede quedar como el jugador que quiso cobrar más o como el jugador al que el Barça no dio ningún apoyo para continuar.

Apoyo de Xavi y Piqué

Esta falta de acuerdo hizo que desde el Barça se señalara a Sergi Roberto. No de manera oficial ni directa, pero sí a través del famoso relato. El canterano era el que quería exprimir económicamente al club, el que no entendía la situación económica y el que estaba forzando la máquina. Sin embargo, esa sensación nunca cuajó en un vestuario que salió a defenderle cuando tampoco rendía a su mejor nivel.

Ni más ni menos que Gerard Piqué, la voz más autorizada del FC Barcelona, habló en defensa de Sergi Roberto. Todavía estaba Ronald Koeman en el banquillo y el cuadro catalán recibía un 0-3 ante el Bayern en el inicio de la Champions League. El Camp Nou dictó sentencia y fue en contra de Sergi Roberto. Y Piqué no pudo aguantarlo.

Sergi Roberto en acción con Alphonso Davies, en el Barcelona - Bayern Múnich de la Champions League 2021/2022 Reuters

"Me duelen mucho porque conozco a la persona, es un ser humano espectacular y quiere más que nada este club", explicó a los micrófonos de Movistar Plus. "Él es centrocampista y hace el sacrificio para adaptarse. La gente es libre de manifestarse pero, personalmente, me duele mucho". En una entrevista para el diario Sport, Sergi Roberto aseguró poco después que le "sorprendieron los pitos" pese a que pedía respetar la opinión de todos los aficionados.

El Barça cambió de entrenador y llegó Xavi Hernández. Y lejos de cambiar de postura, el entrenador azulgrana reafirmó su confianza en rueda de prensa. "Sergi es una persona que es un ejemplo para la cantera, para los profesionales, y lleva un año jugando sufriendo y se ha sido injusto con él. Y se le ha criticado, silbado en el Camp Nou, siendo de la casa y a pesar de su implicación".

El catalán se reafirmó: "Tenemos que valorar a este jugador, es un jugador fundamental para el equipo y así lo he transmitido al club. Y esperamos que cuando se recupere, sea feliz y que pueda rendir al máximo porque el equipo le necesita". Toda una petición para renovar a Sergi Roberto, pero que con el paso del tiempo no ha terminado de confirmarse.

