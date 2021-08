Piqué confirma que los capitanes Busquets y Jordi Alba también aceptarán la rebaja salarial del Barça

El Barça rebajará la ficha de sus tres principales capitanes en los próximos días para lograr la inscripción de todos sus fichajes. Así lo ha confirmado Gerard Piqué tras el triunfo ante la Real Sociedad. El zaguero fue el primero en aceptar el cambio de salario para que Depay y Eric García fueran inscritos en La Liga y, al término del partido, confirmó que sus dos compañeros Busquets y Jordi Alba seguirán los mismos pasos.

La razón por la que su rebaja salarial ha sido anunciada antes ha sido, según Piqué, una cosa de tiempos. El Barcelona necesitaba alcanzar un acuerdo y hacerlo oficial cuanto antes para que LaLiga no pusiera oposición a la inscripción de Depay y Eric García de cara al debut en la competición nacional. Y, después de cerrar el acuerdo con Piqué, serán los otros dos capitanes los que tomen la iniciativa.

"Me he criado aquí casi toda mi vida. Llevo bastantes años siendo jugador. El gesto es lo que tocaba y quiero remarcar que he estado en contacto con los otros capitanes para el tema de la rebaja. Ellos van a dar el paso en breves, pero por un tema de timings fui el primero. Todos los capitanes teníamos la intención de ajustarnos a lo que el club requería desde un primer momento. Es la decisión que hemos tomado, estamos orgullosos de eso y con ganas de seguir rindiendo y haciendo buen fútbol", confirmó en Movistar Plus.

Piqué: "He nacido y me he criado aquí. He hecho lo que tocaba con la rebaja salarial, hemos estado también en contacto con los otros capitanes y sé que ellos también darán el paso, yo lo hice rápido para las inscripciones. Somos una familia, vamos a una”.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/CayDrCNYQ6 August 15, 2021

"A veces, como no salimos mucho a hablar, hay malos entendidos. Desde que acabó la temporada pasada he estado en contacto con los otros tres capitanes y nos hemos alineado a la hora de intentar llegar a un acuerdo con el club", ha desvelado, defendiendo así a jugadores como Jordi Alba, que recibieron varios abucheos. "Antes de empezar La Liga necesitaban hacerlo oficial para poder insciribr a los jugadores, pero sé que los otros están a punto, hablando con el club", apuntó en referencia a Jordi Alba y Busquets, con quien el Barça ya anunció que estaba negociando.

"Lo que recibe la gente de información no es 100% o faltan matices. No es solo cosa mía, es cosa de los jugadores a los que el club les ha pedido un esfuerzo. Todos han querido contribuir y han querido ayudar al club", sentenció. Respecto al partido, Piqué reconoció que se "complicó al final", que lo tuvieron controlado hasta el mintio 80 y que un "desajuste" cambió todo. "La imagen ha sido muy buena, los jugadores nuevos se están adaptando bien y la afición parece que tiene ganas de buen fútbol", indicó un Gerard Piqué emocionado.

