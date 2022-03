Xavi Hernández: "¿Real Madrid - PSG? Si ganan Messi y Neymar, mejor"

La Europa League abre la ronda de octavos de final. El turno para el Fútbol Club Barcelona llega este jueves frente al Galatasaray. En la previa del encuentro de ida, Xavi Hernández ha comparecido ante los medios de comunicación. En la rueda de prensa le ha acompañado Frenkie de Jong en representación de la plantilla culé.

Ilusión por la Europa League

"Estamos con mucha ilusión. Estamos en una competición que nos genera ilusión, tuvimos muy buenas sensaciones ante el Nápoles. Estamos en una dinámica muy buena y no queremos salir de allí. Tenemos que seguir creando ocasiones, con buen juego, e intentar ganar el partido. Nosotros queremos ganar y hacerlo bien. Hay que seguir insistiendo en este modelo de juego que nos está dando cosas".

Frenkie de Jong

"A veces prefiero que Frenkie esté de cara y baje. Luego en este rol el mejor es Pedri. Frenkie es el mejor para hacer la línea de tres y que Gavi, Nico o Riqui estén en el cuadrado que digo yo".

Palabras de Joan Laporta

"Esto no lo sabremos nunca. Estoy muy agradecido con el presidente y tengo muy buena relación con Jan. Hemos hecho un equipo fantástico con Mateu y Jordi. Es un presidente que no tiene dos caras y estoy encantado con ello. No sabremos nunca si hubiera llegado en verano lo que hubiera pasado".

Xavi Hernández, en un partido del FC Barcelona de La Liga 2021/2022 Reuters

Renovaciones de Gavi y Araújo

"Son dos futbolistas importantísimos, de presente y futuro. El club está trabajando con sus agentes para llegar a un acuerdo. Es un proceso y a veces las cosas se alargan. Esperamos que por el bien del club y los jugadores. Es cuestión de tiempo".

Entrenador Galatasaray

"Dome es un amigo. Hace cinco meses estuvo en Catar viendo los entrenamientos del Al Sadd. Es un gran entrenador, con experiencia y tiene un modelo parecido. En la liga turca es un cambio. Tiene capacidad para hacerlo bien. No se entiende la clasificación del Galatasaray, tienen calidad para salir de esta situación".

Objetivos de la temporada

"Están los dos objetivos. El primero es estar en Champions y nos lo da ser campeones en la Europa League o trabajar bien en La Liga. La Europa League es una ilusión para nosotros, pero La Liga te dice dónde estarás en la temporada, lo que realmente estás trabajando. Los dos son objetivos de la temporada".

¿Favoritos al título?

"No me veo como uno de los favoritos. No hemos ganado nunca la competición. El Sevilla es más favorito que nosotros. Nosotros somos uno de los candidatos y tenemos que demostrarlo en el campo. Hay ilusión en el barcelonismo. Cada partido en el Barça es un examen, pero no hemos hecho nada todavía. Hay que seguir".

Xavi: "Somos uno de los candidatos a la Europa League. Las sensaciones son muy buenas"#BarçaGalatasaray pic.twitter.com/7GnNnjeYwY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 9, 2022

Rotaciones

"Mañana habrá cambios porque hay gente cansada, con muchos minutos y molestias. Ahora tenemos un abanico de posibilidades en el mediocampo y arriba. Gente fresca que está entrenando muy bien y no tiene que bajar el nivel del equipo".

Messi, de vuelta en el Santiago Bernabéu

"No calificaría el Bernabéu del jardín de Messi. Leo ha hecho partidazos en todos lados. No te voy a engañar, no me voy a ir de cena. Claro que lo voy a ver. Le deseo lo mejor a Messi y Ney, que son mis amigos. Que gane el mejor, pero si son Messi y Ney, mejor".

Ter Stegen

"A todo el mundo le hace falta más competencia. Cuando tienes uno a tu lado que te aprieta, rindes mejor. Cuando ves que hay otro que lo está haciendo bien, te dices, qué me falta para mejorar. Esto va de rendimiento, de estado de ánimo, físico... a todo el mundo le iría bien la competencia. Siempre es bienvenida".

Diferencias con Koeman

"En muchas cosas estoy muy contento y satisfecho. Koeman tenía un modelo diferente al nuestro y costaba cambiarlo. Necesitábamos tiempo y hemos mejorado mucho. Estamos en un buen momento, en buena dinámica, pero no hemos hecho nada. Quedan los objetivos y hay que luchar para llegar a ellos".

Sobre el Galatasaray

"El Galatasaray es un equipo compacto. Dome está intentando implantar su modelo. Tienen individualidades que nos han sorprendido mucho como Aktürkoglu. Es un equipo que nos puede complicar, pero tenemos que hacerlos sufrir cuando no tengan el balón".

Oportunidades

"No hablamos del futuro, hablamos del presente. Nunca sabes cuándo te puede llegar la oportunidad y para ello tienes que entrenar bien. Por eso me sabe mal dejar fuera a gente que está trabajando bien como Martin, Riqui, Óscar o Eric. Les insisto que tienen que seguir entrenando fuerte".

¿Haaland? No hay ningún futbolista que haya dicho que 'no' al Barça desde que estoy aquí Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona

Encuentro con Erling Haaland

"Tú lo confirmas que me vi con Haaland. Yo no lo sabía. Siempre es buen momento para venir al Barça, para cualquier futbolista. No hay ningún futbolista que haya dicho que 'no' al Barça desde que estoy aquí".

Estrategia para fichar

"El jugador que queremos fichar, cuando podemos hablar con él, le hablamos del modelo de juego, de los entrenamientos. Si en otro club tocarás 20 balones aquí tocarás 40. El club, la ciudad que es maravillosa, la historia del Barça... Yo intento convencerlos de que venir al Barça es una oportunidad de oro".

Relación Koeman - Laporta

"Yo con la relación Koeman-presidente no quiero opinar. A Koeman le tengo un respeto absoluto, uno de mis jugadores preferidos, una referencia. Es una leyenda del club y lo tuve como asistente en el Barça B, me ayudó mucho. Como culé estoy agradecido que viniera al club en un momento difícil. Fue valiente con la gente joven y apostó por ellos. Yo solo puedo decir buenas palabras de Koeman".

Dani Alves

"Esto es de cara el año que viene. Podemos hacer una planificación, pero en el caso de Dani dependerá de su rendimiento. Lo que nos está dando es espectacular. Es el jugador con más títulos en la historia del fútbol y nos aporta mucho. Es un capitán sin brazalete".

Iñaki Peña

"Iñaki fue muy valiente porque aquí tenía una situación difícil con Ter Stegen y Neto por delante. Lo estamos siguiendo y lo está haciendo muy bien. La idea es que vuelva al Barça y sea importante aquí".

Ansu Fati

"Ansu está en la parte final de su lesión. Vamos a ver si poco a poco se incorpora con el grupo. Las sensaciones marcarán un poco su regreso. Ansu tiene que ser un futbolista trascendente en el Barça. Cuántos más futbolistas importantes a su lado será mejor futbolista, va a rendir más".

¿Ganar La Liga al Real Madrid?

"No descartamos nada. Cada jornada que pasa y la distancia sigue igual es más difícil. El Madrid está fuerte, pero el resto va fallando. El Madrid está haciendo los mismos puntos y es muy difícil, pero no imposible".

[Más información - Haaland, entre el Real Madrid y el Manchester City: el Barça, fuera de la pelea por su fichaje]

Sigue los temas que te interesan