Frenkie de Jong: "Vamos con todo para ganar la Europa League"

El Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Galatasaray en el primer partido de la eliminatoria de los octavos de final. En la previa del encuentro, que se disputa este jueves 10 de marzo en el Camp Nou, Frenkie de Jong ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Xavi Hernández.

Sobre el Galatasaray

"El Galatasaray es un buen equipo, pero nosotros tenemos que ganar siempre y más en casa".

Buen momento

"Estamos en buena dinámica como equipo, me siento bien y cómodo. Quiero seguir y sobre todo mejorar. Estamos muy bien últimamente. Ganamos partidos y creamos muchas ocasiones, queremos seguir en esta dinámica".

Margen de mejora

"No sé si es mi mejor versión, siempre puedo mejorar. Cuando la gente me critica, no me duele mucho. Creo que no están viendo bien los partidos. Creo que la gente habla mucho y cuando dicen que 'Frenkie no está bien' la gente se lo cree".

Frenkie de Jong, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

A por el título europeo

"Nos hace ilusión, queremos ganar títulos y ahora estamos en la Europa League. Vamos con todo para ganarla".

¿Fracaso si no ganan la Europa League?

"No sería un fracaso. Hay buenos equipos en la Europa League y puedes tener un mal día".

Un estudioso

"Son vídeos de los partidos, de momentos en los que puedo mejorar. Sobre cómo tengo que colocarme, cómo recibir la pelota, sobre todos los aspectos del juego".

Trabajo duro

"Yo también creo que puedo dar más todavía. Estoy trabajando duro y hablando con los místeres y la gente del club para mejorar".

Fichajes en verano

"Creo que siempre es un buen momento para venir al Barça. Es uno de los clubes más grandes del mundo y puedes disfrutar mucho. Normalmente, optamos por todos los títulos y si nos reforzamos bien seguro que la temporada que viene lucharemos por todo".

Cambios en el banquillo

"Nunca es una buena señal que haya cuatro entrenadores en tres años, pero con todos me he sentido muy bien. Cuando no juegas bien no es culpa de los entrenadores, es culpa mía".

Noussair Mazraoui

"Mazraoui tiene mucha calidad. No puedo decir nada sobre si vendrá o no, pero es un gran jugador".

Pedri González

"Pedri tiene un talento enorme. Cuando está jugando parece que es fácil, pero lo hace perfecto. Puede marcar una época aquí seguro".

Sin miedo a la competencia

"Creo que tenemos muchos jugadores con mucha calidad en el medio del campo. No me da miedo y está muy bien para el equipo. Todos podemos ser titulares. Estoy muy contento con esto".

Analizar los partidos

"Cuando vemos los vídeos son sobre situaciones en las que tenemos que mejorar y en cómo podemos encontrar espacios para dar la última asistencia o marcar goles".

Confianza

"Estamos en un buen momento, últimamente hemos ganado los partidos y esto te da confianza como equipo".

[Más información - Haaland, entre el Real Madrid y el Manchester City: el Barça, fuera de la pelea por su fichaje]

Sigue los temas que te interesan