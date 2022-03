El Chelsea responde al Barcelona por el fichaje de Christensen para la próxima temporada

Desde hace ya algunas semanas se especula con la posible salida del Chelsea de jugadores como Andreas Christensen. En los últimos días, los rumores se han intensificado. De hecho, se ha llegado a asegurar que ya ha pasado algunas pruebas con el Fútbol Club Barcelona.

Ante esta situación, desde Stamford Bridge han hablado sobre el futuro de su todavía futbolista. El encargado de hacerlo ha sido Thomas Tuchel. "¿Está en duda, no? Hemos oído los rumores y la situación de Andreas desde hace muchas semanas y está claro que no nos gustan. Personalmente, y lo piensan así los representantes del club, creo que lo mejor para él es que se quede porque dependemos mucho de él".

"No creo que estos rumores, sin embargo, me obliguen a cambiar la alineación. Si pasa, lo mejor es no tomárselo como algo personal. Él es todavía nuestro jugador y haremos lo que consideremos mejor para nosotros mientras sea jugador del Chelsea", ha continuado explicando el entrenador de los blues.

Thomas Tuchel, en un entrenamiento del Chelsea Reuters

Además, el técnico alemán ha querido dedicar a Christensen unas palabras de cariño: "Él sabe que le apreciamos mucho y que es un momento crucial en su carrera en el Chelsea; él está en una edad perfecta y en un momento perfecto con el sistema que jugamos y con los jugadores que tiene a su alrededor".

Terremoto en Londres

En la previa del partido ante el Norwich City, correspondiente a una nueva jornada de la Premier League, Thomas Tuchel también ha tenido que responder a las preguntas sobre al venta del club: "Tener claridad es siempre mejor que la incertidumbre pero hemos tenido buenos resultados en tiempos de incertidumbre global, y también dentro del club. Eso nos hace estar orgullosos. No tengo más información de la que tiene la prensa. Eso seguro. No hay más avances de momento. No es tan difícil seguir. La cultura de este club es la de estar arriba...".

Nombres como los de Marina Granovkaia y Petr Cech también están en el punto de mira. Y es que tanto uno como otro son del círculo de confianza de Roman Abramovich: "Tengo una excelente relación con ambos, pero no es mi decisión que se queden después de que se vaya Roman Abramovich".

